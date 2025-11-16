A címvédőhöz utazik a Volán
JAVULÓ FORMÁT mutat a Fehérvár Ted Dent kinevezése óta, a kanadai szakemberrel a kispadon a Volán szétlövésben megverte a Bolzanót, majd pénteken a magyar rangadón négy góllal legyőzte a Ferencvárost. Vasárnap a címvédő Red Bull Salzburg otthonában vizitálnak a kék-fehérek, a két gárda az idényben egyszer már találkozott egymással, a MET Arénában 3–2-re nyert a Volán egy utolsó másodperces góllal. Nincs kirobbanó formában a Salzburg, amely a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában (CHL) is vitézkedik, igaz, a nyolcaddöntő első mérkőzésén 6–2-re kikapott az Ingolstadttól. Ha a Fehérvár megnyeri a vasárnapi bajnokit, megelőzheti ellenfelét és felléphet a hetedik helyre.
„Végre lőttünk öt gólt egy mérkőzősen, ez jót tesz az önbizalmunknak egy olyan találkozó előtt, mint a salzburgi – utalt Terbócs István a pénteki 5–1-es sikerre. – Teljesen más összecsapásra számítok, idegenben lépünk jégre, szükségünk lesz a jó kezdésre vasárnap is. Ha mindenki jól végzi a dolgát, ott is elérhetünk egy jó eredményt.”
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
15.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
17.00: VSV Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
17.30: Graz 99ers (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)
|ICEHL 2025-2026 ÁLLÁSA (6.)
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Pustertal Wölfe
|19
|11
|2
|1
|5
|64–47
|+17
|38
|2. Olimpija Ljubljana
|18
|9
|4
|2
|3
|87–54
|+33
|37
|3. Graz
|17
|7
|3
|5
|2
|59–42
|+17
|32
|4. Klagenfurt
|17
|8
|3
|2
|4
|52–43
|+9
|32
|5. Bozen Südtirol
|17
|9
|1
|2
|5
|63–43
|+20
|31
|6. Villach
|16
|8
|1
|2
|5
|55–48
|+7
|28
|7. Salzburg
|17
|6
|2
|3
|6
|48–44
|+4
|25
|8. FTC
|19
|6
|1
|4
|8
|53–65
|–12
|24
|9. Fehérvár AV19
|19
|6
|2
|2
|8
|39–57
|–18
|24
|10. Linz
|17
|6
|2
|–
|9
|54–54
|0
|22
|11. Vienna Capitals
|17
|5
|2
|2
|8
|46–57
|–11
|21
|12. Innsbruck
|18
|2
|4
|1
|11
|46–78
|–32
|15
|13. Vorarlberg
|18
|2
|2
|3
|11
|33–67
|–34
|13