A rosszul sikerült első harmad miatt odalett a Volán hazai veretlensége az osztrák hokiligában

Hazai pályán eddig mindkét mérkőzését megnyerte a Volán, ebben a formában bízhattak a fehérvári szurkolók a péntek esti, Pustertal elleni összecsapás előtt is. Ehhez képest borzasztóan kezdtek a kék-fehérek a meccset, először egy saját harmadban eladott korongot követően Henry Bowlby nyúlt bele jól a kapu előtt egy oldalról élesen belőtt korongba, majd emberelőnyben is eredményes volt a Pustertal, két perc után 2–0-ra vezetett az olasz csapat. Bár akadt néhány lehetősége a Fehérvárnak, nem ment a játék a hazaiaknak, a harmad derekán emberelőnyben is gólt kapott a magyar együttes, Luca Zanatta is betalált.

„Kritikus szituációkat nem tudtunk megoldani, nem voltak megfelelő válaszaink az ő mozzanataikra, talán az utolsó cserékben akadtak momentumaink. Nem volt elfogadható, amit az első harmadban nyújtottunk” – mondta húsz perc után Erdély Csanád.

Volt küzdelem a jégen (Fotó: Árvai Károly)

A szünet után próbált változtatni a Volán, ám emberelőnyben fel sem tudott igazán állni a gárda, a nézőtérről egyre erősebb füttyszó szólt. Terbócs István, majd Anze Kuralt is közel járt a szépítéshez, de Edward Pasquale magabiztosan mozgott a dél-tiroliak kapujában. Később az Erdély Csanád vezette sor került többször helyzetbe, azonban az igazsághoz tartozik, hogy a Pustertal sem állt messze a negyedik gól megszerzésétől.

Az utolsó játékrész előtt egyszerű volt a recept, minél előbb gólt kell szereznie a Volánnak, és akkor még maradhat esélye visszajönni a mérkőzésbe. Ebben nem segített egy áthozott emberhátrány, viszont ezt még sikeresen kibekkelte a fehérvári együttes. Azonban sajnos ez sem adott elég nagy lökést a kék-fehéreknek, időnként ötlettelen volt a játékuk, az idő pedig egyre fogyott. Az utolsó bő négy percre levitte kapusát Kiss Dávid, de ez csak a szépítő gólhoz volt elég, hat az öt ellen Darren Archibald talált be. A Pustertal 3–1-re nyert Székesfehérváron.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA, ICEHL

7. FORDULÓ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 1–3 (0–3, 0–0, 1–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3366 néző. V: Fichtner, Sternat (osztrákok), Muzsik, Wolfgang (osztrák)

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth D. – Archibald 1, Hári (1), Kuralt (1) / Cheek, Richards, Rymsha / VARGA, Bartalis, Erdély / Kulmala, NÉMETH, Terbócs / Magosi. Edző: Kiss Dávid

PUSTERTAL: PASQUALE – Zanatta 1, Blum (1) / Lauridsen (1), Di Tomaso / Glira, Osmanski – Lipon, Ticar, PURDELLER 1 / Ierullo, Frycklund, Lobis / BOWLBY 1 (1), Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, Deluca. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 31–32

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Hiányzott az a koncentráció, amellyel Ljubljanában kezdtünk, bosszantó, hogy olyan szituációból talált be a Pustertal, amire készültünk. Kevés emberünk tudott előlépni és átlendíteni a csapatot a holtponton, beragadtunk a találkozó elején, és ez megpecsételte a sorsunkat. Később mentünk előre, de nem sikerült időben betalálni.

Jason Jaspers: – Álomszerűen kezdtünk, fantasztikusan játszottunk az első öt percben. Trükkös az ilyen helyzet, hiszen belekényelmesedhetsz a vezetésbe, ám jól menedzseltük az egész meccset. Az utolsó harmadban erősen jött a Fehérvár, de számítottunk erre, és sikerült megnyernünk a mérkőzést.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

RB Salzburg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

VSV Villach (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)