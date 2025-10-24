A Gyöngyöst könnyedén verve törte meg rossz sorozatát az ETO

Kiélezett mérkőzésre volt kilátás, hiszen két hatpontos csapat csapott össze egymással. Az új idényt három sikerrel kezdő kisalföldi együttes hazai pályán, a hét találkozójából hármat megnyerő Gyöngyös ellen szerette volna megtörni hárommeccses nyeretlenségi sorozatát.

Az előzetesen várt kiegyenlített csata helyett a Rába-partiak az első perctől magasabb fokozatban és koncentráltabban játszottak, Szöllősi Balázs és Tomiszlav Kusan vezetésével gyorsan elléptek négy góllal, miközben a gyöngyösiek csak futottak az eredmény után. A hevesiek a szünet után sem tudták megváltoztatni a játék képét, az ETO magabiztosan őrizte előnyét. A hajrá előtt a hazaiak ugyan elvesztették Szrnka Leventét, a Gyöngyös pedig az utolsó percekben faragott a hátrányából, de ez csak kozmetikázásra volt elég. Az ETO végig vezetve aratott magabiztos, 34–29-es győzelmet, megtörve hárommeccses vereségsorozatát.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

ETO University HT–HE-DE B.Braun Gyöngyös 34–29 (19–13)

Győr, 800 néző. V: Felhő, Öcsi.

ETO: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, DELY 6, BOMBAC 6 (2), KUSAN 6, Szöllősi B. 4 (1), HÁRI 5 (2). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki, Szrnka, Eklemovic M. 1, Tárnoki 1, Bozsovics 1, Stepancic 1, Pieczonka. Edző: Kilvinger Bálint

GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 4 (2), Nagy Á. 3, Hegedűs M. 1, Lang 2, Ubornyák 2, Bajus. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, BÁLINT B. 5, Gráf 1, Jóga 2, GYALLAI 5, Jaros 1. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–3. 14. p.: 10–5. 24. p.: 16–9. 34. p.: 24–15. 43. p.: 25–20. 50. p.: 29–22. 58. p.: 32–29.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 8/5, ill. 3/2

