A Fehérvár nagy küzdelemben nyert az Innsbruck ellen az osztrák hokiligában

Rendkívül gólgazdagon indult a meccs, hiszen hat perc alatt négy gól is esett, 3–1-re a Fehérvár vezetett. Az első harmad végén 3–2-re vezetett a hazai együttes – Hári János, Erdély Csanád és Anze Kuralt is betalált.
A második 20 percet egy góllal megnyerték a vendégek, ám a záró harmadban emberelőnyben Archibald Darren ismét a Volánt juttatta vezetéshez. Tíz perccel a vége előtt Timothy Campbell kettőre növelte az előnyt. Bár az osztrákok még egyszer szépítettek, 5–4 után már hiába küzdöttek az egyenlítésért. A Volán megőrizte előnyét, és így három forduló után két győzelemmel és egy vereséggel áll.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák) 5–4 (3–2, 0–1, 2–1)
MET Aréna. V: Piragic (horvát), Zrnic (szlovén), Durmis, Konc (mindketten szlovákok)
FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (2), CAMPBELL 1 (3) / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Varga B., Horváth Donát – Archibald 1, Hári J. 1, KURALT 1 (1) / Cheek (1), Bartalis I., Rymsha / Erdély Cs. 1, Kulmala, Terbócs / Magosi (1), Németh K., Mihály Á. Edző: Kiss Dávid
INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Ebner, Moberg / Lattner 1, Frimmel (1) / Kerber, Stöffler – Lajeunesse, OWRE 2, BENKER (1) / Sproule, Corbeil, Rappold (1) / Witting, Mader (1), Klassek 1 / Dobnig. Edző: Ryan Kinasewich
Kapura lövések: 22–33. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 5/0
MESTERMÉRLEG
Kiss Dávid: – Álomszerű kezdés megvolt, így kell hazai pályán beleállni a találkozóba. Sajnos később egy rossz passzból adtunk nekik egy lélaktani pluszt, amivel éltek is. A második harmad nem a miénk volt, felelőtlenül bántunk a koronggal. Az utolsó húsz percre belenyúltunk a sorokba, ez adott elég szikrát ahhoz, jobb lett a küzdőszellemünk. A győzelem szempontjából fontos volt az emberelőnyös gólunk, valamint a jó emberhátrányos védekezésünk.
Ryan Kinasewich: – Elfogadhatatlanul kezdtünk, így nem lehet ebben a csarnokban jégre lépni. Ezt követően visszajöttünk a mérkőzésbe, ez mindenképpen dicséretes. Nagyot küzdöttünk, de végül pont nélkül zártunk.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|3
|2
|1
|–
|–
|19–6
|+13
|8
|2. Salzburg
|3
|2
|1
|–
|–
|10–5
|+5
|8
|3. Klagenfurt
|3
|2
|–
|–
|1
|11–6
|+5
|6
|4. Fehérvár AV19
|3
|2
|–
|–
|1
|6–8
|–2
|6
|5. Vienna Capitals
|3
|1
|1
|–
|1
|11–16
|–5
|5
|6. Graz
|2
|1
|–
|1
|–
|7–4
|+3
|4
|7. Villach
|3
|1
|–
|1
|1
|7–11
|–4
|4
|8. Bozen Südtirol
|2
|1
|–
|–
|1
|9–4
|+5
|3
|9. Pustertal Wölfe
|2
|1
|–
|–
|1
|8–5
|+3
|3
|10. Linz
|3
|1
|–
|–
|2
|11–10
|+1
|3
|11. Innsbruck
|3
|1
|–
|–
|2
|8–15
|–7
|3
|12. FTC
|3
|–
|–
|1
|2
|6–13
|–7
|1
|13. Vorarlberg
|3
|–
|–
|–
|3
|4–14
|–10
|0