Mégsem lesz zárva három szektor a DVSC–Vasas bajnoki meccsen
A DVSC vizsgálja a fellebbezés lehetőségét, ezért a soron következő, Vasas elleni mérkőzésen nem lesz bezárva a Nagyerdei Stadion három szektora – adta hírül hétfőn a debreceni NB I-es labdarúgócsapat a hivatalos honlapján.
Mint beszámoltunk róla, az MLSZ fegyelmi bizottsága a pénzbüntetés mellett elrendelte a Nagyerdei Stadion B5, B6, B7 szektorainak lezárását a soron következő NB I-es mérkőzésre, mert a DVSC szurkolói megbotránkoztató és diszkriminatív kifejezéseket kiabáltak be az MTK elleni meccsen.
Ami a soron következő bajnokit illeti, a Loki szeptember 19-én, szombaton a Vasast fogadja, azonban ezen a találkozón nem lesz szektorbezárás, mert a büntetés csak a fellebbezési határidőn túl, szeptember 25. után léphet életbe – írja a dvsc.hu.
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