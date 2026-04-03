Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t

2026.04.03. 22:44
Ousmane Dembélé „rugós focis” gólja (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 28. fordulójában a PSG 3–1-re legyőzte a Toulouse-t.

 

Az első góljánál Ousmane Dembélé a tizenhatos vonalánál állt, és a kipattanó labdát egy helyben állva, kapásból ballal bombázta a hálóba. A 34. percben percben meg jobbal szerzett gólt, de csak két méterről az üres kapuba. A kettő között a Toulouse is betalált, Rasmus Nicolaisen egy szöglet után a kipattanót ívelten átfejelte a teljes PSG-védelmen.

Dembélé elképesztő teljesítményt nyújt az utóbbi bő egy évben a PSG-ben. Az Opta statisztikája szerint 2019 januárja és 2024 decembere között az FC Barcelonában és a PSG-ben 40-szer talált a kapuba (202 mérkőzésen), míg 2025 januárja óta már 41 gólnál jár (62 meccsen).

A PSG harmadik gólja a 92. percben született, Goncalo Ramos bő 20 méterről tekert a kapu bal oldalába.

FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)

Szombaton
17.00: Strasbourg–Nice
19.00: Brest–Rennes
21.05: Lille–Lens

Vasárnap
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Marseille

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

27

19

2

6

54–24

+30 

59 

  3. Marseille

27

15

4

8

51–34

+17 

49 

  4. Lyon

27

14

5

8

40–29

+11 

47 

  5. Lille

27

14

5

8

42–34

+8 

47 

  6. Monaco

27

14

4

9

47–38

+9 

46 

  7. Rennes

27

12

8

7

43–37

+6 

44 

  8. Strasbourg

27

11

7

9

43–33

+10 

40 

  9. Toulouse

28

10

7

11

39–35

+4 

37 

10. Lorient

27

9

10

8

37–41

–4 

37 

11. Brest

27

10

6

11

34–39

–5 

36 

12. Angers

27

9

5

13

24–37

–13 

32 

13. Paris FC

27

7

10

10

31–40

–9 

31 

14. Le Havre

27

6

9

12

22–35

–13 

27 

15. Nice

27

7

6

14

32–51

–19 

27 

16. Auxerre

27

5

7

15

22–36

–14 

22 

17. Nantes

26

4

5

17

24–45

–21 

17 

18. Metz

27

3

5

19

25–60

–35 

14 

A 26. fordulóból elhalasztott PSG–Nantes mérkőzést április 22-én pótolják.

 

Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t

Francia labdarúgás
4 órája

A gólvágója kidőlt, de nélküle is folytatta jó sorozatát a Strasbourg a francia bajnokságban

Francia labdarúgás
2026.04.04. 23:03

Itt a nagy lehetőség a Veszprém előtt a bizonyításra

Kézilabda
2026.04.01. 10:12

Dupla Tízes: Szalah bejelentése segíthet a Liverpoolnak a BL-rájátszásban?

Bajnokok Ligája
2026.03.29. 19:13

A PSG „szeszélyei” nyomtak többet a latban? A Lens elleni bajnoki halasztása mellett döntött az LFP

Francia labdarúgás
2026.03.26. 13:26

A választásokkal új fejezet nyílhat a PSG költözésének ügyében

Francia labdarúgás
2026.03.24. 14:34

Nem ment bele a halasztásba a Lens, így nem pihenhet a PSG a Liverpool elleni meccsek között

Francia labdarúgás
2026.03.24. 10:12

Otthon vesztett rangadót a Lyon, hazai pályán kapott ki a Marseille is

Francia labdarúgás
2026.03.22. 22:46
