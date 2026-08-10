Nemzeti Sportrádió

A Barca visszautasította a PSG első ajánlatát Ferran Torresért – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.10. 16:28
Fotó: Getty Images
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Barcelona Paris Saint-Germain Ferran Torres
A spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt Barcelona nem fogadta el a Paris Saint-Germain első ajánlatát Ferran Torresért – írja a Mundo Deportivo.

A katalán sportlap szerint a klub tudja, hogy a franciák már megegyeztek a játékossal, de a 40 millió eurós ajánlat nem felelt meg a Barca elvárásainak, amelyek érthető módon magasabbak a sikeres világbajnokság óta. A PSG hamarosan új ajánlattal jelentkezik, hogy minél hamarabb nyélbe üsse az üzletet – teszi hozzá a Mundo Deportivo.

A lap azt is megjegyzi, hogy ugyan Fabrizio Romano 50 milliós ajánlatról írt, a Mundo klubhoz közeli forrásai megerősítik, hogy egyelőre „csak” a 40 milliós ajánlat érkezett meg a klubhoz.

 

Barcelona Paris Saint-Germain Ferran Torres
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