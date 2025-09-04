Nemzeti Sportrádió

Ismert sportolók mutatták be a DVTK Jegesmedvék új mezét – képek

2025.09.04. 16:38
Aho Nina (Fotó: DVTK)
A DVTK Jegesmedvék csapata bemutatta az új mezét. Az öltözetet a klub ismert sportolói és sportemberei segítségével prezentálták, így az öttusázó Guzi Blanka, a kosárlabdázó Aho Nina és a muaythaiosok szakosztályának vezetője, Jászka Krisztián is magára öltötte.

 

Guzi Blanka (Fotó: DVTK)
Jászka Krisztián (Fotó: DVTK)

A csapathoz kapcsolódik, hogy interjút klub honlapja interjút készített Egri Gergelyjel, a DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia új ügyvezetőjével.

„Nagyon motiváltan térek vissza a DVTK Jegesmedvékhez, és tele vagyok alkotó energiákkal. Ez a klub, ez a közeg mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Személyes ügynek érzem, hogy hozzájáruljak a miskolci jégkorong további fejlődéséhez. Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot és kapcsolatrendszert szereztem, most pedig elérkezettnek látom az időt, hogy ezeket itt, otthon kamatoztassam. Ez egy új fejezet, de nagyon ismerős lapokra íródik.”

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el!

 

