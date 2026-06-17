Az UEFA 10 millió euróra büntette az Olympique Marseille-t

A francia klub egyelőre elkerülte a legsúlyosabb szankciót, így részt vehet az Európa Liga következő idényében, azonban az UEFA hangsúlyozta, hogy ha egy éven belül nem áll vissza a költségvetési szabályok keretei közé, akkor kizárják a nemzetközi kupaporondról, amennyiben a következő három szezon során indulási jogot szerez.

A klub sajtóközleményben jelentette be, hogy tudomásul vette a döntést.