Megvan az első játékos a BL-ben, aki duplázott és öngólt is szerzett – statisztikák az alapszakasz első játéknapjáról
Az Aston Villa 3–2-re megverte a Bruges-t. Vezető gólját a skót John McGinn szerezte, ezzel ő lett a csapat mindenkori legeredményesebb játékosa az európai porondon: eddig 12-szer talált be.
A Villa már az első félidőben három gólt szerzett, amire vendégcsapatként legutóbb 2024-ben volt képes a Sheffield United elleni Premier League-mérkőzésen.
Az angolok eddig 28 mérkőzést játszottak le az európai porondon, s ez volt a tizennyolcadik győzelmük.
A Mbappé testvéreknek így indult a BL: a Lille-ben futballozó Ethan Mbappé gólpasszt adott a Real Betis ellen (2–3), később kiállították, amivel ő lett a legfiatalabb kiállított játékos a BL történelmében, Kylian Mbappé pedig betalált az Internazionale ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, megszerezve ezzel hetvenegyedik Bajnokok Ligája-gólját, amivel az örökranglista 5. helyén áll holtversenyben Raúllal.
Az Inter 21 lövést eresztett el a Real Madrid ellen, ennél a BL-ben eddig csak három csapatnak sikerült többet lőnie a királyiak vendégeként.
A Porto kapusa, Diogo Costa már az első félidőben öt védést mutatott be a Manchester City ellen 2–0-ra elbukott összecsapáson.
Erling Haaland az ötvenkilencedik BL-meccsén az ötvennyolcadik és az ötvenkilencedik gólját is megszerezte, miközben a Porto 2017 óta először volt képtelen hazai Bajnokok Ligája mérkőzésen eltalálni az ellenfél kapuját.
A 2024–25-ös évad kezdete óta csak Harry Kane (25) és Kylian Mbappé (24) lőtt több gólt a BL-ben, mint a Villarreal Gulácsi Péter által védett kapujába két gólt berámoló (és csapatával 3–2-es győzelmet arató) Serhou Guirassy (19).
Emellett Guirassy az első olyan játékos, aki Bajnokok Ligája-mérkőzésen két gólt és egy öngólt szerzett.
A hat mérkőzésen összesen huszonegy gól esett, háromszor győzedelmeskedett a hazai csapat és háromszor a vendég. Három játékos duplázott, kettő öngól született és kétszer szereztek büntetőből gólt.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
A KEDDI EREDMÉNYEK
AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) 1–0
FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3
Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2
Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2
Lille (francia)–Real Betis (spanyol) 2–3
Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1
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