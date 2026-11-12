Bajnokok Ligája: több mint egy héttel a 9–1-es vereség után menesztették a Lens edzőjét

A francia klub csütörtökön közölte, hogy szerződést bontott a szeptemberben kinevezett szakemberrel, miután a hétvégén a szurkolók is tüntettek a csapat ellen egy „120 éves történelmünk szégyenei vagytok” feliratú molinóval, az Olympique Marseille együttesével szemben 2–1-re elvesztett bajnoki során.

Yannick Cahuzac – addigi másodedzőként – két hónapja a német Dino Toppmöllert váltotta a kispadon, akinek mindössze hat meccs után köszönték meg a munkáját. A Lens jelenleg a Ligue 1-ben a 11. helyen áll, a BL-ben pedig a 33. pozíciót foglalja el.

A Como a 9–1-gyel beállította a BL történetének legnagyobb különbségű győzelmét, korábban a Liverpool a Besiktast, a Real Madrid pedig a Malmőt múlta felül 8-0-ra. Ráadásul a Bayern München után második csapatként jutott el BL-meccsen kilenc találatig.