Nem bírt egymással az FTC és a Metz a női kézi BL negyeddöntőjének első mérkőzésén



NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–METZ HB (francia) 31–31 (14–15)

Érd, 1800 néző. V: Mikelic, Paradina (horvátok)

FTC: Glauser – Malestein 4, INGSTAD 5, Tranborg 1, VOGEL 7, Simon P. 3, Márton G. 4. Csere: BÖDE-BÍRÓ B. (kapus), Klujber 6 (5), Cvijics 1, Szeibert. Edző: Jesper Jensen

METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 5, Grandveau 2, Borg 1, BOUKTIT 9 (4), Axnér, Valentini 1. Csere: Ngombele, Augustine, Vámos P., Zaadi 1, WAJOKA 5, ALBEK 6. Edző: Emmanuel Mayonnade

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 14. p.: 5–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 11–15. 34. p.: 17–16. 40. p.: 22–20. 45. p.: 22–25. 53. p.: 25–28. 56. p.: 29–29

Kiállítások: 2, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Jesper Jensen: – Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, de mindkettőnek jár az elismerés, hatalmas küzdelem volt, jó kapus- és egyéni teljesítményekkel. Okkal érezheti azt mindkét fél, hogy lehetett volna még jobb is, de nincs veszve semmi, hat napunk lesz arra, hogy megtaláljuk a nyitját annak, hogyan kerekedjünk felül a visszavágón.

Emmanuel Mayonnade: – Nehéz mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. Az FTC az egyik legnehezebb rivális ebben a BL-szakaszban. Nem terveztük, hogy ennyi hullámzás lesz benne, de most már látjuk, mi kell ahhoz, hogy sikerrel vegyük a visszavágót.

ÖSSZEFOGLALÓ

Alig egy héttel ezelőtt Vámos Petra ugyanígy végezte a bemelegítést az Érd Arénában a magyar női kézilabda-válogatott Csehország elleni utolsó Európa-kupa-csoportmérkőzése előtt. Vasárnap délután viszont már a francia Metz színeiben (a nemzeti együttes legutóbbi összetartását sérülés miatt kihagyó jobbátlövő Albek Annához hasonlóan) hajtotta végre ugyanitt a különböző gyakorlatokat a Ferencvárossal szembeni első Bajnokok Ligája-negyeddöntős találkozót megelőzően.

Albek és Vámos nem kezdett a vendégeknél, míg hazai részről továbbra is hiányzott az orosz karmester, Darja Dmitrijeva és a francia balátlövő Orlane Kanor, a három kapus közül pedig ezúttal Janurik Kinga maradt ki. A Metzben ott volt a nemrég igazolt Grace Zaadi, a klubot korábban már 11 évig szolgáló rutinos világklasszist a gyermekáldás előtt álló német Xenia Smits pótlására szerződtették a szlovén Krim Ljubljanától. Szép számmal érkeztek szurkolók Franciaországból is, kiváló hangulatban estek egymásnak a csapatok. Szó szerint.