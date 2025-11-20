Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominikkal mindent el lehet adni, csak nem érdemes – ezzel zárult a 2025-ös Sport Forum Hungary

FÜZESI BÁLINTFÜZESI BÁLINT
Vágólapra másolva!
2025.11.20. 19:52
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
Kelemen Árpád Johnny Gorman Éless Dénes Gábor István Sport Forum Hungary
A Groupama Arénában a Sport Forum Hungary második napjának délutánján is telt házzal zajlottak a különböző termekben a beszélgetések – az utánpótlás helyzete mellett a játékos-pályafutás befejezésének traumája is szóba került és a sportmarketing témakörét is alaposan körbejárták.

Az utánpótlás helyzetének kérdésköre egy teljes délutánt kapott a Warm-up elnevezésű teremben – a sportszövetségek utánpótlás-nevelésétől kezdve a szülők szerepén át egészen a fiatalok önbizalmának kialakulásáig. Utóbbi kérdéskörben Szántai Levente, korábbi élvonalbeli futballista – jelenleg a Szeged-Csanád Grosics Akadémia felnőtt labdarúgócsapatának sportpszichológusa, illetve korábbi kapusa – tartott előadást. A szakember a sportbeli önbizalom kialakulásának fázisait fejtegette, hozzátéve, hogy ez nem a fán terem, tudatos fizikai és mentális munka eredménye. Kardinális kérdés a fiatal sportolók esetében, hogy pályafutásuk első részében mindig az edzőtől várják a megerősítést, nem saját maguktól – az optimális az, ha az életkor előrehaladtával ez változik, persze minden sportolónál máskor.

A délutáni szekció egyik nagy hatású előadása az „Amikor véget ér egy álom – fiatal játékosok tapasztalatai a lemorzsolódásról és az identitásvesztésről” címet viselte. Johnny Gorman, a Lancaster Egyetem klinikai pszichológia doktori képzésének hallgatója – korábbi profi labdarúgó, többek között a Manchester United, a Wolverhampton Wanderers és a Leyton Orient csapatában játszott –, rámutatott, hogy egy kutatás szerint az Egyesült Királyságban az akadémisták 99%-a nem lesz profi futballista – vagy elbocsájtják őket egyesületükből, vagy más okból nem tudnak érvényesülni.

Hangsúlyozta, hogy ez nem speciálisan valakinek a hibája, hanem egy természetes folyamat, de az lenne az optimális, ha ez a fájdalmas szituáció napokra, vagy maximum hetekre volna hatással a játékos életére. A sportolói identitás lezárásának hatásai azonban sokaknál két-három évig is eltartanak, sokan szomorúnak, depressziósnak, sőt, szégyenteljesnek és elutasítottnak érzik magukat, pedig ez nem természetes állapot. Gyakori, hogy semmilyen kapcsolatot nem akarnak tartani a korábbi edzőikkel, csapattársaikkal sem. Nehezítheti a helyzetet, hogy korábbi klubjaik részéről sincs támogatás, még akkor sem, ha adott esetben egy labdarúgó 6 esztendős korától kezdve 19 éves koráig egy adott klubban építette a karrierjét. Sajnálatos módon többeknél nem ritka az egzisztenciális válság sem, és az, hogy az alkohol, függőségek, s a szerencsejáték felé fordulnak.

Ezeknek a korábbi sportolóknak sportpszichológiai segítségre van szükségük, viszont könnyebben elkerülhető ez a szituáció azoknál, akik többféle „oszloppal”, többféle identitással rendelkeznek az életükben (akár a tanulásban, akár másban haladnak), mert ez esetben nem élik meg akkora veszteségnek pályafutásuk idejekorán történő befejezését.

„Hol van a határ a sportban az egészséges elkötelezettség és az egészségtelen odaadás között? – tette fel a kérdést végül Johnny Gorman. – Ezt kell mindenkinek megtalálnia, mert tudjuk, hogy egyrészt azt várják el a fiatal sportolóktól, hogy mindent adjanak bele, hogy a pályafutásuk kiteljesedjen, eközben pedig sok dologról mondjanak le, viszont mégis fontos lenne, hogy ne adják fel teljesen magukat, mert az súlyos károkat okozhat.”

A sportmarketing témaköre is több érdekes konzultációt hozott. A konferencia egyik záró előadása a Hall of Legends nevet viselő teremben a „2025 és azon túl: a sportmarketing jövője a következő évtizedben” címet viselte, melynek résztvevői Csisztu Zsuzsa, a Nemzeti Sport munkatársa moderálásával Éless Dénes, a Szerencsejáték Zrt. sportmarketing divíziójának vezetője, Kelemen Árpád, a PwC Magyarország igazgatója és Gábor István, a Sportfive marketingvezetője voltak.

