Bárány Donát: Még csak a fejünket dugtuk ki a vízből

A FORDULÓ TELJESÍTMÉNYE

– Nagyon ráérzett a triplázásra, decemberben a Ferencváros, most szombaton a Diósgyőr ellen szerzett három gólt. Mi a titka?

– Nincs titok – felelte lapunknak adott interjújában Bárány Donát, a Debrecen 24 esztendős csatára, aki szombaton a DVTK ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen a 25., az 52. és a 69. percben is a kapuba talált. – Őszintén szólva nekem az is megfelelne, ha egyesével lőném a gólokat, csak lőjem! Érezzem, hogy hozzá tudok tenni a csapat teljesítményéhez. Az előző meccseken is megvoltak a helyzeteim, ami akkor nem ment be, most igen. A Diósgyőr ellen mind a háromból gól született.

– Azért volt fejese is, azt nem számolja oda?

– Az nem volt igazi helyzet. Távol voltam a kaputól, nem is tudtam kellő erővel megfejelni a labdát.

– Huszonegy NB I-es gólnál jár a DVSC-ben, lassan felküzdi magát a húsz legeredményesebb játékos közé. Tudja, hogy a mostani csapatból ki az a két játékos, aki ön előtt áll a vonatkozó Loki-rangsorban?

– Hadd gondolkozzak! Ha jól sejtem, az egyik Dzsudzsák Balázs. A másik Szécsi Márk?

– Igen, előbbinek huszonnyolc, utóbbinak huszonnégy gólja van. Hogy találta ki?

– Balázs Debrecenből indult, évekkel ezelőtt hazatért, és Szécsi Márk is régóta a klubnál van. Noha az utóbbi időben a védelem szélén játszik, korábban évekig támadó volt, sok gólt szerzett.

– A gólkirályi cím nem is foglalkoztatja? A harmadik Loki-játékos lehetne, akinek ez sikerül: a nyolcvanas évek végén Melis Béla, 2012-ben és 2013-ban pedig Adamo Coulibaly hódította el a címet. Jelenleg a paksi Böde Dániellel vezetnek holtversenyben 11-11 találattal.

– Nem ez az elsődleges. Aligha ez marad a góllövőlista végeredménye, sok van még hátra a bajnokságból, kis túlzással bárki végezhet még az élen. A gólkirályi címnél sokkal jobban motivál, hogy végre huzamosabb ideig kikerüljünk a veszélyzónából. Élvezem a játékot, örültem a hétvégi három gólomnak, de nem én vagyok a csapat egyedüli gólfelelőse, rajtam kívül ott van többek között Brandon Domingues is, nekem tizenegy gólom van, neki tíz. De szó sincs arról, hogy külön csatát vívnánk a házi gólkirályi címért, sőt! Remekül kiegészítjük egymást, Debrecenbe érkezése után gyorsan megtaláltuk az összhangot, úgy érzem, kölcsönösen szeretünk egymás mellett futballozni.

– Hétvégi győzelmükkel elkerültek a kieső helyről. Jobb volt felkelni vasárnap reggel?

– Sokkal! Győztes meccs után egyébként is jobban indulnak a reggelek, ám így, hogy a vonal felett vagyunk, még jobb érzés volt. Két mérkőzést nyertünk meg egymás után, a Kecskemét és a Diósgyőr elleni siker azonban csupán arra elegendő, hogy kidugjuk a fejünket a víz alól. Nem nyugodhatunk meg, továbbra is nyerni kell a meccseket! A kecskemétiek elleni találkozó előtt többször is szóba került az öltözőben, előrelépni a tabellán csak úgy tudunk, ha hosszabb győzelmi sorozatba kezdünk. Az idényben a mostanin kívül csupán egyszer fordult elő, hogy egymást követő két mérkőzést megnyertünk, jó lenne ezt tovább nyújtani. Csak így tudjuk elkerülni a kiesést.

– A Ferencváros vagy a Diósgyőr elleni triplája az emlékezetesebb?

– Nehéz kérdés. A Fradi elleni talán azért előzi meg a hétvégit, mert az volt életem első triplázása az NB I-ben. Természetesen a mostaninak is ugyanúgy örültem, pláne, hogy ez is kellett ahhoz, hogy elmozduljunk a kieső helyről. Decemberben a Ferencváros elleni mérkőzés után és most is elkértem a meccslabdát, sőt a lefújást követően rögtön alá is írattam az öltözőben a csapattársaimmal.

– Kiteszi otthon a vitrinbe?

– Az ilyen szép emlékeknek mindig lesz helyük odahaza. A szombati mezemet is elhoztam a stadionból, azonban még nem tudom, mi lesz a sorsa. Az öcsém rágja a fülemet, alighanem odaadom neki. De a szombati meccslabdát nem adom senkinek, az biztos!

Bárány Donát góljai 0:54-től, 1:27-től és 2:58-tól

A FORDULÓ TAPASZTALATA

Az ultimátum után is Bartosz Grzelak az újpesti vezetőedző

Fotó: Szabó Miklós

HÁROM MÉRKŐZÉS UTÁN sem történt semmi a Megyeri úton. Az Újpest immár tíz bajnoki óta nyeretlen, egyedüli NB I-es klubként nem győzött az OTP Bank Ligában 2025-ben, az elmúlt napokban mindkét Ferencváros elleni derbijét elveszítette. Előbb szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében 3–1-re, majd vasárnap a bajnokságban 2–0-ra kapott ki, azt megelőzően pedig hazai pályán az ugyancsak nehéz helyzetben lévő Fehérvárral játszott 2–2-t.

