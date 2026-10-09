Hiába vette a kapus saját kamerája, hogy nem volt gól, megadták – videó

„Lehet, hogy kicsit túlreagáltam a dolgot, de basszus, hihetetlen ez a történet! A labda egy méterrel a gólvonal előtt pattant le!” – idézi a L'Équipe az egyik főszereplőt, Florent Anger-t, a francia bajnokság nyolcadik vonalának (Regional 3) egyik osztályában szereplő Armentieres kapusát.



A történet dióhéjban: a közösségi médiában hálás tevékenység a videók posztolása, ezzel az amatőr futballcsapatok kapusai is tisztában vannak, és az ütős anyagok gyűjtése érdekében egyre többen szerelnek minikamerát a hálójukra. Így tett – már nem először – Florent Anger is, akinek a remélt bravúrjai mellett sikerült megörökíteni azt a „fantomgólt”, amely miatt csapata két pontot elbukott a Blaringhem elleni, még szeptemberben lejátszott bajnoki meccsen (1–1).

„A játékvezető azt mondta, hisz nekem, de követnie kell az asszisztense döntését. A partjelző pedig biztos volt a dolgában. Őrült szituáció. Visszamentem a játékvezetőhöz, és annyira kitartóan reklamáltam, hogy adott is nekem egy sárga lapot. Egy darabig eltartott neki, jól ismerem, nem egy lövöldözős típus – idézte fel nevetve a történteket a kapus. – Még a kamerámhoz is visszaszaladtam, hogy visszajátsszam neki az esetet, de sajnos nem találtam meg elég gyorsan a felvételnek azt a részét. Nem a játékvezető hibázott, az asszisztens vezette félre.”



A lap hozzáteszi: az ilyen felvétel készítése természetesen nem engedélyezett – el is utasították az Armentieres óvását, a képsort nem lehetett bizonyítékként kezelni –, ám eddig egyetlen hivatalos szervezet sem foglalkozott az esetleges betiltásukkal; az országos nyilvánosságot kapó mostani eset után lehet, hogy megváltozik a helyzet.



„Általában minden idényben elkövetek egy nagy hibát, ez most elég korán jött – kommentálta a történteket fanyarul Jean-Charles Déléan játékvezető. – Mit mondhatnék? A meccs után megmutatták nekem a felvételt. Megsajnáltam őket. Nem örültek a döntésemnek, de képesek voltunk civilizáltan kezelni a helyzetet, folytatták a játékot, amiért hálával tartozom nekik. Később hivatalos beadvánnyal éltek, de nem volt mit tenni, a pályán hozott ítéletet ugyanúgy nem lehetett módosítani, ahogyan más játékvezetői hibák esetén sem.”



Déléan leszögezte: bár az eset fogadtatása kellemetlenül érinti, őt nem zavarja, ha a kapusok a jövőben is készítenek ilyen felvételeket.



„Eddig nem kaptam olyan utasítást, hogy megtiltsam az ilyen felvételek készítését. Rövid videókat vágnak össze, szerintem ez alapvetően aranyos dolog. Még ennek a videónak a kikerülése sem zavar, bár a körülötte kialakult felhajtásnak nem örülök. A barátaim, az ismerőseim küldik az esettel kapcsolatos cikkek linkjeit, a kommenteket, amit megértek, hiszen ez is a játék része, de azért nincs jó érzésem tőlük.”



A történet egyik következménye a játékvezető pillanatnyi rossz közérzete, de – amint arra a felvételt készítő kapus is felhívta a figyelmet – előfordulhat, hogy ez a hibás döntés az idény végén egy teljes közösséget ránt a mélybe, az Armentieres értelmezésében mégiscsak odaveszett két pont:



„Annyira abszurd ez az egész, hogy még most is a történtek hatása alatt állok. Egy teljes méter… Két évvel ezelőtt egyetlen gólon múlt a feljutásunk, az elmúlt idényben egy pont miatt estünk ki…”