Nemzeti Sportrádió

Lothar Matthäus megnevezte, kinek adná az Aranylabdát

T. Z.T. Z.
2026.09.15. 15:48
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Lothar Matthäus (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Lamine Yamal Lothar Matthäus Kylian Mbappé
A legendás német labdarúgó, Lothar Matthäus szerint Harry Kane jelenleg nagyobb eséllyel pályázik az Aranylabdára, mint Lamine Yamal vagy Kylian Mbappé.

A német világbajnok, korábbi aranylabdás labdarúgó a Sky Sportnak adott elemzésében ugyan az FC Barcelona fiatal szélsőjét és a Real Madrid francia támadóját is a világ legjobb futballistái közé sorolta, ám mint véleményéből kiderült, egyiküket sem tartja a díj első számú esélyesének.

Matthäus az interjúban úgy fogalmazott: Lamine Yamal valóban kivételes tehetség, mégsem neki adná az Aranylabdát, azt ugyanakkor elismerte, hogy a megnyert trófeák miatt komoly esélye van a díjra, nem úgy Mbappénak, aki a vizsgált időszakban sem a Real Madriddal, sem a francia válogatottal nem nyert jelentős címet.

Lamine egy volt a sok közül a spanyol válogatott világbajnoki menetelése alatt, és az előző idényben nem tudta folyamatosan hozni azt a szintet, amelyet korábban vagy amit a mostani idény elején mutat

– fogalmazott Matthäus.

A német legenda favoritja éppen ezért is Harry Kane, aki kiemelkedő számokat produkált a Bayern Münchenben és az angol válogatottban is: elhódította az Aranycipőt, valamint a világbajnokságon és a Bajnokok Ligájában is fontos gólokat szerzett, ráadásul klubcsapatával kupákat is nyert.

 

Aranylabda Lamine Yamal Lothar Matthäus Kylian Mbappé
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