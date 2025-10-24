Nemzeti Sportrádió

A Gyöngyöst könnyedén verve törte meg rossz sorozatát az ETO

2025.10.24. 19:37
Dely Márton remekelt, simán megverte az ETO a Gyöngyöst (Fotó: ETO University Handball Team/Fb)
férfi kézilabda NB I férfi kézilabda ETO University HT HE-DO B. Braun Gyöngyös
Megtörte hárommeccses vereségsorozatát az ETO University HT, amely hazai környezetben végig vezetve nyert 34–29-re a Gyöngyös ellen a férfi kézilabda NB I 7. fordulójának egyetlen pénteki mérkőzésén.

Kiélezett mérkőzésre volt kilátás, hiszen két hatpontos csapat csapott össze egymással. Az új idényt három sikerrel kezdő kisalföldi együttes hazai pályán, a hét találkozójából hármat megnyerő Gyöngyös ellen szerette volna megtörni hárommeccses nyeretlenségi sorozatát. 

Az előzetesen várt kiegyenlített csata helyett a Rába-partiak az első perctől magasabb fokozatban és koncentráltabban játszottak, Szöllősi Balázs és Tomiszlav Kusan vezetésével gyorsan elléptek négy góllal, miközben a gyöngyösiek csak futottak az eredmény után. A hevesiek a szünet után sem tudták megváltoztatni a játék képét, az ETO magabiztosan őrizte előnyét. A hajrá előtt a hazaiak ugyan elvesztették Szrnka Leventét, a Gyöngyös pedig az utolsó percekben faragott a hátrányából, de ez csak kozmetikázásra volt elég. Az ETO végig vezetve aratott magabiztos, 34–29-es győzelmet, megtörve hárommeccses vereségsorozatát.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
ETO University HT–HE-DE B.Braun Gyöngyös 34–29 (19–13)
Győr, 800 néző. V: Felhő, Öcsi.
ETO: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, DELY 6, BOMBAC 6 (2), KUSAN 6, Szöllősi B. 4 (1), HÁRI 5 (2). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki, Szrnka, Eklemovic M. 1, Tárnoki 1, Bozsovics 1, Stepancic 1, Pieczonka. Edző: Kilvinger Bálint
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 4 (2), Nagy Á. 3, Hegedűs M. 1, Lang 2, Ubornyák 2, Bajus. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, BÁLINT B. 5, Gráf 1, Jóga 2, GYALLAI 5, Jaros 1. Edző: Bíró Balázs
Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–3. 14. p.: 10–5. 24. p.: 16–9. 34. p.: 24–15. 43. p.: 25–20. 50. p.: 29–22. 58. p.: 32–29.
Kiállítások: 8, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 8/5, ill. 3/2

2025. október 25., szombat
18.00: Csurgó–Ferencvárosi TC
18.00: Komló–Tatabánya
18.00: NEKA–Budai Farkasok
18.00: Veszprém–Szigetszentmiklós
2025. október 26., vasárnap
18.00: Balatonfüred–Szeged

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Budakalász–PLER 33–33

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Szeged8611269–221+4813
2. Veszprém55210–137+7310
3. Tatabánya55163–136+2710
4. Győr743216–193+238
5. FTC743247–241+68
6. Gyöngyös835222–252–306
7. PLER7223197–230–336
8. Komló6213165–172–75
9. Szigetszentmiklós7214185–202–175
10. Budai Farkasok-Rév6132162–185–235
11. Budakalász7214204–235–315
12. Csurgó7124198–208–104
13. NEKA6123155–169–144
14. Balatonfüred6114159–171–123

 

 

