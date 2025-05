„Ez egy másik Ferencváros” – Bognár György és Robbie Keane sem foglalkozik a tavalyi MK-döntővel

Robbie Keanet először arról kérdezték, hogy szerinte a Paks miért tudja rendre felvenni a versenyt a Ferencvárossal. Erre azt válaszolta, hogy a Paks fizikális csapat és ha képesek játszani a játékukat, azt nagyon jól is csinálják. Magas embereik vannak elől, akik bármilyen bajnokságban gondot okoznának az ellenfélnek. Azonban bízik benne, hogy a két csapat közti párharcok lelki vetületét sikerült a hátuk mögött hagyni a szombaton Pakson megnyert bajnokival. Elmondta, izgalommal telve várja a holnapi napot, hiszen ilyen meccsekért érdemes futballozni.

A tavalyi kupadöntőt nem látta, de nem is foglalkozik vele, hogy ott mi történt.

„Nem igazán izgatom magam a múlt miatt, ami ott történt, azon nem tudunk változtatni. De ami előttünk van, azt tudjuk alakítani, ezért mindenkinek a holnapi meccsre kell koncentrálni, minden játékosnak úgy kell megélnie, ahogy lehet. Játszottam edzőként és játékosként is kupadöntőt, úgy vélem, nem szabad változtatni nagyon a felkészülésen, mert mindenkinek megvan a rutinja és muszáj konzisztensnek lenni ilyen szempontból.”

Stefan Gartenmann, a Ferencváros védője arról beszélt, hogy bár van egy kis extra izgalom a játékosokban, ez is csak egy olyan meccs, mint a többi. Úgy fogalmazott: „mi futballisták egyszerű emberek vagyunk, csakis a holnapi mérkőzésre szabad koncentrálnunk.”

Úgy véli, az elmúlt hetek sikerei önbizalmat adtak a játékosoknak, s a csapatnak fekszik az az offenzív játék, amit Robbie Keane kér tőlük. A Paksról elmondta, tökéletesen fekszik nekik az a játék, amit a vezetőedzőjük elképzelt, arra kell a Ferencvárosnak törekednie, hogy a saját játéka érvényesüljön.

„Volt szerencsém körbejárni a stadiont,és befogadni azt a lenyűgöző atmoszférát, ami itt fogadott. A külső körülményeketazonban ki kell zárnunk, mert ha ez nem sikerül, az problémát okozhat. De a keretünkben olyan játékosok vannak, akik sok nemzetközi mérkőzést is játszottak, így ez nem okozhat gondot.”

A Dániában született, de svájvi válogatott játékos elmondta, a családtagjai és a barátai is a lelátón fognak szurkolni, s ha minden a terveik szerint sikerül, akkor a mérkőzés után szeretne meginni velük, illetve a csapattársaival egy sört.

Bognár György a csapatával szemben megfogalmazott kritikáit annak tudja be, hogy magasak az igényei, de ha szóvá is tett néhány dolgot, attól még voltak jó meccseik az elmúlt időkben, s a kettő kiegyenlíti egymást.

Úgy véli, a tavalyi, győztes kupadöntőből nem indulhatnak ki.

„Ez egy másik Ferencváros, más futballt is játszik, mint a tavalyi döntőben. A szombati bajnokin kicsit alkalmazkodtak is hozzánk: sokkal többet íveltek, labdát nem hoztak ki, leegyszerűsítették a játékot. Ez olyan szempontból ült is, hogy a letámadásunk kevésbé volt hatékony. A kupameccs azonban más, mint a bajnoki, hiszen itt egy lehetőség van, erre az egy meccsre kell fókuszálni és a meccstervet is eszerint kell kidolgozni, az éppen rendelkezésre álló játékoskeretet is figyelembe véve.”

Papp Kristóf elmondta, még mindig az élete legfontosabb gólja, amit a tavalyi döntőben rúgott. Ezt maximum az írhatja felül, ha idén is betalál a Ferencváros kapujába. Az elmúlt időben azonban kisebb sérüléssel bajlódott, ebből próbált felépülni, így igazán csak ma tudatosult benne, hogy itt vannak a döntőben – amelyet ráadásul éppen a 32. születésnapján rendeznek meg a Puskás Arénában.

„Pontrúgásokra mindenképpen kell készülnünk, hiszen a szombati bajnokin három gólt kaptunk, pedig ezzel a fegyverrel mi szoktunk élni a Ferencváros ellen. Azonban ledominálni nem tudtak minket, mindkét oldalon akadt helyzet bőven, úgyhogy nüanszok fognak dönteni a két csapat között a kupadöntőben is.”

A Ferencvárosnál – ahogy Keane fogalmazott, csodaszerűen – Júlio Romao kivételével mindenki fitt és készen áll a mérkőzésre. A Paksnál vannak kérdőjelek, a szombati öt sérültből háromnak van esélye, hogy pályára léphet szerdán, de az csak a keddi edzés után dől el, hogy Papp Kristóf, Windecker József és Szabó János készen áll-e a játékra.

DÖNTŐ

Május 14., szerda (Puskás Aréna)

19.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC