Az UEFA 10 millió euróra büntette az Olympique Marseille-t

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerdán 10 millió euróra megbüntette az Olympique Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt, és korlátozta új játékosok szerződtetését.
A francia klub egyelőre elkerülte a legsúlyosabb szankciót, így részt vehet az Európa Liga következő idényében, azonban az UEFA hangsúlyozta, hogy ha egy éven belül nem áll vissza a költségvetési szabályok keretei közé, akkor kizárják a nemzetközi kupaporondról, amennyiben a következő három szezon során indulási jogot szerez.
A klub sajtóközleményben jelentette be, hogy tudomásul vette a döntést.
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