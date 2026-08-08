Nyílt vízi úszás: bronzérmes a magyar csapat a párizsi Eb-n

Fábián Bettina: Elég nagy verekedés volt, minden irányban kaptam a pofonokat, örülök, hogy az élmezőnyben adtam át a váltást. Ez a három csapat szokta cserélgetni egymás között az érmeket a nagy versenyeken, ez egy szép bronz. Mihályvári-Farkas Viktória: Betti jó helyen adta át a váltót, csak összekerültem a francia lánnyal, aki ütött mindenkit. Az eleje visszaütött a végén, ennek ellenére mindenki jól úszott, büszkék lehetünk magunkra. Rasovszky Kristóf: Megvolt a ritmus az elejétől, de tudtam, hogy mennem kell a német Klemet után, hiszen ő a leggyorsabb a mezőnyben. De még ott volt az olasz, akivel kellett küzdenem. Dávidnál ez visszaütött, hiszen nagy volt a hátránya. Betlehem Dávid: A testem nem reagált annyira arra, amit a fejem akart. Megpróbáltam Paltrinierit magam mögött tartani, és Wellbrockot utolérni, mire ez sikerült, én elpusztultam… Kemény verseny volt, örülök, hogy meglett az érem, titkon az aranyat akartuk, de a bronznak is örülünk.