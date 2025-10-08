Nemzeti Sportrádió

Pink október az Erste Ligában az emlőrák megelőzéséért

2025.10.08. 19:49
Fotó: ersteliga.hu
jégkorong Pink Október Erste Liga
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ehhez csatlakozik az Erste Liga is. A Pint október nevű kezdeményezés egész hónapban tart a liga valamennyi csapatánál és jégpályáján, mind a 33 mérkőzésen.

 

A figyelemfelhívó kampány jegyében a liga és a csapatok közösségi felületei rózsaszínbe borulnak – írja közleményében az Erste Liga. Mind az 55 játékvezető egyedi, rózsaszín-fekete mezt visel majd, és valamennyi játékos sisakján megjelenik a Pink October-logó, míg a stábtagok rózsaszín szalagot tűznek. A csapatok játékosai videóban üzennek és állnak az ügy mellé.

„A Magyar Jégkorongszövetség és az Erste Liga számára kiemelten fontos, hogy a sport erejével hívjuk fel a figyelmet az egészségmegőrzésre és a megelőzésre. A Pink October kezdeményezéshez csatlakozva szeretnénk támogatni mindazokat a nőket, akik a mellrák elleni küzdelemben érintettek, és bátorítani mindenkit a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételre. Hiszünk abban, hogy egy közösség összefogása nemcsak a jégen, hanem az élet más területein is erőt ad” – mondta dr. Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke.

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja.

 

