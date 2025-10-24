Nemzeti Sportrádió

Elképesztő összegért kelt el a rákkal küzdő norvég kézilabdázónő meze

2025.10.24. 17:54
3.3 millió forintnyi összeget fizettek a mellrákkal küzdő Camilla Herrem mezéért (Fotó: Sola Handball/FB)
Mint ismert, idén júniusban mellrákot diagnosztizáltak a kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok norvég kézilabdázónál, Camilla Herremnél, aki öt nappal a kemoterápiás kezelés után már pályára is lépett csapatában, a Solában. Most a Storhamar elleni mérkőzésen viselt rózsaszín mezéért elképesztő összeget fizettek.
Világszerte rengeteg sportklub csatlakozott a mellrák elleni küzdelemre a figyelmet felhívó Pink Október mozgalomhoz, így tett a norvég kézilabdacsapat, a Sola is, melynek tagja Camilla Herrem is, akinél idén júniusban diagnosztizáltak mellrákot. A Sola a Pink Október részeként jótékonysági árverést tartott, s a Storhamar elleni győztes bajnokin viselt rózsaszín mezeit bocsátotta licitre.

Az árverés a klub közösségi oldalának beszámolója szerint sikerrel zárult, ugyanis százezer norvég koronát – azaz mintegy 3.3 millió forintot – fizettek Herrem dresszéért, a befolyt összeget pedig a mellrák elleni küzdelemre fordítja a klub, amely kiemelte, a megvásárolt szerelés a norvég sporttörténelem egyik legdrágább meze lett.

