Bajnokok Ligája: több mint egy héttel a 9–1-es vereség után menesztették a Lens edzőjét

A francia klub csütörtökön közölte, hogy szerződést bontott a szeptemberben kinevezett szakemberrel, miután a hétvégén a szurkolók is tüntettek a csapat ellen egy „120 éves történelmünk szégyenei vagytok” feliratú molinóval, az Olympique Marseille együttesével szemben 2–1-re elvesztett bajnoki során.
Yannick Cahuzac – addigi másodedzőként – két hónapja a német Dino Toppmöllert váltotta a kispadon, akinek mindössze hat meccs után köszönték meg a munkáját. A Lens jelenleg a Ligue 1-ben a 11. helyen áll, a BL-ben pedig a 33. pozíciót foglalja el.
A Como a 9–1-gyel beállította a BL történetének legnagyobb különbségű győzelmét, korábban a Liverpool a Besiktast, a Real Madrid pedig a Malmőt múlta felül 8-0-ra. Ráadásul a Bayern München után második csapatként jutott el BL-meccsen kilenc találatig.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., N. Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)