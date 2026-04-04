A gólvágója kidőlt, de nélküle is folytatta jó sorozatát a Strasbourg a francia bajnokságban

Strasbourg–Nice 3–1. Joaquín Panichelli súlyos térdsérülést szenvedett az argentin válogatott összetartásán, a Strasbourg ebben az idényben már nem számíthat a Ligue 1 góllövőlistájának 16 gólos első helyezettjére, de társai nem feledkeztek meg róla a Nice elleni szombati mérkőzésen: az őt helyettesítő paraguayi Julio Enciso, miután a kapust is kicselezve berúgta a Racing második gólját, azonnal a kispad felé robogott, és az ott kapott Panichelli-mezt magára öltve ünnepelt. Előtte fejelt már egy gólt Martial Godo, és a szünetig a 20 éves marokkói válogatott Szamir El-Murabet is betalált gyönyörű lövésből. A Strasbourg könnyedén nyújtotta hétmeccsesre bajnoki veretlenségi sorozatát, és öt sikertelen próbálkozás után újra győzött a nizzai csapat ellen, amely azért a hajrában szépített – Antoine Mendy megszerezte a karrierje első L1-es gólját.

Brest–Rennes 3–4. A hazaiak két vereség után futottak neki a breton derbinek, de nem nyert a Rennes sem az előző két fordulóban, ennek megfelelően két elszánt csapat sorakozott fel a játéktéren. Húsz perc elteltével itt is, ott is volt gól, és mire véget ért a tűzijáték, hétszer járt a labda a hálóban. A Rennes háromszor vezetett, és a harmadik előny – amely Esteban Lepaul második tizenegyesével alakult ki – már elég volt a három pont megszerzéséhez. Franck Haise csapata sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki meccsén szerzett legalább három gólt, és továbbra is versenyben van az európai kupaindulásért.

Lille–Lens 3–0. Szeptemberben a Lens 3–0-ra leiskolázta északi riválisát, és mivel pillanatnyilag – a tabellának ellentmondva – a Lille van jobb formában, adva voltak a feltételek az elégtételvételhez. Durva kórusok, tűzijáték, kényszerű játékmegszakítás egyaránt jutott a mindig forró hangulatú északi derbi első félidejére, és nem sokkal a szünet előtt Hákon Haraldsson berúgta a fölényben játszó hazaiak vezető gólját. A második játékrész elején Félix Correia egy védelmi megingást kihasználva növelte az előnyt, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőből Matias Fernandez-Pardo számszakilag is teljessé tette a visszavágást. A gyenge napot kifogó Lens előnye így is tekintélyes a második helyen, de a bajnoki cím távolodni látszik.

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)

Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)

Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Péntek

Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)

Vasárnap

15.00: Angers–Lyon

17.15: Le Havre–Auxerre

17.15: Lorient–Paris FC

17.15: Metz–Nantes

20.45: Monaco–Olympique Marseille