Varga Barnabás: A kihagyott tizenegyes csak extra motivációt adott

2025.10.24. 10:01
Varga Barnabás önbizalma rendíthetetlen (Fotó: Dömötör Csaba)
Varga Barnabás Ötvös Bence Európa-liga Ferencváros
Nem szegte kedvét Varga Barnabásnak a kihagyott tizenegyes a Red Bull Salzburg elleni mérkőzésen az Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. A magyar válogatott csatár elmondása szerint még motiváltabbá vált a hibája után.
„Az a bizonyos negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, ám azon kívül is 3–2-ig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Kihagytam a tizenegyest, most már sorozatban a második mérkőzésen, kaptunk egy gólt, de a szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, ugyanígy kell folytatni. Még több gólt is szerezhettünk volna” – értékelt Varga Barnabás az M4 Sport riporterének.

Rossz érzés, amikor kihagyok egy tizenegyest, de most extra motiválttá tett. Csak az járt a fejemben, hogy gólt kell szerezni, sőt jó lenne kettőt, hogy kompenzálni tudjak.  

A Ferencváros magyar válogatott középpályása, Ötvös Bence így fogalmazott nem sokkal a mérkőzést követően:

„Úgy látszik, hogy egy jól sikerült negyedórával lehet mérkőzést nyerni az Európa-ligában. Ugyanakkor az első félidőben is voltak helyzeteink, míg az ellenfélnek egy beadáson és egy pontatlan lövésen kívül nem igazán volt lehetősége. Mi többször próbálkoztunk, ráadásul ott volt a tizenegyes is. Yusufnak (Bamidele – a szerk.) is volt lövése éles szögből. Azt beszéltük a szünetben, hogy rájuk kell menni.”


EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

1. Midtjylland338–2+69
2. Braga335–0+59
3. Lyon335–0+59
4. Dinamo Zagreb3217–3+47
5. Viktoria Plzen3216–2+47
6. Freiburg3215–2+37
7. FERENCVÁROS3215–3+27
8. Brann Bergen3215–2+36
9. Celta Vigo3216–4+26
10. Aston Villa3214–2+26
11. Lille3216–5+16
12. Go Ahead Eagles3214–3+16
13. Young Boys3216–606
14. Fenerbahce3214–406
15. Porto3213–306
16. Real Betis3124–2+25
17. Nottingham Forest31116–5+14
18. Bologna31113–304
19. Genk31111–104
20. PAOK31115–6–14
21. Celtic31113–4–14
22. Panathinaikosz3126–603
23. Roma3123–4–13
24. Basel3123–4–13
25. Feyenoord3123–4–13
26. Ludogorec3124–6–23
27. Sturm Graz3123–5–23
28. FCSB3122–4–23
29. Stuttgart3122–4–23
30. Crvena Zvezda3122–5–31
31. Malmö3122–6–41
32. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
33. Nice333–6–30
34. Salzburg332–6–40
35. Utrecht330–4–40
36. Rangers331–6–50
az alapszakasz állása

 

 

Ezek is érdekelhetik