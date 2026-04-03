Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t
Az első góljánál Ousmane Dembélé a tizenhatos vonalánál állt, és a kipattanó labdát egy helyben állva, kapásból ballal bombázta a hálóba. A 34. percben percben meg jobbal szerzett gólt, de csak két méterről az üres kapuba. A kettő között a Toulouse is betalált, Rasmus Nicolaisen egy szöglet után a kipattanót ívelten átfejelte a teljes PSG-védelmen.
Dembélé első gólja
Dembélé elképesztő teljesítményt nyújt az utóbbi bő egy évben a PSG-ben. Az Opta statisztikája szerint 2019 januárja és 2024 decembere között az FC Barcelonában és a PSG-ben 40-szer talált a kapuba (202 mérkőzésen), míg 2025 januárja óta már 41 gólnál jár (62 meccsen).
A PSG harmadik gólja a 92. percben született, Goncalo Ramos bő 20 méterről tekert a kapu bal oldalába.
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)
Szombaton
17.00: Strasbourg–Nice
19.00: Brest–Rennes
21.05: Lille–Lens
Vasárnap
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Marseille
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
27
19
2
6
54–24
+30
59
|3. Marseille
27
15
4
8
51–34
+17
49
|4. Lyon
27
14
5
8
40–29
+11
47
|5. Lille
27
14
5
8
42–34
+8
47
|6. Monaco
27
14
4
9
47–38
+9
46
|7. Rennes
27
12
8
7
43–37
+6
44
|8. Strasbourg
27
11
7
9
43–33
+10
40
|9. Toulouse
28
10
7
11
39–35
+4
37
|10. Lorient
27
9
10
8
37–41
–4
37
|11. Brest
27
10
6
11
34–39
–5
36
|12. Angers
27
9
5
13
24–37
–13
32
|13. Paris FC
27
7
10
10
31–40
–9
31
|14. Le Havre
27
6
9
12
22–35
–13
27
|15. Nice
27
7
6
14
32–51
–19
27
|16. Auxerre
27
5
7
15
22–36
–14
22
|17. Nantes
26
4
5
17
24–45
–21
17
|18. Metz
27
3
5
19
25–60
–35
14
A 26. fordulóból elhalasztott PSG–Nantes mérkőzést április 22-én pótolják.