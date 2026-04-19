Nem bírt egymással az FTC és a Metz a női kézi BL negyeddöntőjének első mérkőzésén

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–METZ HB (francia) 31–31 (14–15)
Érd, 1800 néző. V: Mikelic, Paradina (horvátok)
FTC: Glauser – Malestein 4, INGSTAD 5, Tranborg 1, VOGEL 7, Simon P. 3, Márton G. 4. Csere: BÖDE-BÍRÓ B. (kapus), Klujber 6 (5), Cvijics 1, Szeibert. Edző: Jesper Jensen
METZ: BUNDSEN 1 – GRANIER 5, Grandveau 2, Borg 1, BOUKTIT 9 (4), Axnér, Valentini 1. Csere: Ngombele, Augustine, Vámos P., Zaadi 1, WAJOKA 5, ALBEK 6. Edző: Emmanuel Mayonnade
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–4. 14. p.: 5–5. 18. p.: 9–8. 26. p.: 11–15. 34. p.: 17–16. 40. p.: 22–20. 45. p.: 22–25. 53. p.: 25–28. 56. p.: 29–29
Kiállítások: 2, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/5, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Egyik csapat sem lehet elégedett a döntetlennel, de mindkettőnek jár az elismerés, hatalmas küzdelem volt, jó kapus- és egyéni teljesítményekkel. Okkal érezheti azt mindkét fél, hogy lehetett volna még jobb is, de nincs veszve semmi, hat napunk lesz arra, hogy megtaláljuk a nyitját annak, hogyan kerekedjünk felül a visszavágón.
Emmanuel Mayonnade: – Nehéz mérkőzés volt, amilyenre számítottunk. Az FTC az egyik legnehezebb rivális ebben a BL-szakaszban. Nem terveztük, hogy ennyi hullámzás lesz benne, de most már látjuk, mi kell ahhoz, hogy sikerrel vegyük a visszavágót.
ÖSSZEFOGLALÓ
Alig egy héttel ezelőtt Vámos Petra ugyanígy végezte a bemelegítést az Érd Arénában a magyar női kézilabda-válogatott Csehország elleni utolsó Európa-kupa-csoportmérkőzése előtt. Vasárnap délután viszont már a francia Metz színeiben (a nemzeti együttes legutóbbi összetartását sérülés miatt kihagyó jobbátlövő Albek Annához hasonlóan) hajtotta végre ugyanitt a különböző gyakorlatokat a Ferencvárossal szembeni első Bajnokok Ligája-negyeddöntős találkozót megelőzően.
Albek és Vámos nem kezdett a vendégeknél, míg hazai részről továbbra is hiányzott az orosz karmester, Darja Dmitrijeva és a francia balátlövő Orlane Kanor, a három kapus közül pedig ezúttal Janurik Kinga maradt ki. A Metzben ott volt a nemrég igazolt Grace Zaadi, a klubot korábban már 11 évig szolgáló rutinos világklasszist a gyermekáldás előtt álló német Xenia Smits pótlására szerződtették a szlovén Krim Ljubljanától. Szép számmal érkeztek szurkolók Franciaországból is, kiváló hangulatban estek egymásnak a csapatok. Szó szerint.
A ferencvárosiak öt és fél perc után találtak be először, de az 1–4-es hátrányból a 9. percig sikerült kettőt lefaragni. Heves volt a küzdelem, amit jól jelzett, hogy a francia falban elképesztő munkát végző norvég beálló, Vilde Ingstad mezéről nemes egyszerűséggel letépték a ráragasztott FTC-címert… A 13. percben ijesztő csen lett úrrá az addig hangos csarnokon: egy csúnya ütközést követően a metzi Lylou Borg maradt a padlón, láthatóan az eszméletét is elveszítette egy rövid időre. Hosszas ápolás után hordágyon vitték ki, de később a saját lábán tért vissza a kispadra a társaihoz.
|VÉLEMÉNYEK
|Angela MALESTEIN, az FTC jobbszélsője: „Mindkét oldalon akadtak hibák, de nagyon jó megoldások is. Óriási csata volt, ami nem csoda, hiszen ez már a negyeddöntő, itt már kiváló ellenfeleken keresztül vezet az út a final fourba. Meglátjuk, a visszavágón dől el minden.”
|VÁMOS Petra, a Metz irányítója: „Felemás érzéseim vannak, mindkét együttes nagyot küzdött. Nehéz itt játszani az FTC ellen, amely megmutatta, hogy a négyes döntőbe jutásért mekkora csata folyik. Tudjuk, hogy mit kell elemezni a visszavágóig, mindent megteszünk, hogy megtegyük az utolsó lépést a final fourért.”
A sajnálatos közjáték nem zavarta meg a feleket. A 18. percben átvette a vezetést az FTC (9–8), ám egy 3–0-s sorozattal gyorsan válaszolt a Metz. Sőt, a 26. percben már 15–11-re vezettek Vámosék, akik két kihagyott üres kapus ziccer dacára is jól használták ki, hogy támadásban megakadt és statikussá vált a hazai gépezet, túlságosan közel „másztak” a vendég védelemre Simon Petráék. De nem sokáig tartott a hullámvölgy, Márton Gréta szép találatainak is köszönhetően a szünetig egyre zárkózott a Ferencváros (14–15).
A hangulat a második félidőben csak tovább fokozódott. Böde-Bíró Blanka pazar bravúrokkal segített a kapuban, elöl pedig Ingstad szállította a gólokat, így nagyszerű első tíz perccel 22–20-ra léptek a zöld-fehérek. Az elmúlt években azonban már megtanultuk, hogy nincs meccs üres kapus Johanna Bundsen-gól nélkül, ha a svéd áll az egyik kapuban, egy védés után most is beívelte a labdát, ezzel a vendégek gyorsan egyenlítettek, majd az ezúttal is ellenállhatatlan beálló, Sarah Bouktit találatával már újra jobban álltak a fordulatos találkozón. Bíró tartotta kiváló formáját, előfordult, hogy egymás támadáson belül két óriási ziccert is hárított, így „csak” három volt a vendégelőny a hajrához közeledve. Nem vitás, támadásban kellett volna némi plusz ahhoz, hogy szorosan tartsa az eredményt a második meccsre az FTC. Dicséretes küzdőszellemmel sikerült is váltani, a záró négy percre fordulva a dán Mette Tranborg góljával 29–29 lett az állás. És a végén is maradt a döntetlen Emily Vogel utolsó másodpercekben eleresztett bombája után. A meccs krónikájához hozzátartozik, hogy a franciáknál a második félidőben beálló Albek hat góljával a mezőny egyik legjobbja volt.
A visszavágót szombat este rendezik Metzben. 31–31
PERCRŐL PERCRE