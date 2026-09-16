Férfi kézi BL: szoros meccsen nyert Szkopjében a Nantes, győzött a Sporting is

A Nantes szoros meccsen a 13 gólt dobó Leopold Noam vezérletével tudott nyerni a Vardar vendégeként. A hazai oldalon a tíz gólig jutó Mohamed Abdelhak emelkedett ki a mezőnyből. A franciák kapusa, Christoffer Bonde 32 százalékos hatékonysággal védett.

A Sporting CP nyolcgólos sikert aratott a Kristianstad otthonában. A portugálok izlandi légiósa, Orri Freyr Thorkelsson nyolc góllal vette ki a részét a sikerből.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia) 32–33 (15–16)

C-CSOPORT

20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)

D-CSOPORT

GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 29–37 (16–22)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)