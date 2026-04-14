„Az volt a legfájdalmasabb…” – a Metz vezetőedzője jól emlékszik az FTC elleni 2023-as negyeddöntős BL-búcsúra

„Nemrég kaptam egy kérdést, akkor is kifejtettem, hogy egyértelműen a három évvel ezelőtti, Ferencváros elleni negyeddöntős párharc volt a legfájdalmasabb Bajnokok Ligája-párharcom a Metz élén. Arra a vereségre azonban már nem gondolok, most, a felkészülés során sem, hiszen teljesen más a két keret, mások a játékosok. A Fradinak ebben az idényben nehezen alakult az első pár hét, hónap, új edzővel vágtak neki az évadnak, rosszul is ment nekik, de aztán megfordították a dolgokat és nagyon jó formában zárták a csoportkört, majd könnyen kiejtették a Dortmundot. Azaz továbbra is versenyképes, komplett a csapatuk. Mi vagyunk a párharc esélyesei, de természetes, hogy ők is a Final Fourba vágynak, főleg, hogy öt percre van az otthonuk a helyszíntől” – mondta a Metz vezetőedzője, Emmanuel Mayonnade, aki természetesen arra a 2023. tavaszi BL-negyeddöntőre gondolt, amikor az FTC úgy ejtette ki 59–58-as összesítéssel a Metzet, hogy hazai pályán hatgólos vereséget szenvedett.

A vezetőedző ezután dicsérte a Fradi klubmodelljét is: „Az FTC magja kifejezetten erős, jó néhány képzett kulcsjátékosa van, akik képesek dönteni, vannak, akik hosszú évek óta ott szerepelnek. Ez is bizonyítja a klubminőséget, megszerzik a jó játékosokat, majd meg is tudják tartani őket. Ennek ellenére magabiztosak vagyunk, a visszavágót mi játsszuk hazai pályán, szokás mondani, hogy előny, persze ez a csoportkörös szereplés miatt van így. Amikor nálunk van a visszavágó, az esetek jelentős százalékában ki tudjuk ezt használni.”

A sajtótájékoztatón beszélt a Metz 23 éves francia válogatott beállója, a nyáron Győrbe szerződő Sarah Bouktit is: „Ez az időszak most kifejezetten intenzív, fontos meccsekkel, de nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Persze ez a minimum az idény eleji célkitűzésekhez képest. Már hozzászoktunk, hogy állandóan nagy nyomás alatt játszunk, nem hiszem, hogy a tét ki tudna minket zökkenteni. Emlékszem még a Ferencváros elleni 2023-as negyeddöntős kiesésre, de már továbbléptünk régen. Elvesztettünk azóta más meccseket is, amiket szintén elfelejtettünk, nem szabad ezzel foglalkozni, nem gondolok rá. Abban az FTC-ben voltak olyan kiváló játékosok, akik azóta már távoztak, de vannak olyanok is, akiket jól ismerünk. Óvatosnak kell lennünk, mert mindent megtesznek majd a továbbjutásért, ha közel engedjük őket hozzá.”

Mint ismert, a Metznek két magyar légiósa is van, Vámos Petra, valamint Albek Anna – utóbbi a válogatott szünetet kihagyta lábujjsérülés miatt.

Április 19., vasárnap

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!