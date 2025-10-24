Nemzeti Sportrádió

Alexander Zverev a negyedik résztvevője az ATP-világbajnokságnak

2025.10.24. 18:48
Alexander Zverev nyolcadszor vesz majd részt az idényzáró tornán (Fotó: Getty Images)
Alexander Zverev elődöntőbe jutott a bécsi tenisztornán, ezzel biztosította a helyét a torinói ATP-világbajnokságon.

A Tokióban olimpiai bajnok német játékos az elmúlt kilenc évet tekintve nyolcadszor lehet ott az idényzáró tornán, amelyet kétszer – 2018-ban és 2021-ben – megnyert.

A világranglista harmadik helyezettje úgy került a legjobb négy közé az osztrák fővárosban, hogy ellenfele, a holland Tallon Griekspoor visszalépett.

A 28 éves Alexander Zverev, aki az év eleji ausztrál nyílt bajnokságon döntős volt, a spanyol Carlos Alcaraz, a címvédő olasz Jannik Sinner és a szerb Novak Djokovics után a negyedik biztos résztvevője a vb-nek. További négy hely még kiadó a november 9. és 16. között esedékes viadalra.

