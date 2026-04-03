Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t

Az első góljánál Ousmane Dembélé a tizenhatos vonalánál állt, és a kipattanó labdát egy helyben állva, kapásból ballal bombázta a hálóba. A 34. percben percben meg jobbal szerzett gólt, de csak két méterről az üres kapuba. A kettő között a Toulouse is betalált, Rasmus Nicolaisen egy szöglet után a kipattanót ívelten átfejelte a teljes PSG-védelmen.

Dembélé első gólja

Dembélé elképesztő teljesítményt nyújt az utóbbi bő egy évben a PSG-ben. Az Opta statisztikája szerint 2019 januárja és 2024 decembere között az FC Barcelonában és a PSG-ben 40-szer talált a kapuba (202 mérkőzésen), míg 2025 januárja óta már 41 gólnál jár (62 meccsen).

A PSG harmadik gólja a 92. percben született, Goncalo Ramos bő 20 méterről tekert a kapu bal oldalába.

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)

Szombaton

17.00: Strasbourg–Nice

19.00: Brest–Rennes

21.05: Lille–Lens

Vasárnap

15.00: Angers–Lyon

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Paris FC

17.15: Metz–Nantes

20.45: Monaco–Marseille

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Paris SG 27 20 3 4 61–23 +38 63 2. Lens 27 19 2 6 54–24 +30 59 3. Marseille 27 15 4 8 51–34 +17 49 4. Lyon 27 14 5 8 40–29 +11 47 5. Lille 27 14 5 8 42–34 +8 47 6. Monaco 27 14 4 9 47–38 +9 46 7. Rennes 27 12 8 7 43–37 +6 44 8. Strasbourg 27 11 7 9 43–33 +10 40 9. Toulouse 28 10 7 11 39–35 +4 37 10. Lorient 27 9 10 8 37–41 –4 37 11. Brest 27 10 6 11 34–39 –5 36 12. Angers 27 9 5 13 24–37 –13 32 13. Paris FC 27 7 10 10 31–40 –9 31 14. Le Havre 27 6 9 12 22–35 –13 27 15. Nice 27 7 6 14 32–51 –19 27 16. Auxerre 27 5 7 15 22–36 –14 22 17. Nantes 26 4 5 17 24–45 –21 17 18. Metz 27 3 5 19 25–60 –35 14

A 26. fordulóból elhalasztott PSG–Nantes mérkőzést április 22-én pótolják.