Ratatics Péter, a klub elnöke korábban arról beszélt, ezen a három mérkőzésen megnézik a csapat teljesítményét és csak azt követően hoznak döntést, ám egyelőre nem történt semmi a Megyeri úton.

Miután a klub nem jelentett be változ(tat)ást, továbbra is Bartosz Grzelak a vezetőedző, a tréner a Ferencvárostól vasárnap elszenvedett újabb vereséget követően az edzői pályája alatti leghosszabb nyeretlenségi sorozatról is beszélt. Ahogyan fogalmazott, karrierje elején egyszer előfordult, hogy nyolc egymást követő meccset nem tudott megnyerni a csapatával, és csak azt követően fordult a kocka, a mostani tíz találkozó tehát az ő karrierjében negatív rekord. A 46 esztendős tréner arról is beszélt, amíg a játékosain azt érzi, hisznek abban, hogy a közös munkának lesz eredménye, ő biztosan nem hátrál meg.

„Sok mindent átéltem az Újpestnél. Sérülések, betegségek, az orvosi stáb azt mondta, tíz éve nem volt ilyen balszerencsés időszak a klubnál” – fogalmazott Bartosz Grzelak a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A lilák a hétvégén a kiesés elől menekülő, az utóbbi két mérkőzését egyaránt megnyerő Debrecent fogadják, ha azt a csatát is elveszítik, nem tudni, minek kellene még történnie, hogy Újpesten edzőváltás legyen…



A FORDULÓ GÓLJA

Osváth Attila gólja 1:20-tól

AZ OTP BANK LIGA-IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4318 A 26. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 5359

A FORDULÓ TÁMADÁSA

Papp Kristóf: Nincs fontosabb a csapat eredményességénél

Pazar akció végén lőtt gólt a Nyíregyházának Papp Kristóf, akit egyáltalán nem zavart, hogy előtte októberben volt eredményes a bajnokságban: a csapat jó szereplése mindenért kárpótolja.

Úgy kezdte a Nyíregyháza elleni mérkőzést a Paksi FC, ahogyan az esélyesebb csapatnak illik: azonnal a saját térfelére kényszerítette riválisát, mindkét oldalról futószalagon érkeztek a beadások a kapu elé, és csak az volt a kérdés, a fölény mikor érik góllá. Osváth Attila beadása után Ranko Jokics már a negyedik percben majdnem öngólt szerzett (a kapufa kisegítette), Böde Dániel lövését Aboubakar Keita bevetődve mentette, Vécsei Bálint bombáját Tóth Balázs kiütötte – azzal a remek támadással viszont már nem tudott mit kezdeni a Spartacus, amelyet Papp Kristóf zárt le góllal.

„Veszélyes fegyverünk, hogy sokszor tudunk labdát szerezni már az ellenfél térfelén, ez történt a Nyíregyháza elleni vezető gólunk előtt is – árulta el lapunknak Papp Kristóf, aki az első gól előtt Mezei Szabolcs segítségével elvette a labdát Toma Györgytől. – Mezei Szabitól nagyon jó átadást kaptam, éreztem, a vendégek védője bevetődik majd elém, így arra figyeltem, a lába között el tudjam passzolni a labdát. Meglehetősen régen, még októberben voltam előzőleg eredményes a bajnokságban, de nem foglalkoztam ezzel, hiszen jól szerepelünk, jönnek az eredmények, ennél nincs fontosabb. Vezettünk a gólommal, az egész első félidőben jól futballoztunk, jó néhány lehetőséget kidolgoztunk, kézben tartottuk az irányítást. A második játékrész már kevésbé alakult jól, mert egyrészt három nappal korábban Kisvárdán játszottunk Magyar Kupa-mérkőzést, az előző fordulóban pedig Zalaegerszegen bajnokit, szóval rengeteget utaztunk. Sokat jelentett, hogy Bognár György vezetőedző jól frissített, a beszálló fiatalok segítettek, amikor mi már fáradtunk, így fontos három pontot szereztünk.”

A paksi Papp Kristóf (jobbra) támadásban és védekezésben is hasznosan játszott a Spartacus ellen (Fotó: Dömötör Csaba)

És mivel a Puskás Akadémia hazai pályán nem bírt az MTK Budapesttel (1–1), a Paks négy pontra megközelítette a listavezetőt, így minden esélye megvan arra, hogy a hátralévő hat bajnokin feljebb lépjen a harmadik helyről. Hogy a paksiak 31 esztendős középpályása milyen idénybefejezést remél?

„Pénteken a negyedik helyezett, közvetlen riválisnak számító MTK vendégei leszünk, nem szorul magyarázatra, miért fontos az a találkozó – folytatta Papp Kristóf. – De melyik nem az? Az ősszel sérülés miatt az idegenbeli és hazai bajnokit is ki kellett hagynom a kék-fehérek ellen, bízom benne, jól jövünk ki a párharcból, ugyanakkor felesleges túlzottan előre tekinteni, számolgatni. Nehéz kilencven perc előtt állunk, csak arra szabad figyelni, hogy a jó futballt játszó MTK ellen folytassuk remek szereplésünket.”

Jó hír a paksi szurkolóknak: a nyáron súlyos térdsérülést szenvedő Hahn János a következő héttől már teljes értékű munkát végezhet, így van esély arra, hogy az idény hajrájában pályára lép.

26. FORDULÓ

Április 5., szombat

Kecskeméti TE–ETO FC Győr 1–1

Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–0

DVSC–DVTK 4–1

Április 6., vasárnap

Fehérvár FC–ZTE FC 0–2

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–0

27. FORDULÓ

Április 11., péntek

18.00: DVTK–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

20.30: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 12. szombat

14.15: ETO FC Győr–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

19.45: ZTE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Április 13., vasárnap

14.00: Újpest FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

19.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport+)