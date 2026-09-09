Rafael Leao felett a José Alvalade „esküdtszéke” mond ítéletet

Ami a házigazdát illeti, a Sporting CP kínos döntetlennel kezdte a portugál bajnokságot az Estrela otthonában, de azóta magára talált, mind a négy bajnokiját megnyerte, 14 gólnál jár öt forduló után. A kolumbiai Luis Suárez majdnem távozott, fütyülte is őt a közönség augusztusban, mégsem ment a Fenerbahcéba, ráadásul ott folytatja, ahol az előző idény végén abbahagyta, ontja a gólokat, már négyet szerzett, és egy gólpasszt is kiosztott. A lisszaboniak történetük során másodszor jutottak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe tavasszal, a fináléig menetelő Arsenal kínnal-keservvel ejtette ki őket. Az elődöntő még sosem jött össze, de az elmúlt évek stabil gazdasági és sportszakmai fejlődése alapján nem lenne meglepő, ha idén is közel kerülne ehhez a klub. Érdemes lesz odafigyelni az évadot szenzációsan kezdő Flávio Goncalvesre vagy az újra Rui Borges vezetőedző rendelkezésére álló Joao Simoesre.

Luis Suárez (Fotó: AFP)

Giovanni Di Lorenzo:

Most felmérhetjük, hol tartunk

Az Eb-győztes Giovanni Di Lorenzo szeretné, ha a Napoli jól kezdene a BL-ben, de ő is tudja, hogy az Arsenal ellen a legkisebb hiba sem fér bele.

Csalódással ért véget az előző BL-idény mindkét csapat számára. Az Arsenal nagyon közel állt ahhoz, hogy története során először megnyerje a sorozatot, ám végül tizenegyespárbajban alulmaradt a PSG elleni budapesti döntőben. A Napoli pedig meglepetésre az alapszakaszból sem jutott tovább, két-két győzelemmel és döntetlennel, valamint hat vereséggel a 30. helyen végzett.

Most mindkettő javíthat. Az olaszoknál reális cél lehet, hogy bejussanak az egyenes kieséses szakaszba, míg a londoniak ezúttal is a legnagyobb esélyesek közé tartoznak. A szerda esti összecsapás persze nem dönt semmiről, ám hatalmas meglepetés lenne, ha a nápolyiak győzni tudnának. Főleg úgy, hogy nem számíthatnak a csapat egyik kulcsemberére, a minap kisebb korrekciós szívműtéten áteső Scott McTominay-re. Massimiliano Allegri egyébként együttérezhet az Arsenallal, ugyanis a Juventusszal korábban ő is két döntőt veszített el, 2015-ben a Barcelona, 2017-ben pedig a Real Madrid ellen. Most az is hatalmas meglepetés lenne, ha a legjobb négy közé jutna a Napolival.

Giovanni Di Lorenzo mindenesetre bízik a jó rajtban, mert tisztában van vele, hogy az Arsenal legyőzése nagy lendületet adhatna a folytatásra.

A Napoli jobbhátvédje, Giovanni Di Lorenzo szerint nincs helye a hibának az Arsenal elleni meccsen (Fotó: Getty Images)

„Az Arsenal nagyszerű csapat, ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy felmérjük, hol tartunk – idézte a La Gazzetta dello Sport az Európa-bajnok olasz jobbhátvédet. – A hétvégén egy félidő alatt kaptunk három gólt az Intertől, úgyhogy mindenképpen javulnunk kell. A Bajnokok Ligájában a legkisebb hibát is megbüntetik, úgyhogy tökéletes teljesítmény kell ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Márpedig szeretnénk jól kezdeni a sorozatot. Motiváltak vagyunk, jobban kell teljesítenünk, mint az előző BL- idényben. Bátran, szívvel-lélekkel kell futballoznunk, ha le akarjuk győzni az Arsenalt.”

A londoniak egyelőre százszázalékosak az idényben, pedig játszottak már a Manchester Cityvel és a Chelsea-vel is. A Bajnokok Ligájában pedig a 2025-ös elődöntő óta nem kaptak ki a rendes játék­időben. Ugyanakkor a londoniak légiforgalmi problémák miatt a tervezettnél később, kedd késő este érkeztek meg Olaszországba, ezért nem is tartottak sajtótájékoztatót, és vélhetően nem lesznek kellően kipihentek a szerda esti találkozón.

Dunaszerdahely után Párizsban

sem számíthat sok jóra a szlovák bajnok

Az utóbbi két kiírás győztese, a PSG is elkezdi a szereplését szerda este, a Slovan elleni mérkőzésen várhatóan csak a gólkülönbség lesz kérdéses.

Nehéz napokat él meg a Slovan. A Yaya Touré irányításával készülő pozsonyi klubnak mindig fájó a Dunaszerdahelytől elszenvedett vereség, úgy pedig különösen, hogy a hétvégi 0–2-es eredménnyel a DAC élre állt a Niké Ligában, a Slovan pedig egymás után a második bajnoki vereségével lecsúszott a dobogóról. A szerdai Bajnokok Ligája-meccsen várhatóan újabb vereséggel folytatódik az évad, ugyanakkor a kétszeres győztes otthonában nyitni a kupaőszt megtiszteltetés, függetlenül az eredménytől.

Két évvel ezelőtt nyolc meccsből nyolcat veszített a főtáblán a csapat, de az UEFA-, valamint a meccsnapi bevételek miatt ilyen eredménysor mellett is sokkal jobban megéri a BL-ben szerepelni, mint bármely más sorozatban. A Paris Saint-Germainnek azonban van veszítenivalója, hiszen nem kezdte jól az idényt.

Yaya Touré játékosként nyert Bajnokok Ligáját, edzőként a Slovannal nem ez a legfőbb célja (Fotó: AFP)

Az Aston Villa ellen európai Szuperkupa-győzelemmel rajtolt, pedig a világbajnokságról összevissza tértek vissza a játékosok. A francia Szuperkupában már elindult a lejtőn a csapat, a Lens nyerte meg a serleget, a bajnokságban két döntetlen után a Monaco elleni vereség következett, így már három forduló után hétpontos hátrányba került a PSG a listavezető hercegségbeliek mögött. A Bajnokok Ligáját kétszeres győzteseként kezdi, s bár a hosszú alapszakasz miatt az első kalapos kluboknak nem feltétlenül szeptemberben kell villanniuk, a jóval szerényebb forrásokból gazdálkodó szlovák csapatot magabiztosan kellene megvernie.

A klub és Luis Enrique kimondott célja, hogy beállítsák a Real Madrid 2016 és 2018 között elért sorozatban három elsőségét, így a Bajnokok Ligája történetének második csapata legyen a PSG, amelynek sikerül a bravúr. Ha a BEK-et is figyelembe vesszük, ez a Real Madridnak, az Ajax­nak és a Bayern Münchennek is sikerült 1955 és 1992 között.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ – a szerdai program

21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2, RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: Sport1, RTL+)

További mérkőzések

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2, RTL+) – élőben az NSO-n!

18.45: VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!