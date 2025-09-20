A Fehérvár nagy küzdelemben nyert az Innsbruck ellen az osztrák hokiligában

Nemzeti Sportrádió

2025.09.20. 20:02
Hári János ütötte az első gólt (Fotó: Árvai Károly)
Hydro Fehérvár AV19 ICEHL Innsbruck
Az osztrák hokiliga szombati játéknapján a Hydro Fehérvár AV19 izgalmas meccsen 5–4-re legyőzte az Innsbruckot.

 

Rendkívül gólgazdagon indult a meccs, hiszen hat perc alatt négy gól is esett, 3–1-re a Fehérvár vezetett. Az első harmad végén 3–2-re vezetett a hazai együttes – Hári János, Erdély Csanád és Anze Kuralt is betalált.

A második 20 percet egy góllal megnyerték a vendégek, ám a záró harmadban emberelőnyben Archibald Darren ismét a Volánt juttatta vezetéshez. Tíz perccel a vége előtt Timothy Campbell kettőre növelte az előnyt. Bár az osztrákok még egyszer szépítettek, 5–4 után már hiába küzdöttek az egyenlítésért. A Volán megőrizte előnyét, és így három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel áll.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák) 5–4 (3–2, 0–1, 2–1)
MET Aréna. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (2), CAMPBELL 1 (3) / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Varga B., Horváth Donát – Archibald 1, Hári J. 1, KURALT 1 (1) / Cheek (1), Bartalis I., Rymsha / Erdély Cs. 1, Kulmala, Terbócs / Magosi (1), Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Ebner, Moberg / Lattner 1, Frimmel (1) / Kerber, Stöffler – Lajeunesse, OWRE 2, BENKER (1) / Sproule, Corbeil, Rappold (1) / Witting, Mader (1), Klassek 1 / Dobnig. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 22–33. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/0
MESTERMÉRLEG
Kiss Dávid: – Álomszerű kezdés megvolt, így kell hazai pályán beleállni a találkozóba. Sajnos később egy rossz passzból adtunk nekik egy lélaktani pluszt, amivel éltek is. A második harmad nem a miénk volt, felelőtlenül bántunk a koronggal. Az utolsó húsz percre belenyúltunk a sorokba, ez adott elég szikrát ahhoz, jobb lett a küzdőszellemünk. A győzelem szempontjából fontos volt az emberelőnyös gólunk, valamint a jó emberhátrányos védekezésünk.
Ryan Kinasewich: – Elfogadhatatlanul kezdtünk, így nem lehet ebben a csarnokban jégre lépni. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe, ez mindenképpen dicséretes. Nagyot küzdöttünk, de végül pont nélkül zártunk. 

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana32119–6+138
2. Salzburg32110–5+58
3. Klagenfurt32111–6+56
4. Fehérvár AV193216–8–26
5. Vienna Capitals311111–16–55
6. Graz2117–4+34
7. Villach31117–11–44
8. Bozen Südtirol2119–4+53
9. Pustertal Wölfe2118–5+33
10. Linz31211–10+13
11. Innsbruck3128–15–73
12. FTC3126–13–71
13. Vorarlberg334–14–100

 

 

Ezek is érdekelhetik