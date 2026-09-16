Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: szoros meccsen nyert Szkopjében a Nantes, győzött a Sporting is

M. B.M. B.
2026.09.16. 20:57
null
Fotó: FB/HBC Nantes Association
Címkék
Sporting CP Vardar 1961 HBC Nantes Sporting Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
Két idegenbeli győzelmet jegyezhettünk fel a férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 2. fordulójában a kora esti műsorsávban.

A Nantes szoros meccsen a 13 gólt dobó Leopold Noam vezérletével tudott nyerni a Vardar vendégeként. A hazai oldalon a tíz gólig jutó Mohamed Abdelhak emelkedett ki a mezőnyből. A franciák kapusa, Christoffer Bonde 32 százalékos hatékonysággal védett.

A Sporting CP nyolcgólos sikert aratott a Kristianstad otthonában. A portugálok izlandi légiósa, Orri Freyr Thorkelsson nyolc góllal vette ki a részét a sikerből.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia) 32–33 (15–16)
C-CSOPORT
20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)
D-CSOPORT
GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 29–37 (16–22)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)

 

Sporting CP Vardar 1961 HBC Nantes Sporting Nantes férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
Legfrissebb hírek

Fájó szegedi vereség, ami sokba kerülhet

Kézilabda
54 perce

Biztos sikerek után északi túrák jönnek a Veszprémnek a kézilabda BL-ben

Kézilabda
11 órája

Reményt keltő rajt – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2026.09.11. 23:16

Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.09.10. 22:38

A Szeged tizenegy góllal győzte le a svéd bajnokot a BL-nyitányon

Kézilabda
2026.09.10. 20:15

Sallaiék edzője szerint a büntető volt a fordulópont a Sporting ellen

Bajnokok Ligája
2026.09.10. 10:37

Gáncs-Pető Máté: Most kell sokat dolgoznom, hogy magabiztos játékot tudjak mutatni

Kézilabda
2026.09.10. 07:16

Sallaiék hiába vezettek, vereséggel kezdték a BL-idényt

Bajnokok Ligája
2026.09.09. 23:02