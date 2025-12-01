Női kézi-vb: Magyarország–Svájc

A női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott Svájc ellen lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
MAGYARORSZÁG–SVÁJC – élőben az NSO-n!
's-Hertogenbosch. Vezeti: B. Correa, R. Correa – brazilok
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. MAGYARORSZÁG
|2
2
–
–
|73–30
|+43
|4
|2. Svájc
|2
2
–
–
|59–33
|+26
|4
|3. Szenegál
|2
–
–
2
|41–51
|–10
|0
|4. Irán
|2
–
–
2
|22–81
|–59
|0
PERCRŐL PERCRE
