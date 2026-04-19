Vívás: Nagy Dávid arany-, Muhari Eszter ezüstérmes a párbajtőrözők budapesti GP-viadalán

Tizenegy magyar itt, hét meg ott, vagyis már a rajtot is fülig érő szájjal várhattuk, s bár benne volt az is pakliban, hogy hamar fogyatkozik a 18 tagú magyar különítmény, nem így történt.

Persze, akadtak fájó vereségek, de egy ilyen nagy és erős mezőnyben ilyenek mindig vannak.

Olyanok már kevésbé, hogy egy kadét világbajnok megveri a verseny első kiemeltjét, márpedig Horváth Lotti megtette ezt, rögtön az első körben búcsúztatta az olasz Giulia Rizzit.

A 32 közben már elvérzett ő is, Muhari Eszter, Borsody Emma és Nagy Blanka remekül állta a sarat, Muhari és Nagy a nyolc közé masírozott, ott meg egymás ellen köthettek be.

Ezt sem szoktuk szeretni, de azt legalább már ekkor elmondhattuk, lesz magyar érmes a hazai rendezésű párbajtőr Grand Prix-versenyen.

Muhari nyert, aztán hozta az elődöntőt is (aranytussal), a döntőt viszont elveszítette (aranytussal…)

Muhari Eszter aranytussal vesztette el a döntőt

A férfimezőnyben 11 magyar rajtolt, és még a 16 között is volt öt: Nagy Dávid, Fenyvesi Csaba, Siklósi Gergely, Keszthelyi Zsombor és Pelle Domonkos – Nagy és Fenyvesi még innen is tovább lépett, s bár utána utóbbi „megállt”, Nagy Dávid elmenetelt a döntőig.

S ha már ott járt…

Azért ennél összetettebb ez a történet, hiszen a kazah Jerlik Szertaj remek napot fogott ki, ráadásul nekünk, magyaroknak is okozott rossz pillanatokat, hiszen előbb a 16 közé jutásért búcsúztatta Buta Leventét, majd egy körrel később a nyolcaddöntőben Siklósi Gergelynek is megálljt parancsolt.

És úgy tűnt, megteszi ezt Nagy Dáviddal is, csakhogy a Vasas SC olimpiai bajnok párbajtőrvívója a finálé harmadik harmadában váltott, 5:10-es állásról indult neki a már-már lehetetlen küldetésnek.

S hogy mi lett a vége?

Nagy Dávid 15:12-re nyert, így 1995 után újra magyar férfi párbajtőrvívó győzött ezen a budapesti versenyen (akkor Kovács Iván végzett az első helyen).

És a végére tegyünk még oda valamit – valamit, amely sok mindent elmond Nagy Dávid formájáról: Halla Péter tanítványa a negyeddöntőben a regnáló olimpiai bajnokot, a japán Kano Kokit „ütötte ki” a versenyből.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, BUDAPEST

Párbajtőr. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Siklósi–Krasnyuk (ukrán) 12:11, Nagy D.–E. Imrek (amerikai) 15:10, Keszthelyi–Feinberg (amerikai) 15:7, Pelle–Kovács G. 15:12, Fenyvesi–Koch 14:13, Buta–Limardo Gascon (venezuelai) 10:9, Lugones Ruggeri (argentin)–Andrásfi 15:11, Jamada (japán)–Osman-Touson 15:12, Cohen (izraeli)–Bakos 14:13. A 16 közé jutásért: Siklósi–Schembri (virgin-szigeteki) 15:9, Nagy D.–Galassi (olasz) 15:12, Keszthelyi–Bayard (svájci) 15:10, Pelle–Loyola (belga) 12:11, Fenyvesi–Cohen 15:13, Szertaj (kazah)–Buta 13:12. Nyolcaddöntő: Nagy D.–Biro (osztrák) 12:11, Fenyvesi–Tafenau (észt) 15:10, Szertaj–Siklósi 15:12, Seviledze (orosz)–Keszthelyi 15:13, Jurka (cseh)–Pelle 15:4. Negyeddöntő: Nagy D.–Kano Koki (japán) 15:13, Hauri (svájci)–Fenyvesi 15:11. Elődöntő: Nagy D.–Tulen (holland) 11:10. Döntő: Nagy D.–Szertaj 15:12. Végeredmény: 1. Nagy Dávid, 2. Szertaj, 3. Tulen és Hauri, …7. Fenyvesi Csaba, …9. Siklósi Gergely, …14. Pelle Domonkos, 15. Keszthelyi Zsombor, …29. Buta Levente, …37. Koch Máté, …42. Kovács Gergely, …45. Andrásfi Tibor, …51. Bakos Bálint, …63. Osman-Touson Maruan

Nők. A 32 közé jutásért: Muhari–Janelli (lengyel) 15:14, Büki–Di Tella (argentin) 15:9, Nagy B.–Sersot (francia) 15:14, Lipthay–Li Hje In (dél-koreai) 12:9, Horváth L.–Rizzi (olasz) 15:11, Borsody–Hszieh (hongkongki) 13:12, Lehis (észt)–Gnám 14:13. A 16 közé jutásért: Muhari–Ndolo (kenyai) 15:10, Borsody–Nabeth (francia) 15:11, Nagy B.–Xiao (amerikai) 15:12, Prosina (litván)–Büki 15:12, Josimura (japán)–Lipthay 15:11, Von Kerssenbrock (francia)–Horváth L. 15:5. Nyolcaddöntő: Muhari–Makszimenko (ukrán) 15:12, Nagy B.–Szong Sze Ra (dél-koreai) 14:13, Lehis–Borsody 15:7. Negyeddöntő: Muhari–Nagy B. 15:12. Elődöntő: Muhari–Prosina 12:11. Döntő: Lehis–Muhari 12:11. Végeredmény: 1. Katrina Lehis, 2. Muhari Eszter, 3. Prosina és Mallo-Breton (francia), …5. Nagy Blanka, …15. Borsody Emma, …21. Lipthay Hanna, …27. Büki Lili, …32. Horváth Lotti, …62. Gnám Tamara