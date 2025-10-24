Varga Barnabás: A kihagyott tizenegyes csak extra motivációt adott

„Az a bizonyos negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, ám azon kívül is 3–2-ig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Kihagytam a tizenegyest, most már sorozatban a második mérkőzésen, kaptunk egy gólt, de a szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, ugyanígy kell folytatni. Még több gólt is szerezhettünk volna” – értékelt Varga Barnabás az M4 Sport riporterének.

Rossz érzés, amikor kihagyok egy tizenegyest, de most extra motiválttá tett. Csak az járt a fejemben, hogy gólt kell szerezni, sőt jó lenne kettőt, hogy kompenzálni tudjak.

A Ferencváros magyar válogatott középpályása, Ötvös Bence így fogalmazott nem sokkal a mérkőzést követően:

„Úgy látszik, hogy egy jól sikerült negyedórával lehet mérkőzést nyerni az Európa-ligában. Ugyanakkor az első félidőben is voltak helyzeteink, míg az ellenfélnek egy beadáson és egy pontatlan lövésen kívül nem igazán volt lehetősége. Mi többször próbálkoztunk, ráadásul ott volt a tizenegyes is. Yusufnak (Bamidele – a szerk.) is volt lövése éles szögből. Azt beszéltük a szünetben, hogy rájuk kell menni.”



EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)

Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok

SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch

FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!