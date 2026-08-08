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Nyílt vízi úszás: bronzérmes a magyar csapat a párizsi Eb-n

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.08.08. 11:13
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Fotó: Koszticsák Szilárd
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Magyarország Párizs Rasovszky Kristóf magyar váltó Mihályvári-Farkas Viktória vizes Európa-bajnokság Betlehem Dávid Fábián Bettina
A címvédő magyar váltó szombaton harmadikként ért célba a párizsi kontinensviadalon – a magyar nyílt vízi csapat egy arannyal, öt ezüsttel és egy bronzzal zárta az Eb-t.

 

Volt egy része ennek a váltónak, amikor nem a németek vezettek, de nem ez határozta meg a párizsi Európa-bajnokság nyílt vízi versenyeinek záró felvonását, merthogy a Németország uralta ezt a hat kilométert, ennek meg csak az lehetett a vége, hogy a világbajnok német csapat szerezte meg az aranyérmet a Szajnán szombaton.

A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű, egyébként címvédő négyes tulajdonképpen végig a harmadik helyen haladt, a harmadik Rasovszky ugyan előzött egyet, s becsúszott a németek mögé és az olaszok elé, ám nem volt könnyű dolga a befejező emberként úszó Betlehemnek, hiszen a németek negyedikje, Florian Wellbrock hatalmas, nyolc másodperces előnnyel járt Betlehem előtt. Az Eb-n két ezüstöt és egy aranyat begyűjtő Betlehem viszont utolérte a németet, közben viszont az olaszok rutinos klasszisa, Gregorio Paltrinieri is szépen farvizezett, így a vége német-olasz-magyar befutót hozott. 

Fábián Bettina: Elég nagy verekedés volt, minden irányban kaptam a pofonokat, örülök, hogy az élmezőnyben adtam át a váltást. Ez a három csapat szokta cserélgetni egymás között az érmeket a nagy versenyeken, ez egy szép bronz.

Mihályvári-Farkas Viktória: Betti jó helyen adta át a váltót, csak összekerültem a francia lánnyal, aki ütött mindenkit. Az eleje visszaütött a végén, ennek ellenére mindenki jól úszott, büszkék lehetünk magunkra. 

Rasovszky Kristóf: Megvolt a ritmus az elejétől, de tudtam, hogy mennem kell a német Klemet után, hiszen ő a leggyorsabb a mezőnyben. De még ott volt az olasz, akivel kellett küzdenem. Dávidnál ez visszaütött, hiszen nagy volt a hátránya. 

Betlehem Dávid: A testem nem reagált annyira arra, amit a fejem akart. Megpróbáltam Paltrinierit magam mögött tartani, és Wellbrockot utolérni, mire ez sikerült, én elpusztultam… Kemény verseny volt, örülök, hogy meglett az érem, titkon az aranyat akartuk, de a bronznak is örülünk.

A bronzérmések értékelése az M4 Sportnak

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Csapat. Európa-bajnok: Németország (Julia Ackermann, Isabell Gose, Oliver Klemet, Florian Wellbrock) 1:03:39.2, 2. Olaszország (Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri) 1:03:41.3, 3. Magyarország (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 1:03:42.4

 

Magyarország Párizs Rasovszky Kristóf magyar váltó Mihályvári-Farkas Viktória vizes Európa-bajnokság Betlehem Dávid Fábián Bettina
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