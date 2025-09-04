Papp Kristóf az ECHL-be igazolt

„Papp a centerposzton fog mélységet hozni a csapatba. Olyan játékos, aki bármilyen helyzetben bevethető. A támadóharmadbeli korongszerzéseket követően jól támadja a kaput, így erősítést jelent a kapu előtti terület birtoklásában” – mondta a klub honlapján Jeff Carr vezetőedző.

A 24 éves magyar játékos szerződése egy idényre szól. A kilencéves kora óta az Egyesült Államokban élő Papp Kristóf az előző idény végén már játszott öt mérkőzést az ECHL-ben az Iowa Heartlanders színeiben.

A Norfolk az NHL-es Winnipeg Jets és az AHL-es Manitoba Moose fiókcsapata. A Jégkorongblog szakportál rávilágított, hogy ez lesz sorozatban a harmadik szezon, amikor magyar hokis szerepel az ECHL-ben: a 2023–2024-es idényben Garát Zsombor, tavaly pedig Hadobás Zétény játszott a harmadik számú tengerentúli ligában. A Norfolknak is volt már magyar légiósa: Gőz Balázs 2017 és 2019 között 39 mérkőzést játszott a virginiai együttesben.