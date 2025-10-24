Nemzeti Sportrádió

„Szomorú, hogy ilyen megtörténhet, de ez csak feltüzelte a csapatot” – Ötvös Bence az FTC-szurkolókról

• Salzburg
2025.10.24. 14:08
Ötvös Bence (jobbra) is szerves része volt az FTC sikerének (Fotó: Dömötör Csaba)
FTC Salzburg Ötvös Bence Európa-liga Ferencváros
Mint ismert, a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában a Ferencváros remek második félidei játékának köszönhetően 3–2-re nyert Salzburgban. A meccs után a vegyes zónában Ötvös Bence is megszólalt, aki az FTC-szurkolók osztrák határon visszafordított különjáratáról is beszélt.

 

– Két ellentétes félidőt produkált a Ferencváros: mi volt az oka?
Az elsőben is voltak jó pillanataink, a szünetben beszéltünk is róla, hogy nekik egy veszélyes beadásuk volt és a góljuk, nekünk viszont Varga Barnabás kihagyott tizenegyese mellett akadtak ígéretes beadásaink, illetve Bamidele Yusufnak volt az éles szögből leadott lövése. A fordulás után magasabb sebességi fokozatba kapcsoltunk.

– Min változtattak a szünetben?
A szakmai stáb ellátott néhány jó tanáccsal minket, például felhívta a figyelmünket, hol lehet jobban megbontani a salzburgi védelmet, illetve feljebb mentek a szélsőink, így jobban tudtak egyegyezni. Mi irányítottuk a mérkőzést, szerencsére sikerült megszereznünk a győzelmet. Három meccs után hét pontunk van, ez azért elég jól mutat.

– Hogyan érintette a csapatot, hogy a vonattal meccsre induló Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon?
Szomorú, hogy ilyen megtörténhet, de ez csak feltüzelte a csapatot, a szurkolóinkért is küzdöttünk. Mindenesetre muszáj volt ettől elvonatkoztatunk, nekünk a futballal kellett foglalkozni.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

