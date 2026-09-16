Mbappéék különcködtek, nem vettek részt a La Liga kampányában

Az Elche és a Real Madrid játékosai is Ceuta városát támogató pólóban vonultak ki a pályára a két csapat keddi bajnokiján, ám három futballista nem vett részt a liga által kezdeményezett kampányban: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior és Ibrahima Konaté az öltözőfolyosón átvette ugyan a ruhadarabot, de Konaté csak a kezében tartotta, míg Mbappé és Vinícius Júnior a vállára terítette. A játékosbejárónál azonban egyikük sem viselte a pólót, ami feltűnést keltett.

A Marca beszámolója szerint a pólón a „Midannyian kaballák vagyunk” (így becézik a város lakosait – a szerk.) felirat szerepelt, amellyel a játékosok Ceuta mellett szerették volna kifejezni támogatásukat. Mint ismert, az észak-afrikai spanyol autonóm városba július végén nagy számban érkeztek marokkói bevándorlók: egyetlen hétvége alatt becslések szerint 60-80 ezer migráns tört át a határon, megkerülve a kerítéseket vagy átúszva a tengeren. Ez a tömeg gyakorlatilag megfelelt a kis spanyol exklávé teljes lakosságának.

A Real Madrid korábban közleményben cáfolta, hogy megtiltotta volna a Ceuta melletti szolidaritási megnyilvánulásokat, sőt a klub hivatalos honlapján maga is beszámolt a kampányról. A város egyébként José Martínez Pirrinek, a Real Madrid tiszteletbeli elnökének is a szülőhelye.