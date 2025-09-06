Jégkorong: a BJA legyőzésével a Ferencvárosé az idény első trófeája

EGY DARABIG BIZTOSAN nem láthatjuk újra tétmeccsen egymás ellen küzdeni a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t és az FTC-Telekomot. Mint az ismert, a Fradi tavasszal csatlakozott az osztrák bázisú ICEHL-hez, a BJA HC pedig maradt az Erste Liga tagja, így a szeptemberben kezdődő idényben már nem játszanak bajnoki rangadókat egymás ellen. Pedig volt mit nézni a két csapat mérkőzésein az előző évadban, mind a négy alapszakasz-mérkőzésükön egyetlen gól döntött, izgalmakban nem volt hiány. A nézők abban reménykedtek, hogy Kangyal Balázsék és a nyáron jelentősen megerősített zöld-fehérek az idény első tétmeccsén, a Szuperkupáért vívott találkozón is kiélezett, gólgazdag párharcot láthatnak a Tüskecsarnokban.

Kérdés volt, hogy a teljesen átalakuló Fradi papíron jobb játékosai, vagy a BJA-keretének viszonylagos összeszokottsága ér-e többet szombat este. Eleinte (nagyjából két percig) úgy tűnt, utóbbi ezúttal felül kerekedhet, de a kezdeti káposztásmegyeri támadásokat hamar elhárította a Fradi, majd olyan mederbe terelte a meccs folyását, ami neki már sokkal kedvezőbb volt. Csak a negyedik percig kellett várni az első találatra, Braeden Shaw senkitől sem zavartatva középen kapta a jobbszélről érkező korongot Jesper Lindgrentől, tere is, ideje is volt, Farkas Roland pedig ebben a kiszolgáltatott helyzetben nem tudott csodát tenni, hátrányba került a csapata.

Pillanatokkal később Shaw megduplázta saját maga és csapata góljainak számát is. Egy kevésbé kidolgozott akció végén született a második találat, több BJA-játékoson megpattant a korong, mielőtt a kapuban kötött ki, ez persze a találat értékéből semmit nem vont le. Blokkok mindkét oldalon voltak, a próbálkozások száma sem csökkent, de az eredményjelző változása helyett legközelebb az hergelte a szurkolókat, hogy Drake Pilon és Molnár Dávid ledobta a kesztyűt, majd utóbbi előbbit a jégre is. Pilonnak fel is szakadt az arcbőre – 5-5 perc kiállítás lett a „jutalmuk”.

Gyors lövésváltással kezdődött a középső harmad, az egyik oldalon Sofron István, a másikon Pozsgai Tamás tüzelt. A Fradi esélyt kapott rá, hogy növelje az előnyt, Banga Nándort küldték le a „zebrák”, de az emberelőny utolsó másodpercéig érdemi helyzet nélkül pergett le a kiállítás. Egyenlő létszámnál azonban továbbra is domináltak a zöld-fehérek, és megismétlődött, ami az első játékrészben, nevezetesen, hogy pillanatok alatt két gólt kapott a BJA HC. Először Topi Rönni, majd Aku Kestilä volt eredményes, Rönni egy kapu előtti kavarodásból került ki győztesen, Kestilä pedig ügyesen ért bele egy kapu irányába tartó korongba, Farkas Roland ezúttal is tehetetlen volt.

Ahhoz, hogy maradjon érdemi kérdés az utolsó húsz percre, hamar gólt kellett volna szereznie Kangyal Balázs csapatának. Ezt nehezítette, hogy egy áthúzódó kiállítás miatt emberhátrányban kezdte a harmadot. A fórt ráadásul ki is használta a Fradi, Mihalik András megszerezte első találatát új csapatában, már 5–0-ra vezetett a Magyar Kupa-győztese a magyar bajnok ellen. Kapuvasig igen, újabb gólig nem jutott az FTC, de így is magabiztosan, meggyőző fölénnyel nyerte meg a Szuperkupát.

JÉGKORONG

TELEKOM SZUPERKUPA

Budapest Jégkorong Akadémia HC–FTC-Telekom 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

Tüskecsarnok, 1869 néző. V: Gebei G., Máhr-Stumpf, Muzsik, Szabó Dávid

BJA HC: Farkas R. – Szabó B., Szabó Dániel / Boros, Varga A. / Pozsgai, Szivák / Jurkovics – Nagy G., Turbucz, V. Razumnjak / Horváth B., Schlekmann, Honejsek / Novotny, Banga, Pilon / Weidemann, Zimányi, Nádasy. Edző: Kangyal Balázs

FTC: BÁLIZS – Bengtsson, YTTERELL (2) / Tyni, LINDGREN (2) / Horváth M., Tóth Gergely / Seregély Máté, Galajda – Coulter (1), SHAW 2, Trepanier / Rönni 1, Tammela, Sofron (1) / KESTILÄ 1 (1), Mihalik A. 1, Laskawy / Nagy Krisztián, Molnár D., Mattyasovszky. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 14–22. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/1

Kangyal Balázs: – Kicsit bután játszottunk, volt a meccsen kétszer ötven másodperc, amikor kétszer két gólt kaptunk. Ezen a meccsen semmi sanszunk nem volt. A harmadik harmadra valamelyest összekaptuk magunkat, Farkas Roli nagyszerűen védett, de ahogy a felkészülési meccseken, úgy most is nagy pofont kaptunk. Volt néhány jó pillanatunk, de egész nyáron rettenetesen kevés gólt lőttünk, ez elgondolkodtató.

Timo Saarikoski: – Fontos volt, hogy nagyon gyorsan megszereztük az első két gólunkat és hasonlóan kezdtük a második harmadot is. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, remek volt az egyensúly a támadások és a védekezésünk között. Az első sorunk nagyon jól játszott, de különösen azzal vagyok elégedett, ahogyan az egész csapat együtt dolgozott.