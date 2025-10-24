A Gyöngyöst könnyedén verve törte meg rossz sorozatát az ETO
Kiélezett mérkőzésre volt kilátás, hiszen két hatpontos csapat csapott össze egymással. Az új idényt három sikerrel kezdő kisalföldi együttes hazai pályán, a hét találkozójából hármat megnyerő Gyöngyös ellen szerette volna megtörni hárommeccses nyeretlenségi sorozatát.
Az előzetesen várt kiegyenlített csata helyett a Rába-partiak az első perctől magasabb fokozatban és koncentráltabban játszottak, Szöllősi Balázs és Tomiszlav Kusan vezetésével gyorsan elléptek négy góllal, miközben a gyöngyösiek csak futottak az eredmény után. A hevesiek a szünet után sem tudták megváltoztatni a játék képét, az ETO magabiztosan őrizte előnyét. A hajrá előtt a hazaiak ugyan elvesztették Szrnka Leventét, a Gyöngyös pedig az utolsó percekben faragott a hátrányából, de ez csak kozmetikázásra volt elég. Az ETO végig vezetve aratott magabiztos, 34–29-es győzelmet, megtörve hárommeccses vereségsorozatát.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
ETO University HT–HE-DE B.Braun Gyöngyös 34–29 (19–13)
Győr, 800 néző. V: Felhő, Öcsi.
ETO: Pásztor I. – Krakovszki Zs. 3, DELY 6, BOMBAC 6 (2), KUSAN 6, Szöllősi B. 4 (1), HÁRI 5 (2). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki, Szrnka, Eklemovic M. 1, Tárnoki 1, Bozsovics 1, Stepancic 1, Pieczonka. Edző: Kilvinger Bálint
GYÖNGYÖS: Skledar – Végh B. 4 (2), Nagy Á. 3, Hegedűs M. 1, Lang 2, Ubornyák 2, Bajus. Csere: Marczika (kapus), Neves 3, BÁLINT B. 5, Gráf 1, Jóga 2, GYALLAI 5, Jaros 1. Edző: Bíró Balázs
Az eredmény alakulása. 8. perc: 7–3. 14. p.: 10–5. 24. p.: 16–9. 34. p.: 24–15. 43. p.: 25–20. 50. p.: 29–22. 58. p.: 32–29.
Kiállítások: 8, ill. 8 perc.
Hétméteresek: 8/5, ill. 3/2
2025. október 25., szombat
18.00: Csurgó–Ferencvárosi TC
18.00: Komló–Tatabánya
18.00: NEKA–Budai Farkasok
18.00: Veszprém–Szigetszentmiklós
2025. október 26., vasárnap
18.00: Balatonfüred–Szeged
SZERDÁN JÁTSZOTTÁK
Budakalász–PLER 33–33
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|8
|6
|1
|1
|269–221
|+48
|13
|2. Veszprém
|5
|5
|–
|–
|210–137
|+73
|10
|3. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|4. Győr
|7
|4
|–
|3
|216–193
|+23
|8
|5. FTC
|7
|4
|–
|3
|247–241
|+6
|8
|6. Gyöngyös
|8
|3
|–
|5
|222–252
|–30
|6
|7. PLER
|7
|2
|2
|3
|197–230
|–33
|6
|8. Komló
|6
|2
|1
|3
|165–172
|–7
|5
|9. Szigetszentmiklós
|7
|2
|1
|4
|185–202
|–17
|5
|10. Budai Farkasok-Rév
|6
|1
|3
|2
|162–185
|–23
|5
|11. Budakalász
|7
|2
|1
|4
|204–235
|–31
|5
|12. Csurgó
|7
|1
|2
|4
|198–208
|–10
|4
|13. NEKA
|6
|1
|2
|3
|155–169
|–14
|4
|14. Balatonfüred
|6
|1
|1
|4
|159–171
|–12
|3