Nyílt vízi úszás: bronzérmes a magyar csapat a párizsi Eb-n
Volt egy része ennek a váltónak, amikor nem a németek vezettek, de nem ez határozta meg a párizsi Európa-bajnokság nyílt vízi versenyeinek záró felvonását, merthogy a Németország uralta ezt a hat kilométert, ennek meg csak az lehetett a vége, hogy a világbajnok német csapat szerezte meg az aranyérmet a Szajnán szombaton.
A Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid összetételű, egyébként címvédő négyes tulajdonképpen végig a harmadik helyen haladt, a harmadik Rasovszky ugyan előzött egyet, s becsúszott a németek mögé és az olaszok elé, ám nem volt könnyű dolga a befejező emberként úszó Betlehemnek, hiszen a németek negyedikje, Florian Wellbrock hatalmas, nyolc másodperces előnnyel járt Betlehem előtt. Az Eb-n két ezüstöt és egy aranyat begyűjtő Betlehem viszont utolérte a németet, közben viszont az olaszok rutinos klasszisa, Gregorio Paltrinieri is szépen farvizezett, így a vége német-olasz-magyar befutót hozott.
Fábián Bettina: Elég nagy verekedés volt, minden irányban kaptam a pofonokat, örülök, hogy az élmezőnyben adtam át a váltást. Ez a három csapat szokta cserélgetni egymás között az érmeket a nagy versenyeken, ez egy szép bronz.
Mihályvári-Farkas Viktória: Betti jó helyen adta át a váltót, csak összekerültem a francia lánnyal, aki ütött mindenkit. Az eleje visszaütött a végén, ennek ellenére mindenki jól úszott, büszkék lehetünk magunkra.
Rasovszky Kristóf: Megvolt a ritmus az elejétől, de tudtam, hogy mennem kell a német Klemet után, hiszen ő a leggyorsabb a mezőnyben. De még ott volt az olasz, akivel kellett küzdenem. Dávidnál ez visszaütött, hiszen nagy volt a hátránya.
Betlehem Dávid: A testem nem reagált annyira arra, amit a fejem akart. Megpróbáltam Paltrinierit magam mögött tartani, és Wellbrockot utolérni, mire ez sikerült, én elpusztultam… Kemény verseny volt, örülök, hogy meglett az érem, titkon az aranyat akartuk, de a bronznak is örülünk.
EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Csapat. Európa-bajnok: Németország (Julia Ackermann, Isabell Gose, Oliver Klemet, Florian Wellbrock) 1:03:39.2, 2. Olaszország (Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri) 1:03:41.3, 3. Magyarország (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 1:03:42.4