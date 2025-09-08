Nagy Gergő elmondta, mit vár majd a Fradi–Volántól az ICEHL-ben

Nagy Gergő igencsak bosszús volt a Ferencváros ellen 5–0-ra elvesztett Szuperkupa-döntő után, úgy fogalmazott, nagyon úgy néz ki, hogy a BJA HC nem állt készen az ellenük való küzdelemre.

Persze ha abból a szempontból nézzük, hogy a két csapat idén már más ligára készül, s a zöld-fehérek az ICEHL-re igazoltak – többek között a BJA néhány válogatott, illetve meghatározó játékosát is megszerezték –, akkor a papírformának megfelelően nyerték meg a kupát.

Videónkban arról is beszélünk, hogy az OB I tavalyi győztese miért nem tudta felvenni a versenyt a Magyar Kupa-győztessel, illetve a hat évig a Ferencvárost erősítő Nagy Gergő arra is válaszol, mit tapasztalt a jégen, készen áll-e a Fradi az osztrák bázisú bajnokságra. Emellett az is szóba kerül, hogy a fehérváriaknál is megfordult korábbi válogatott hokis mit vár az FTC Volán elleni mérkőzéseitől.