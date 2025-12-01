Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: Magyarország–Svájc

2025.12.01. 20:14
(Fotó: Árvai Károly)
A női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott Svájc ellen lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

MAGYARORSZÁG–SVÁJC – élőben az NSO-n!
's-Hertogenbosch. Vezeti: B. Correa, R. Correa – brazilok

Cikkünk folyamatosan frissül...

Megvan a svájciak terve, mivel hoznák zavarba a mieinket a női kézi-vb csoportdöntőjén

KEZDÉS: 20.30. Az ellenfél két fiatal csillaga, Mia Emmenegger és Tabea Schmid is nagyon izgatott a magyar válogatott elleni meccs előtt.

Márton Gréta: A türelem lehet a döntő faktor

A Svájc elleni csoportdöntő tétje, hogy maximális pontszámot viszünk-e magunkkal a középdöntőbe.
    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA
1. MAGYARORSZÁG2

2

73–30+434
2. Svájc2

2

59–33+264
3. Szenegál2

2

41–51–100
4. Irán2

2

22–81–590

PERCRŐL PERCRE

