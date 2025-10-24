A Salzburg legyőzése után 93 százalék az esély a Ferencváros El-továbbjutására

A Football Meets Data szerint 93 százalék, hogy a Ferencváros továbbjutó helyen végez az Európa-ligában, míg az automatikusan nyolcaddöntőt érő legjobb nyolcra 20 százalék esélyt ad a szimulátor.



Az elemzőoldal a frissített UEFA-koefficiensek rangsorát is vizsgálta, amely szerint a Ferencváros 10. helyen áll. Jelenleg tehát kilenc csapatnak „nem szabad” bajnoknak lennie a saját országában ahhoz, hogy a Fradi számára a jövő idényben automatikus Bajnokok Ligája-indulást jelentsen az esetleges címvédés az NB I-ben: Rangers, Bodö/Glimt, Olympiakosz, Köbenhavn, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Sahtar Doneck, PAOK és Qarabag.

Persze a sorrend még jelentősen változhat az idény végig, hiszen Robbie Keane együttese például csak azzal begyűjtött 2.000 pontot, hogy legyőzte idegenben a Salzburgot.