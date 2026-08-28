Nemzeti Sportrádió

Hiába a 90. percben még kétgólos hátrány, pontot szerzett Lille-ben a PSG

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.28. 23:02
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Vitinha gólja és gólpassza megmentette a PSG-t a vereségtől (Fotó: Getty Images)
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Lille Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 2. fordulójának pénteki mérkőzésén a címvédő PSG 2–2-t játszott Lille-ben.

Asraf Hakimi a meccs elején a kapufát találta el, így a PSG nem került előnybe, a félidő közepén viszont hátrányban találta magát. Olivier Giroud passza után Hákon Haraldsson 17 méterről a bal felsőbe bombázott. A második játékrészben teljesen felborult a pálya, a párizsiak 82 százalékban is birtokolták a labdát, a Lille pedig támadásvezetéssel egyáltalán nem próbálkozott. Bár fölényben játszott a címvédő, ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. Aztán a hajrában a semmiből gólt szereztek a hazaiak, Dilane Bakwa a jobbösszekötő helyén kapta meg a labdát Giroud-tól, majd 11 méterről a jobb felsőbe tekert.

A ráadás első percében Vitinha 18 méterről kilőtte a jobb felső sarkot, majd az egyenlítés sem maradt el, Marquinhos fejelt a bal alsóba az első gólt szerző középpályás beadásából. A Paris Saint-Germain a második bajnokiját sem tudta megnyerni, a Rennes elleni döntetlen után ismét 2–2-t játszott.

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
Lille–PSG 2–2 (Haraldsson 21., Bakwa 84., ill. Vitinha 90+1., Marquinhos 90+5.)

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Lille Ligue 1 Paris Saint-Germain PSG
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