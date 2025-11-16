A címvédőhöz utazik a Volán

JAVULÓ FORMÁT mutat a Fehérvár Ted Dent kinevezése óta, a kanadai szakemberrel a kispadon a Volán szétlövésben megverte a Bolzanót, majd pénteken a magyar rangadón négy góllal legyőzte a Ferencvárost. Vasárnap a címvédő Red Bull Salzburg otthonában vizitálnak a kék-fehérek, a két gárda az idényben egyszer már találkozott egymással, a MET Arénában 3–2-re nyert a Volán egy utolsó másodperces góllal. Nincs kirobbanó formában a Salzburg, amely a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában (CHL) is vitézkedik, igaz, a nyolcaddöntő első mérkőzésén 6–2-re kikapott az Ingolstadttól. Ha a Fehérvár megnyeri a vasárnapi bajnokit, megelőzheti ellenfelét és felléphet a hetedik helyre.

„Végre lőttünk öt gólt egy mérkőzősen, ez jót tesz az önbizalmunknak egy olyan találkozó előtt, mint a salzburgi – utalt Terbócs István a pénteki 5–1-es sikerre. – Teljesen más összecsapásra számítok, idegenben lépünk jégre, szükségünk lesz a jó kezdésre vasárnap is. Ha mindenki jól végzi a dolgát, ott is elérhetünk egy jó eredményt.”

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

17.00: VSV Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

17.30: Graz 99ers (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)