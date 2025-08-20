A társak Hegedüsnek: Csak mosolyogj és élvezd a pillanatot

UGRÁS AZ ISMERETLENBE. Bár az állítás lehet kicsit túlzó, de egy biztos, a FEHA19 fiatal kapusa, Hegedüs Levente igazi mély vízben találta magát, hiszen az idény első felkészülési mérkőzésén az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19 kapujában találta magát, az ellenfél pedig a liga egyik legrutinosabb együttese, a Vienna Capitals volt.

„A mérkőzés előtti napom tudtam meg, hogy én védek a Bécs ellen – mondta a Nemzeti Sportnak Hegedüs Levente. – Sajnos van egy betegségi hullám a klubon belül, a csapat kapusai sem tudtak a stáb rendelkezésére állni, így végül én kerültem a kapuba. Fehérváron nőttem fel, gyerekként mindig a lelátóról néztem az osztrák ligás együttest, így amikor kiderült, hogy én védek a Capitals ellen, után pár óráig kisebb sokkban voltam, de élveztem minden percét a találkozónak.”

Nem is védett rosszul a fiatal hálóőr, a játékostársak rengeteg blokkal segítették. A találkozót végül a bécsiek nyerték szétlövés után 4–3-ra.

„A mérkőzés előtt azt mondták a többiek, hogy csak mosolyogjak, és élvezzem a pillanatot. Így is tettem, nagyon élveztem az összecsapást. Szerintem nem teljesítettünk rosszul, de érzem magamon is, hogy tudok magasabb színvonalon teljesíteni. Az első tíz percben szinte nem is kaptam lövést, nekem ez váratlan volt, hozzá vagyok szokva, hogy nyomás alatt van a kapum. Az első harmad még kicsit döcögős volt a részemről, kerestem még a helyem így az idény elején, de később egész jól belejöttem. A másik két játékrészben összeszedettebbnek éreztem magam, szerintem jó teljesítményt nyújtottam.”

Ahogy említette, Hegedüs a fehérvári akadémián nőtt fel, később Miskolcra került, ahol egy mérkőzés erejéig bemutatkozott az Erste Ligában is. 2023 nyarán az Egyesült Államokba igazolt, ezen a nyáron tért haza a FEHA19-hez, ahol első teljes, felnőtt évadára készül.

„Nagyon várom a tétmérkőzéseket. Szeretnék hosszú távon felkerülni az ICEHL-es csapathoz, ez nem is kérdés, viszont még fiatal vagyok, észben kell tartanom, néhány év, mire ekkora mély vízbe bele tudok ugrani. Szeretnék először az Erste Ligában jó teljesítményt nyújtani és hozzásegíteni a csapatot ahhoz, hogy bejussunk a rájátszásba.”