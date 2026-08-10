Négy magyar továbbjutás az atlétikai Eb nyitó délelőttjén

Enyingi Patrik szintén kitett magáért egy olyan fordulóban, amelyet egy hónapja még megspórolt volna magának. Azonban, ha már úgy alakult, hogy nem sikerült a 12 erőnyerő között kijutnia és pályára kellett lépnie, rögtön élete egyik legjobbjával hívta fel magára a figyelmet. 44.87-et futott, amivel a délelőtt legerősebb futását mutatta be 400 méteren, így optimistán várhatja a kedd estét.

„Na ezt kellett volna az ob-n is! – értékelt Enyingi Patrik. – Pontosan erre az ingerre vártam, ez ott még nem jött össze a kiugrásom miatt, de ami késik, nem múlik. Örülök, hogy ennyi sérülés és hátráltató tényező után sikerült visszatérni a rendes kerékvágásba, végre olyan formába kerültem, amiben lenni szeretnék. A szezon elején még nem éreztem a négyszáz ritmusát, de most jól fel tudtam építeni. Nagyon lazának éreztem, ebben biztosan szerepet játszik, hogy gyorsultam kétszázon. Sok energiám maradt a célegyenesre is, elsőként szerettem volna továbbjutni, remélem, lehet még ennél is jobbat futni. Örültem neki, hogy az ötös pályát kaptam, egy ilyen erős mezőnyben így továbbjutni sokat ér.”

Az esélylatolgatások és nevezési idők alapján Mátó Sárának szintén meglehetett volna az esélye a továbbjutásra 400 m gáton, azonban sajnos ezúttal nem tudta kihozni magából, amit korábban már többször is sikerült. 56.82 alatt ért körbe, majdnem két másodperccel elmaradt az egyénijétől, amivel Rómához hasonlóan Birminghamben is meglehetett volna neki az Eb-elődöntő. Összesítésben a 19. helyen búcsúzott.

Pap Kristóf dolgát egy kellemetlen vádligörcs hátráltatta a távolugrás selejtezőjében. A nyáron korábban már a nyolc métert is „túlugró” magyar ezúttal mindhárom kísérletét belépte, így helyezetlenül zárt.

„Irgalmatlan nagy csalódást érzek, saját magamnak és azoknak sem tudtam bizonyítani, akik szurkoltak nekem és biztattak – kesergett a magyar bajnok Pap Kristóf. – Egyszerű oka van annak, hogy miért sikerült így a verseny: jó melegítés után az első kísérlet közben a negyedik-ötödik lépésemre mindkét vádlim begörcsölt. Megpróbáltam az ugrást megcsinálni, de megváltozott a nekifutásom és rosszul értem oda a deszkára. A második és harmadik kísérletre oda tudtam állni, de még billegett, hogy újra begörcsöl-e vagy sem. Nem hiányzott sok, olyan túlzottan nem léptem be, de ugyanúgy érvénytelennek számít.”

Beregszászi Renáta legjobbja 16.09 méter volt, ami a 20. helyet jelentette neki.

A HÉTFŐ ESTI PROGRAM

20.03: súly, nők, döntő. 20.10: kalapács, nők, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett). 20.35: 100 m gát, nők, előfutamok (Tóth Anna). 20.55: hármas, nők, selejtező. 21.10: 100 m, nők, elődöntő (Takács Boglárka). 21.33: súly, férfiak, döntő. 21.38: kalapács, nők, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin). 21.40: 5000 m, férfiak, döntő. 22.00: 3000 m akadály, nők, előfutamok (Urbán Zita). 22.40: 4x400 m vegyes váltó, döntő. 22.50: 100 m, nők, döntő