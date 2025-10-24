Varga Barnabás: A kihagyott tizenegyes csak extra motivációt adott
Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros
„Az a bizonyos negyedóra nagyon jól sikerült a csapatnak, ám azon kívül is 3–2-ig az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Kihagytam a tizenegyest, most már sorozatban a második mérkőzésen, kaptunk egy gólt, de a szünetben azt beszéltük, hogy abszolút meccsben vagyunk, ugyanígy kell folytatni. Még több gólt is szerezhettünk volna” – értékelt Varga Barnabás az M4 Sport riporterének.
Rossz érzés, amikor kihagyok egy tizenegyest, de most extra motiválttá tett. Csak az járt a fejemben, hogy gólt kell szerezni, sőt jó lenne kettőt, hogy kompenzálni tudjak.
A Ferencváros magyar válogatott középpályása, Ötvös Bence így fogalmazott nem sokkal a mérkőzést követően:
„Úgy látszik, hogy egy jól sikerült negyedórával lehet mérkőzést nyerni az Európa-ligában. Ugyanakkor az első félidőben is voltak helyzeteink, míg az ellenfélnek egy beadáson és egy pontatlan lövésen kívül nem igazán volt lehetősége. Mi többször próbálkoztunk, ráadásul ott volt a tizenegyes is. Yusufnak (Bamidele – a szerk.) is volt lövése éles szögből. Azt beszéltük a szünetben, hogy rájuk kell menni.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0)
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|1. Midtjylland
|3
|3
|–
|–
|8–2
|+6
|9
|2. Braga
|3
|3
|–
|–
|5–0
|+5
|9
|3. Lyon
|3
|3
|–
|–
|5–0
|+5
|9
|4. Dinamo Zagreb
|3
|2
|1
|–
|7–3
|+4
|7
|5. Viktoria Plzen
|3
|2
|1
|–
|6–2
|+4
|7
|6. Freiburg
|3
|2
|1
|–
|5–2
|+3
|7
|7. FERENCVÁROS
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|8. Brann Bergen
|3
|2
|–
|1
|5–2
|+3
|6
|9. Celta Vigo
|3
|2
|–
|1
|6–4
|+2
|6
|10. Aston Villa
|3
|2
|–
|1
|4–2
|+2
|6
|11. Lille
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|12. Go Ahead Eagles
|3
|2
|–
|1
|4–3
|+1
|6
|13. Young Boys
|3
|2
|–
|1
|6–6
|0
|6
|14. Fenerbahce
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|15. Porto
|3
|2
|–
|1
|3–3
|0
|6
|16. Real Betis
|3
|1
|2
|–
|4–2
|+2
|5
|17. Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6–5
|+1
|4
|18. Bologna
|3
|1
|1
|1
|3–3
|0
|4
|19. Genk
|3
|1
|1
|1
|1–1
|0
|4
|20. PAOK
|3
|1
|1
|1
|5–6
|–1
|4
|21. Celtic
|3
|1
|1
|1
|3–4
|–1
|4
|22. Panathinaikosz
|3
|1
|–
|2
|6–6
|0
|3
|23. Roma
|3
|1
|–
|2
|3–4
|–1
|3
|24. Basel
|3
|1
|–
|2
|3–4
|–1
|3
|25. Feyenoord
|3
|1
|–
|2
|3–4
|–1
|3
|26. Ludogorec
|3
|1
|–
|2
|4–6
|–2
|3
|27. Sturm Graz
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|28. FCSB
|3
|1
|–
|2
|2–4
|–2
|3
|29. Stuttgart
|3
|1
|–
|2
|2–4
|–2
|3
|30. Crvena Zvezda
|3
|–
|1
|2
|2–5
|–3
|1
|31. Malmö
|3
|–
|1
|2
|2–6
|–4
|1
|32. Maccabi Tel-Aviv
|3
|–
|1
|2
|1–6
|–5
|1
|33. Nice
|3
|–
|–
|3
|3–6
|–3
|0
|34. Salzburg
|3
|–
|–
|3
|2–6
|–4
|0
|35. Utrecht
|3
|–
|–
|3
|0–4
|–4
|0
|36. Rangers
|3
|–
|–
|3
|1–6
|–5
|0