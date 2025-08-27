Vezetőedzője és légiósok nélkül készül a Csíkszereda

Az évad fordulata címre alighanem jó eséllyel pályázhat a Sportklub Csíkszereda jégkorongcsapata az Erste Liga 2024–2025-ös kiírását nézve. Kevin Constantine együttese az alapszakasz nagy részében nem tudott konzisztensen pontokat gyűjtögetni, így az utolsó fordulókban még az is kérdéses volt, hogy az erdélyi csapat egyáltalán bejut-e a rájátszásba. Végül összejött a legjobb nyolc, sőt, lendületbe került a Sportklub és meg sem állt a döntőig, ahol végül a Gyergyó bizonyult jobbnak.

„Nehezen indult az idényünk, a légiósaink sem érkeztek meg időben – tekintett vissza a Nemzeti Sportnak Becze Tihamér. – Aztán ahogy befutott mindenki és elkezdtünk összecsiszolódni, jött egy periódus, amikor nagyon jól játszottunk, de az eredmények nem igazán akartak jönni, sokszor a szerencse döntött az ellenfelek javára. Éreztem, hogy több van a csapatban. Decemberben besűrűsödött a programunk, kicsit összefolyt a két bajnokság, a román pontvadászat és az Erste Liga. Negatív szériába kerültünk, hat, vagy hét mérkőzésen keresztül nyeretlenek maradtunk. Az Erste Ligában az utolsó négy-öt találkozón múlt, hogy bekerülünk-e a rájátszásba, végül ezt sikerült abszolválnunk. Tudtuk, hogy számunkra nem változik semmi a legjobb nyolc között, ugyanazt a hokit játsszuk majd, mint addig. Kevés gólos mérkőzésekhez voltunk szokva, éreztem, jól sikerülhet a rájátszás. Az, hogy a döntőig jutunk, azt azonban nem gondoltam volna én sem.”

Kevin Constantine és módszerei nem ismeretlenek a honi jégkorong közegben, a rutinos szakember megköveteli a játékosaitól, hogy a játékrendszerét maradéktalanul hajtsák végre. Ám a taktika tökéletes elsajátításához jó néhány hétre van szükség, Becze szerint az alapszakasz végére sikerült az egész keretnek beleszoknia a vezetőedző elképzeléseibe. A csatár nagyszerű idényt futott, a román bajnokságban és az Erste Ligában is csapata legponterősebb játékosa volt.

„Kevinnél nehéz a pontok tekintetében kimagasló idényt produkálni, hiszen a játékosokat nem ez alapján méri, hanem aszerint, hogy a taktikáját milyen szinten tartották be. Ennek megfelelően kapják a játékosok a jégidőt is. Persze a kettő egybe is vág egy picit, de nagyon sok energiát felemészt az edző taktikai elvárásainak megfelelni, közben produktívnak kell(ene) maradni. Nekem a többiekhez képest jobban ment, ez sok mindennek volt köszönhető. Ha még több magas kvalitású játékossal játszhattam volna együtt, akkor a pontjaim száma még magasabb is lehetett volna. Hiányérzet nem maradt bennem, a rájátszást nézve meg főleg nem, ahol hazai játékosként sok légióst megsüvegelve teljesítettem.”

A nyáron azonban jelentős változások történtek a Csíkszereda háza táján, jó néhány alapember távozott a hazai magból. Gecse Hugó, Rokaly Szilárd, Adorján Attila, Részegh Tamás és Eduard Casaneanu is eligazolt, valamint a légiósok közül sem maradt senki. Érkezett Nyikita Melnyicsuk a kapuba, valamint Ondrej Machala, Zdenek Dolezal és Frank Gymer. A román maghoz Nyisztor Ákos, Onodi Ottó és Buda Márton csatlakozott. Jelenleg 15 játékossal zajlik a felkészülés, az edzéseket Péter Róbert másodedző és Ruczuj Gellért irányítja, Kevin Constantine még nem érkezett meg Csíkszeredába. Ideálisnak egyelőre nehezen nevezhető a Sportklub felkészülése.

„Tudomásunk szerint a vezetőedzőnek érvényes szerződése van a következő idényre. Eddig még nem láttuk, három hete már jégen készülünk, hogy mi történik pontosan, azt csak a vezetőség tudja. Mi végezzük a dolgunkat Péter Róbert és Ruczuj Gellért irányításával. A légiósaink talán a héten érkeznek, de pontosat nem tudok mondani – mondta Becze majd kitért a csapat átalakulására is. – Nagyon sajnálom a távozó játékosaikat, hiszen őket nagyon nehéz pótolni. A magyar és a román piac is elég zárt és szűk, ahol kevés az elérhető meghatározó jégkorongozó. Nehéz ez az augusztus, hiszen jó lenne minőségi edzésekkel minél magasabb színvonalon, teljes kerettel készülni, hogy aztán amikor elkezdődik a liga, jó teljesítményt tudjunk nyújtani.”