Közmegegyezés volt a résztvevők között, hogy az elmúlt tíz évben rengeteget alakult a sportmarketing, de a következő évtizedben még nagyobb sebességű változás várható – és csak remélni tudják, hogy nem robotsportolókat kell majd marketingelni… Az biztos, hogy a mesterséges intelligencia és az azt körülvevő, még nem megfelelő szabályozás ezt a folyamatot nem könnyíti meg.

„Ki ma a legjobb marketingarc? Szoboszlai Dominikkal mindent el lehet adni?” – kérdezte Csisztu Zsuzsa, amire rögtön érkezett is Éless Dénes válasza: „Igen, csak nem érdemes… Ehelyett egy cégnek, illetve márkának fel kell mérnie, hogy például Szoboszlai passzol-e hozzá? Elképzelhető, hogy egy másik, kevésbé értékes sportolóban találják meg a közös értékeket. Menedzsment oldalról pedig a sportolói márkaépítés egyik legnagyobb kihívása, hogy olyan termékek vagy márkák legyenek partnerek, amelyekkel az adott sportoló önazonos, hiteles kommunikációt tud folytatni.”

Csisztu a jövőbeli olimpiákkal kapcsolatban is feltette azt a kérdést, hogy mennyire lesz könnyű az olimpiát eladni. Éless Dénes kifejtette, hogy már most látszik a marketing a 2028-as Los Angeles-i játékok kapcsán, sőt, ez már a párizsi záróünnepségen látszott. A NOB-nak viszont szintet kellett lépnie a marketingfelületek piacán, mivel tudják, hogy zéró állami támogatása lesz az olimpiának az USA részéről, ezért a helyszínek elnevezéseit piacra dobták, s elsőként azokat a szponzoroknak ajánlják fel, akik a „saját” helyükön vannak (tehát Los Angelesben például a Los Angeles Lakers kosárlabdacsarnokának szponzorát keresték meg). Kelemen Árpád hozzátette, hogy azok a sportágak lesznek eladhatóak a jövőben, amelyek Kínában, Indiában népszerűek, azonban Éless szerint az olimpia szellemisége továbbra is megköveteli, hogy a tradíciók miatt legyenek „védett” sportágak még akkor is, ha alig lesz nézőjük.

A jövőre vonatkozóan végül Gábor István leszögezte, hogy a Fradi labdarúgócsapatával nagyon jó az együttműködésük, de a stadionon belüli élmenyfokozást szükségesnek tartja, ilyeneket szívesen látna, továbbá a jövőben személyre szabott kedvezményeket kellene adni a szurkolóknak, ehhez viszont ismerni kell őket. Fontos lépés, hogy amikor nincs meccsnap, specializált tartalomgyártás zajlik, hogy ezekkel is kiszolgálják a szurkolókat, hiszen amire vágynak a fogyasztók, azt kell megcsinálniuk.

Éless Dénes a Szerencsejáték Zrt.-vel kapcsolatban hozzátette, hogy Európában közel sincs más olyan bizalmi indexű lottótársaság, mint ők, és ennek alapját egyrészt az elmúlt évtizedek tevékenysége adja, másrészt pedig az, hogy a magyar sport mögött kiemelkedő támogatóként vannak jelen. Emellett innovatívabb, magasabb fordulatszámú működésre sarkallta őket, hogy megjelent egy másik sportfogadási cég a piacon. Új podcasteket is terveznek indítani, s az általuk támogatott csapatok felületein is feltűnnek az adott klubra szabott kereskedelmi üzenetekkel.

 

Kelemen Árpád Johnny Gorman Éless Dénes Gábor István Sport Forum Hungary
Legfrissebb hírek

„DAColunk”, ez már az identitásunk része – a külhoni klubok vezetői a kisebbségi lét nehézségeiről is beszéltek a Sport Forum Hungaryn

Minden más foci
21 órája

Sport Forum Hungary: egyéni kreativitás és csapatkohézió – fókuszban az utánpótlás-nevelés

Egyéb egyéni
22 órája

Rátgéber László: Az edzők mentsék meg a magyar sportot

Kosárlabda
22 órája

A Veszprém vezérigazgatója egy dolgot irigyel a rivális Szegedtől

Kézilabda
2025.11.19. 18:43

Per Johansson: Ha valaki tökéletesnek érzi magát, azzal kiírja magát a trófeákért zajló versengésből

Egyéb egyéni
2025.11.19. 14:23

Schmidt Ádám: A sport minden területén a legmagasabbra helyezzük a lécet

Egyéb egyéni
2025.11.19. 13:13

„Alakítsuk együtt a sport jövőjét!” – Dudás Hunor, a Sport Forum Hungary szervezője

Egyéb egyéni
2025.11.12. 09:39

Schmidt Ádám: Minden edző törekedjen a legmagasabb szintű képzésre

Egyéb egyéni
2025.11.03. 12:15
Ezek is érdekelhetik