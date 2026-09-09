Megvan az első játékos a BL-ben, aki duplázott és öngólt is szerzett – statisztikák az alapszakasz első játéknapjáról

Az Aston Villa 3–2-re megverte a Bruges-t. Vezető gólját a skót John McGinn szerezte, ezzel ő lett a csapat mindenkori legeredményesebb játékosa az európai porondon: eddig 12-szer talált be.

After opening the scoring against Club Brugge, John McGinn (12) is now Aston Villa's all-time leading scorer in European competition. pic.twitter.com/9gp6U55fwx — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

A Villa már az első félidőben három gólt szerzett, amire vendégcsapatként legutóbb 2024-ben volt képes a Sheffield United elleni Premier League-mérkőzésen.

𝐇𝐓: 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐁𝐫𝐮𝐠𝐠𝐞 𝟏-𝟑 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚



Aston Villa have scored 3+ first-half goals away from home for the first time since February 2024 vs Sheffield United in the Premier League.



They didn't score any in their first three Premier League games this season. pic.twitter.com/kTCJlwFDwZ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

Az angolok eddig 28 mérkőzést játszottak le az európai porondon, s ez volt a tizennyolcadik győzelmük.

𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐁𝐫𝐮𝐠𝐠𝐞 𝟐-𝟑 𝐀𝐬𝐭𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚



Aston Villa earn their first win of the season and begin their UCL campaign with 3 points.



It was their 18th win from 28 games in the European Cup/UCL; their 64.3% win percentage is the best of any team with 10+ matches. pic.twitter.com/LtFfXlqGt6 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

A Mbappé testvéreknek így indult a BL: a Lille-ben futballozó Ethan Mbappé gólpasszt adott a Real Betis ellen (2–3), később kiállították, amivel ő lett a legfiatalabb kiállított játékos a BL történelmében, Kylian Mbappé pedig betalált az Internazionale ellen 2–1-re megnyert mérkőzésen, megszerezve ezzel hetvenegyedik Bajnokok Ligája-gólját, amivel az örökranglista 5. helyén áll holtversenyben Raúllal.

Az Inter 21 lövést eresztett el a Real Madrid ellen, ennél a BL-ben eddig csak három csapatnak sikerült többet lőnie a királyiak vendégeként.

𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 𝟐-𝟏 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫



Inter had 21 shots on Tuesday; only three teams on record in the Champions League have managed more away to Real Madrid in a single game.



José Mourinho's men did enough to edge a thrilling encounter with his former club. pic.twitter.com/5aj7PqWU4h — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

A Porto kapusa, Diogo Costa már az első félidőben öt védést mutatott be a Manchester City ellen 2–0-ra elbukott összecsapáson.

Diogo Costa made five saves in the first half vs Manchester City.



Only twice before has he made more saves in a Champions League match -- and there's still 45 minutes to go in this. pic.twitter.com/aeICG2fN6y — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

Erling Haaland az ötvenkilencedik BL-meccsén az ötvennyolcadik és az ötvenkilencedik gólját is megszerezte, miközben a Porto 2017 óta először volt képtelen hazai Bajnokok Ligája mérkőzésen eltalálni az ellenfél kapuját.

𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 𝟎-𝟐 𝐌𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐭𝐲



Erling Haaland's double did the damage for City, with the Norwegian moving to 59 Champions League goals from as many games.



Porto failed to record a shot on target in a home UCL match for the first time since 2017. pic.twitter.com/jvJKht1W6Q — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

A 2024–25-ös évad kezdete óta csak Harry Kane (25) és Kylian Mbappé (24) lőtt több gólt a BL-ben, mint a Villarreal Gulácsi Péter által védett kapujába két gólt berámoló (és csapatával 3–2-es győzelmet arató) Serhou Guirassy (19).

Since the start of the 2024-25 season, only Harry Kane (25) and Kylian Mbappé (23) have scored more Champions League goals than Serhou Guirassy (19). pic.twitter.com/og6xjEljDo — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

Emellett Guirassy az első olyan játékos, aki Bajnokok Ligája-mérkőzésen két gólt és egy öngólt szerzett.

𝐃𝐨𝐫𝐭𝐦𝐮𝐧𝐝 𝟑-𝟐 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥



Serhou Guirassy became the first player in Champions League history to score a brace and an own goal in a single match.



Luckily his double put the game beyond Villarreal prior to his late OG. pic.twitter.com/U1F8YiAR1b — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 8, 2026

A hat mérkőzésen összesen huszonegy gól esett, háromszor győzedelmeskedett a hazai csapat és háromszor a vendég. Három játékos duplázott, kettő öngól született és kétszer szereztek büntetőből gólt.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

A KEDDI EREDMÉNYEK

AEK Athén (görög)–LASK (osztrák) 1–0

FC Bruges (belga)–Aston Villa (angol) 2–3

Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol) 3–2

Porto (portugál)–Manchester City (angol) 0–2

Lille (francia)–Real Betis (spanyol) 2–3

Real Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz) 2–1

A SZERDAI PROGRAM

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)