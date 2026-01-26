Nemzeti Sportrádió

Mindkét magyar csapatnak megvan még az esélye a rájátszásra az osztrák hokiligában

2026.01.26. 15:47
Dömötör CsabaLaskawy tudja mi kell a playoffhoz (Fotó: Dömötör Csaba)
Az osztrák központú hokiligában negyvenegy lejátszott mérkőzést követően mindkét magyar csapat rájátszáskvalifikációt érő helyen áll. Azonban nem dőlhetnek hátra, mert szoros harc várható, amelyben az olyan bravúrgyőzelmek, mint a Ferencváros sikere a Salzburg ellen, döntő faktor lehet.

 

Már két csapat bebiztosította helyét az ICEHL rájátszásában, a Klagenfurt és a Red Bull Salzburg is ott lesz a legjobb nyolc között. A liga két magyar csapata ettől egyelőre még távol van, egyeneságon szinte biztosan nem kerülnek playoffba, de a 7–10. hely közé még a Ferencváros és a Fehérvár is odaérhet, ez pedig rájátszáskvalifikációt ér.

Jelenleg mindkét együttesünk jó helyen áll ehhez, a Hydro Fehérvár AV19 a nyolcadik, míg az FTC a tizedik. A Volán nincs túl jó passzban, az elmúlt hat mérkőzését elveszítette, és bár ebben a szériában néhány pontot szerzett, a tendencia nem néz ki jól, az elmúlt hétvégén a Lljubljana és a Pustertal ellen is akadozott a gépezet.

A Ferencváros felemás hetet zárt, két erős együttest fogadtak a zöld-fehérek, és az egyiket sikerült is meglepniük. A címvédő Red Bull Salzburgot remek játékkal 4–2-re verte meg a Fradi, majd szombaton a Ljubljana elvitte a három pontot a Tüskecsarnokból. Utóbbi találkozón az első két harmad nem sikerült túl jól a fővárosiaknak, az utolsó játékrészben pedig már nem tudták utolérni ellenfelüket.

„Kicsit álmosan kezdtünk, a Ljubljana nagyon ránk jött, nem tudtuk azt játszani, amit megbeszéltünk. A harmadik harmadban karaktert mutattunk, visszajöttünk a mérkőzésbe. Ez pozitívum, erre kell építenünk, ezt a játékot szeretnénk átmenteni egy teljes mérkőzésre – mondta a Nemzeti Sportnak Laskawy Ferenc, a ferencvárosiak támadója. – A Salzburg ellen hatvan percig jól jégkorongoztunk, sajnos ez a szlovénok ellen nem sikerült. Az alapszakasz hajrájában vagyunk, fel kell kötnünk a gatyát, be kell majd húznunk olyan mérkőzéseket is, amelyeken nem mi vagyunk az esélyesek. A Salzburg elleni teljesítményt kell állandósítanunk, ez kell ahhoz, hogy a legjobbak ellen is pontot, vagy pontokat szerezzünk.”

