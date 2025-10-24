NHL: Sidney Crosby vezérletével a bajnokot is legyőzte a lendületben lévő Pittsburgh

Sidney Crosby két góllal és egy assziszttal járult hozzá a Pittsburgh sorozatban negyedik sikeréhez. A 38 éves kanadai center egymás után a negyedik mérkőzésen ütött gólt, pontszerző szériája öt meccset számlál (öt gól, négy assziszt), és már csak két pont hiányzik neki ahhoz, hogy – az NHL történetének kilencedik játékosaként – elérje az 1700-as határt.

Logan Cooley nem kis bravúrt hajtott végre: az első harmadban 4:48 perc alatt három gólt ütött, vezérletével a Utah sorozatban ötödször nyert – mostani áldozata a St. Louis volt. Az egy asszisztot is elkönyvelő Cooleynak ez volt a második mesterhármasa az NHL-ben.

LOGAN COOLEY WITH A NATURAL HAT TRICK IN ONLY 4:48!!! 🤯 pic.twitter.com/OdhMXSy4H7 — NHL (@NHL) October 24, 2025

Három gólig jutott Macklin Celebrini is, sőt volt két asszisztja is, de nem egyedül ő szárnyalt az első győzelmét elkönyvelő San Jose kötelékében: Will Smith két-két góllal és előkészítéssel zárt – a hosszabbításbeli győztes találat az ő nevéhez fűződött a New York Rangers otthonában.

CELEBRINI HATTY ALERT‼️



That's the second of his young career! pic.twitter.com/1nYD4oMMjB — NHL (@NHL) October 24, 2025

A Dallas háromszor szerzett vezetést a Los Angeles ellen, de csak a harmadik előnyt tudta megtartani – a hazaiaknak már nem volt lehetőségük reagálni, Adrian Kempe gólja a hosszabbításban esett.

Denverben a hosszabbítás sem hozott döntést: a Carolina szétlövésben gyűrte le a Coloradót. Seth Jarvis egy-egy gólt és asszisztot jegyzett, az ő nevéhez fűződött a shootout egyetlen gólja is, míg Frederik Andersen 44 lövést védett.

A harmadik harmad felénél az Edmonton még kétgólos hátrányban volt a Montreal ellen, de jól hajrázott, sikerült fordítania. Vaszilij Podkolzin 1:09 perccel a vége előtt ütötte a győztes gólt, Connor McDavid három gól előkészítésében vett részt.

Két anaheimi játékos is egyéni pontcsúcsot ért el: Mikael Granlund két góllal és három assziszttal, Nyikita Nyesztyerenko négy előkészítéssel járult hozzá a Boston elleni gólzáporos meccs megnyeréséhez.

Az Islanders győzelmi szériája négy meccset számlál: a Detroit elleni sikerért Emil Heineman két gólt tett be a közösbe – az ötös pontszerző szériában lévő svéd szélsőnek ez volt az első többgólos meccse az NHL-ben.

Öt győzelem után megszakadt a Winnipeg nagy sorozata; Joey Daccord 32 védéssel, Jaden Schwartz két góllal és egy assziszttal vette ki a részét a Seattle meglepő diadalából.

Két gólt ütött Ryan Donato is, a másodikat 54 másodperccel a végső dudaszó előtt – a Chicago azzal nyert a Tampa Bay vendégeként.

DONATO DOES IT AGAIN 😱



HE SCORES THE GAME-WINNING GOAL IN THE FINAL MINUTE OF REGULATION! pic.twitter.com/dZMvx5Dka1 — NHL (@NHL) October 24, 2025

A Nashville már négy mérkőzés óta vergődött; nos, a zuhanásnak vége, Ryan O'Reilly és Cole Smith egy-egy gólja, valamint Juuse Saros 21 védése győzelmet ért a Vancouver ellen.

NHL, ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Chicago Blackhawks 2–3

Boston Bruins–Anaheim Ducks 5–7

Florida Panthers–Pittsburgh Penguins 3–5

New York Islanders–Detroit Red Wings 7–2

New York Rangers–San Jose Sharks 5–6 – h. u.

Ottawa Senators–Philadelphia Flyers 2–1

Nashville Predators–Vancouver Canucks 2–1

St. Louis Blues–Utah Mammoth 4–7

Winnipeg Jets–Seattle Kraken 0–3

Colorado Avalanche–Carolina Hurricanes 4–5 – szétlövéssel

Dallas Stars–Los Angeles Kings 2–3 – h. u.

Edmonton Oilers–Montreal Canadiens 6–5