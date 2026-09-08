Nemzeti Sportrádió

PSG-uralom az Aranylabda 30-as mezőnyében, Lionel Messi is a jelöltek között

2026.09.08. 16:48
Az Aranylabda (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Aranylabda-jelöltek France Football
Kedden nyilvánosságra hozták a 2026-os Aranylabda jelöltjeinek névsorát: íme, a 30-30 férfi és női labdarúgó, akik közül kiválasztják az előző idény legjobbját.

Az eredményhirdetés és a díjátadás október 26-án lesz. Az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát először 1956-ban átadó francia szaklap, az alapító France Football úgy döntött, hogy a jubileumi gála nem Párizsban, hanem – az első győztes, a díjat 41 évesen kiérdemlő angol Stanley Matthews tiszteletére – Londonban lesz.

A női mezőnyben nincs ott a díjat az előző három alkalommal besöprő Aitana Bonmatí – a Barcelona kiválósága az előző évadban több hónapot kihagyott sérülés miatt. 

Mindeközben a férfiak mezőnyének harmadát a BL-győztes Paris Saint-Germain adja, míg az európai topligás játékosok között kakukktojás a szaúdi élvonalban szereplő Julián Quinones, Sadio Mané kettős, valamint a vb-ezüstérmes, Miamiban légióskodó Lionel Messi. 

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JELÖLTEK A 2026-OS ARANYLABDÁRA
FÉRFIAK
Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona)
Marc Cucurella (spanyol, Chelsea/azóta Real Madrid)
Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (kolumbiai, Bayern München)
Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)
Bruno Fernandes (portugál, Manchester United)
Gabriel Magalhaes (brazil, Arsenal)
Erling Haaland (norvég, Manchester City)
Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (angol, Bayern München)
Hvicsa Kvarachelia (grúz, Paris Saint-Germain)
Sadio Mané (szenegáli, Al-Naszr)
Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)
Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
Joao Neves (portugál, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (francia, Bayern München)
Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain)
Julián Quinones (mexikói, Al-Kadszia)
Declan Rice (angol, Arsenal)
Rodri (spanyol, Manchester City/azóta Barcelona)
William Saliba (francia, Arsenal)
Ferran Torres (spanyol, Barcelona/azóta Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (francia, Bayern München)
Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
NŐK
Selma Bacha (francia, OL Lyonnes)
Barbra Banda (zambiai, Orlando Pride)
Esmee Brugts (holland, Barcelona)
Klara Bühl (német, Bayern München)
Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)
Scarlett Camberos (mexikói, Club América)
Kerstin Casparij (holland, Manchester City)
Temwa Chawinga (malawi, Kansas City Current)
Cata Coll (spanyol, Barcelona)
Melchie Dumornay (haiti, OL Lyonnes)
Caroline Graham Hansen (norvég, Barcelona)
Alex Greenwood (angol, Manchester City)
Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)
Pernille Harder (dán, Bayern München)
Haszegava Jui (japán, Manchester City)
Rose Lavelle (amerikai, Gotham FC)
Mapi León (spanyol, Barcelona/London City Lionesses)
Lorena (brazil, Kansas City Current)
Macukubo Manaka (japán, North Carolina Courage/azóta Chelsea)
Melvine Malard (francia, Manchester United/azóta Chelsea)
Vivianne Miedema (holland, Manchester City)
Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)
Claudia Pina (spanyol, Barcelona)
Alexia Putellas (spanyol, Barcelona/azóta London City Lionesses)
Wendie Renard (francia, OL Lyonnes)
Alessia Russo (angol, Arsenal)
Khadija Shaw (jamaicai, Manchester City)
Tanikava Momoko (japán, Bayern München)
Caroline Weir (skót, Real Madrid/azóta OL Lyonnes)
Tessa Wullaert (belga, Internazionale/azóta Como)

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