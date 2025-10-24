Nemzeti Sportrádió

A Salzburg legyőzése után 93 százalék az esély a Ferencváros El-továbbjutására

2025.10.24. 14:12
A Red Bull Arénában aratott győzelem nagy löketet adhat a Ferencvárosnak (Fotó: Dömötör Csaba)
Szinte biztosra veszi a Ferencváros továbbjutását az Európa-ligában a Football Meets Data nevű elemzőoldal. A zöld-fehérek a Red Bull Salzburg legyőzésével értékes pontokat gyűjtöttek be az UEFA-koefficiensek rangsorában is.

A Football Meets Data szerint 93 százalék, hogy a Ferencváros továbbjutó helyen végez az Európa-ligában, míg az automatikusan nyolcaddöntőt érő legjobb nyolcra 20 százalék esélyt ad a szimulátor.


Az elemzőoldal a frissített UEFA-koefficiensek rangsorát is vizsgálta, amely szerint a Ferencváros 10. helyen áll. Jelenleg tehát kilenc csapatnak „nem szabad” bajnoknak lennie a saját országában ahhoz, hogy a Fradi számára a jövő idényben automatikus Bajnokok Ligája-indulást jelentsen az esetleges címvédés az NB I-ben: Rangers, Bodö/Glimt, Olympiakosz, Köbenhavn, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg, Sahtar Doneck, PAOK és Qarabag.

Persze a sorrend még jelentősen változhat az idény végig, hiszen Robbie Keane együttese például csak azzal begyűjtött 2.000 pontot, hogy legyőzte idegenben a Salzburgot.

Európa-liga
9 órája

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

„Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf kilenc percen belül feje tetejére állította a mérkőzést.”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

    
1. Midtjylland338–2+69
2. Braga335–0+59
3. Lyon335–0+59
4. Dinamo Zagreb3217–3+47
5. Viktoria Plzen3216–2+47
6. Freiburg3215–2+37
7. FERENCVÁROS3215–3+27
8. Brann Bergen3215–2+36
9. Celta Vigo3216–4+26
10. Aston Villa3214–2+26
11. Lille3216–5+16
12. Go Ahead Eagles3214–3+16
13. Young Boys3216–606
14. Fenerbahce3214–406
15. Porto3213–306
16. Real Betis3124–2+25
17. Nottingham Forest31116–5+14
18. Bologna31113–304
19. Genk31111–104
20. PAOK31115–6–14
21. Celtic31113–4–14
22. Panathinaikosz3126–603
23. Roma3123–4–13
24. Basel3123–4–13
25. Feyenoord3123–4–13
26. Ludogorec3124–6–23
27. Sturm Graz3123–5–23
28. FCSB3122–4–23
29. Stuttgart3122–4–23
30. Crvena Zvezda3122–5–31
31. Malmö3122–6–41
32. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
33. Nice333–6–30
34. Salzburg332–6–40
35. Utrecht330–4–40
36. Rangers331–6–50
Ezek is érdekelhetik