Három nap múlva Budapestre figyel a világ – kezdődik a 16. Gyulai István Memorial

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban olyan névsor áll rajthoz, amelyet a világ bármelyik stadionja megirigyelhetne. Olimpiai bajnokok, világbajnokok, világcsúcstartók és kontinensbajnokok érkeznek Budapestre, köztük a sportág legnagyobb jelenlegi sztárja, a rúdugrás világcsúcstartója, Armand Duplantis. A svéd klasszis tavaly a Gyulai Memorialon javította meg a világcsúcsot, történelmi estét szerezve a magyar közönségnek, és idén is a győzelem egyik legnagyobb esélyeseként tér vissza.

Duplantis mellett a kétszeres olimpiai bajnok Miltiadis Tentoglou, a 400 méter világcsúcstartója, Wayde van Niekerk, a háromszoros olimpiai bajnok Gabby Thomas, a sprint egyik legnagyobb alakja, Akani Simbine, a kalapácsvetés olimpiai bajnoka Ethan Katzberg, az olimpiai bajnok Julien Alfred, valamint Masai Russell, Tobi Amusan, Nicola Olyslagers és Nina Kennedy is rajthoz áll. Kevés olyan egynapos verseny létezik a világon, amely egyszerre tud ennyi klasszist felvonultatni.

Fotó: Zsigmond László

A Gyulai Memorial különlegessége azonban nemcsak a világsztárokban rejlik. Ez az a verseny, ahol a magyar atléták hazai pályán, parádés hangulatban mérhetik össze tudásukat a sportág legjobbjaival. Évről évre bebizonyosodik, hogy a budapesti közönség támogatása plusz erőt ad a hazai versenyzőknek. Tavaly Halász Bence éppen ezen a versenyen dobott egyéni csúcsot, a lelátók pedig szinte felrobbantak minden magyar sikeres kísérletnél.

Idén is számos hazai kiválóságnak szurkolhatunk. Rajthoz áll Halász Bence, Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna, Szögi István, Palkovits István, Pap Kristóf, Illovszky Dominik, Kubasi János, Bátori Lilianna, Klekner Hanga, Mátó Sára, Lalik Petra, Szabados Ármin, Rába Dániel, Enyingi Patrik, Kovács Árpád, Eszes Dániel és Szentgyörgyi Zita is. Számukra a Gyulai Memorial nem csupán egy nemzetközi verseny, hanem lehetőség arra, hogy saját közönségük előtt hozzák ki magukból a maximumot.

Az elmúlt hetekben a szervezők szinte naponta jelentettek be újabb és újabb világsztárokat, így a 16. Gyulai István Memorial mezőnye minden korábbinál erősebbé vált. A jegyek iránti érdeklődés is ezt tükrözi: ismét fergeteges hangulat várható a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol több ezer néző teremthet olyan atmoszférát, amelyet a világ legjobb atlétái is rendre kiemelnek.

Három nap múlva tehát ismét Budapestre figyel az atlétikai világ. A világ legnagyobb sztárjai ugyanazon a pályán versenyeznek majd a magyar kiválóságokkal, a közönség pedig újra részese lehet olyan pillanatoknak, amelyekre évekkel később is emlékezni fogunk. Mert a Gyulai István Memorial nem csupán egy verseny – hanem a magyar atlétika ünnepe, amely immár tizenhatodik alkalommal hozza el a világ élvonalát hazánkba.