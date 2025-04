Az ilyen mérkőzésekkel lehet jól modellezni a világbajnokságot

Kilenc éve nem sikerült legyőzni a dánokat, szombaton Miskolcon megszakadt a negatív sorozat. A magyar válogatott a pénteki 6–2-es vereség után felszívta magát, és bár jobban kezdtek az északiak, a mieink fokozatosan felvették a tempót, és a vendégek vezető góljára még az első húsz percben kétszer válaszoltak. A második játékrészre feljebb kapcsolt Dánia, egyenlített is, de az utolsó harmadban Majoross Gergely együttese talált csak be, és 4–2-re nyert.

„Összességében jó kis hokis gólokat lőttünk, betartottuk a taktikai utasításokat, remek játékot mutattunk be, a jég egy kicsit nehéz volt, mintha behúzott kézifékkel közlekedtünk volna – mondta a Nemzeti Sportnak Bálizs Bence kapus, aki értékelésében kitért a jól működő emberhátrányos védekezésre. – Az emberhátrányokról úgy szoktunk beszélni, hogy van egy bonszai fánk, amelyet folyamatosan metszünk, alakul, szépülget, akadnak néha csorba ágai, ám azt gondolom, jó úton haladunk a kitűzött céljaink felé. A jó védekezés és a blokkok az én dolgomat is megkönnyítik, hiszen nagyjából látom, honnan jöhet lövés, tudom, mire számíthatok.”

Ugyan az emberhátrányos védekezés jól működött, a második mérkőzésen összesen tízpercnyi kiállítást szedtek össze a mieink, ami túl sok, főleg ha azt nézzük, hogy az elit-vb-re készül a válogatott.

„Kicsit hadilábon állunk a fölösleges botos kiállításokkal, eddig szinte minden találkozón volt legalább két ilyen szituáció, erre figyelnünk kell, mert ezek a kiállítások a világbajnokságon ölik majd a lábakat, megnehezíthetjük a saját dolgunkat. Elfáradhatnak az embereink úgy, hogy a többiek nincsenek meccsben” – folytatta Bálizs.

Ha az összképet nézzük, biztató a helyzet szűk két héttel a világbajnokság előtt. A speciális egységek javulnak, és a dánok ellen kiderült, az A-csoportos tempót is bírják a mieink akár egymást követő napokon is.

„Taktikai finomítások voltak a második mérkőzésre, a sorok is jobban mozogtak, jól alkalmazkodtunk a változásokhoz. Egyre többet játszunk együtt a speciális egységekben, ez meg is látszódik, a kémia is javul, kezdjük megszokni, ki hogyan mozog – mondta Papp Kristóf, aki Galló Vilmossal együtt vezére volt az egyik emberelőnyös egységnek. – Jó volt látni, hogy két ilyen mérkőzést is bírunk egymás után, a taktikánk is kiforrott a második találkozóra. Az edzői stáb direkt alakította így a programot, minden tekintetben próbáljuk modellezni a világbajnokságot, kint sem lesz kényelmes az időbeosztásunk.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (HK Poprad, szlovák)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Horváth Alex (Trinec, cseh), Horváth Donát (FEHA19), Horváth Milán (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Nilsson Henrik (Kalmar HC, svéd), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Gergő (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (UTE), Mihalik András (DEAC), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Iowa Heartlanders, amerikai), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A MAGYAR VÁLOGATOTT VB-FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Április 10., csütörtök

Magyarország–Ausztria 4–2

Április 11., péntek

Magyarország–Ausztria 5–1

Április 18., péntek

Magyarország–Norvégia 5–3

Április 19., szombat

Magyarország–Norvégia 2–0

Április 25., péntek

Magyarország–Dánia 2–6

Április 26., szombat

Magyarország–Dánia 4–2

Május 2., péntek

19.30: Magyarország–Szlovénia

Május 6., kedd

19.00: Magyarország–Kanada

A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI PROGRAMJA

Május 10., szombat

16.20: Németország–Magyarország

Május 11., vasárnap

12.20: Egyesült Államok–Magyarország

Május 13., kedd

20.20: Kazahsztán–Magyarország

Május 15., csütörtök

20.20: Csehország–Magyarország

Május 16., péntek

16.20: Magyarország–Dánia

Május 18., vasárnap

20.20: Magyarország–Svájc

Május 19., hétfő

20.20: Magyarország–Norvégia