Amerikából jöttem: Drake Maye az „új Brady"? Újra elitben a Patriots?
CSELŐTEI MÁRK
DÓCS ÁKOS
2025.10.24. 17:01
A másodéves irányító, Drake Maye akár még MVP, a New England Patriots újra csoportgyőztes lehet? Ez is téma volt az Amerikából jöttem NFL-podcast legfrissebb, e heti adásában.
Amerikából jöttem
NFL
Drake Maye
podcast
NFL-alapszakasz
Itt van Amerika!
New England Patriots
