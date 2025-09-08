Nemzeti Sportrádió

Nagy Gergő elmondta, mit vár majd a Fradi–Volántól az ICEHL-ben

2025.09.08. 14:44
Nagy Gergő bosszús volt a Szuperkupa-döntő után (Fotó: Vörös Dávis/MJSZ)
Nagy Gergő azt nem tudja, hogy a Ferencváros jégkorongcsapata készen áll-e az ICEHL-re, de abban biztos, hogy a BJA-ra készen álltak a Szuperkupa döntőjében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a zöld-fehérek 5–0-a győzelme.

Nagy Gergő igencsak bosszús volt a Ferencváros ellen 5–0-ra elvesztett Szuperkupa-döntő után, úgy fogalmazott, nagyon úgy néz ki, hogy a BJA HC nem állt készen az ellenük való küzdelemre.

Persze ha abból a szempontból nézzük, hogy a két csapat idén már más ligára készül, s a zöld-fehérek az ICEHL-re igazoltak – többek között a BJA néhány válogatott, illetve meghatározó játékosát is megszerezték –, akkor a papírformának megfelelően nyerték meg a kupát.

Videónkban arról is beszélünk, hogy az OB I tavalyi győztese miért nem tudta felvenni a versenyt a Magyar Kupa-győztessel, illetve a hat évig a Ferencvárost erősítő Nagy Gergő arra is válaszol, mit tapasztalt a jégen, készen áll-e a Fradi az osztrák bázisú bajnokságra. Emellett az is szóba kerül, hogy a fehérváriaknál is megfordult korábbi válogatott hokis mit vár az FTC Volán elleni mérkőzéseitől. 

