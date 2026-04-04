A gólvágója kidőlt, de nélküle is folytatta jó sorozatát a Strasbourg a francia bajnokságban

2026.04.04. 23:03
Julio Enciso (jobbra) visszafogottan ünnepelt a sérült csapattárs mezében (Fotó: AFP)
A Strasbourg hazai pályán 3–1-re győzött a Nice ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 28. fordulójának szombati játéknapján, és továbbra is ostromolja az európai kupahelyeket. Hétgólos breton derbit nyert meg a Rennes a Brest vendégeként, míg a késő esti északi csúcsmeccsen a Lille visszavágott a Lensnak az őszi vereségért (3–0).

Strasbourg–Nice 3–1. Joaquín Panichelli súlyos térdsérülést szenvedett az argentin válogatott összetartásán, a Strasbourg ebben az idényben már nem számíthat a Ligue 1 góllövőlistájának 16 gólos első helyezettjére, de társai nem feledkeztek meg róla a Nice elleni szombati mérkőzésen: az őt helyettesítő paraguayi Julio Enciso, miután a kapust is kicselezve berúgta a Racing második gólját, azonnal a kispad felé robogott, és az ott kapott Panichelli-mezt magára öltve ünnepelt. Előtte fejelt már egy gólt Martial Godo, és a szünetig a 20 éves marokkói válogatott Szamir El-Murabet is betalált gyönyörű lövésből. A Strasbourg könnyedén nyújtotta hétmeccsesre bajnoki veretlenségi sorozatát, és öt sikertelen próbálkozás után újra győzött a nizzai csapat ellen, amely azért a hajrában szépített – Antoine Mendy megszerezte a karrierje első L1-es gólját.

Brest–Rennes 3–4. A hazaiak két vereség után futottak neki a breton derbinek, de nem nyert a Rennes sem az előző két fordulóban, ennek megfelelően két elszánt csapat sorakozott fel a játéktéren. Húsz perc elteltével itt is, ott is volt gól, és mire véget ért a tűzijáték, hétszer járt a labda a hálóban. A Rennes háromszor vezetett, és a harmadik előny – amely Esteban Lepaul második tizenegyesével alakult ki – már elég volt a három pont megszerzéséhez. Franck Haise csapata sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki meccsén szerzett legalább három gólt, és továbbra is versenyben van az európai kupaindulásért.

Lille–Lens 3–0. Szeptemberben a Lens 3–0-ra leiskolázta északi riválisát, és mivel pillanatnyilag – a tabellának ellentmondva – a Lille van jobb formában, adva voltak a feltételek az elégtételvételhez. Durva kórusok, tűzijáték, kényszerű játékmegszakítás egyaránt jutott a mindig forró hangulatú északi derbi első félidejére, és nem sokkal a szünet előtt Hákon Haraldsson berúgta a fölényben játszó hazaiak vezető gólját. A második játékrész elején Félix Correia egy védelmi megingást kihasználva növelte az előnyt, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőből Matias Fernandez-Pardo számszakilag is teljessé tette a visszavágást. A gyenge napot kifogó Lens előnye így is tekintélyes a második helyen, de a bajnoki cím távolodni látszik.

FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)
Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)
Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Péntek
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)
Vasárnap
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Olympique Marseille

Francia labdarúgás
2026.04.03. 22:44

Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t

Az aranylabdás francia támadó duplázott a Toulouse elleni 3–1-es siker alkalmával.
  1. Paris SG

27

20

3

4

61–23

+38 

63 

  2. Lens

28

19

2

7

54–27

+27 

59 

  3. Lille

28

15

5

8

45–34

+11 

50 

  4. Marseille

27

15

4

8

51–34

+17 

49 

  5. Lyon

27

14

5

8

40–29

+11 

47 

  6. Rennes

28

13

8

7

47–40

+7 

47 

  7. Monaco

27

14

4

9

47–38

+9 

46 

  8. Strasbourg

28

12

7

9

46–34

+12 

43 

  9. Toulouse

28

10

7

11

39–35

+4 

37 

10. Lorient

27

9

10

8

37–41

–4 

37 

11. Brest

28

10

6

12

37–43

–6 

36 

12. Angers

27

9

5

13

24–37

–13 

32 

13. Paris FC

27

7

10

10

31–40

–9 

31 

14. Le Havre

27

6

9

12

22–35

–13 

27 

15. Nice

28

7

6

15

33–54

–21 

27 

16. Auxerre

27

5

7

15

22–36

–14 

22 

17. Nantes

26

4

5

17

24–45

–21 

17 

18. Metz

27

3

5

19

25–60

–35 

14 

 

 

Legfrissebb hírek

Az Auxerre ellen játszott döntetlent a Loic Negóval felálló Le Havre; a Monaco legyőzte a Marseille-t

Francia labdarúgás
4 órája

Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t

Francia labdarúgás
2026.04.03. 22:44

A PSG „szeszélyei” nyomtak többet a latban? A Lens elleni bajnoki halasztása mellett döntött az LFP

Francia labdarúgás
2026.03.26. 13:26

A választásokkal új fejezet nyílhat a PSG költözésének ügyében

Francia labdarúgás
2026.03.24. 14:34

Nem ment bele a halasztásba a Lens, így nem pihenhet a PSG a Liverpool elleni meccsek között

Francia labdarúgás
2026.03.24. 10:12

Otthon vesztett rangadót a Lyon, hazai pályán kapott ki a Marseille is

Francia labdarúgás
2026.03.22. 22:46

Ligue 1: a PSG kiütötte a Nice-t, és újra vezeti a francia bajnokság tabelláját

Francia labdarúgás
2026.03.21. 23:02

A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre

Francia labdarúgás
2026.03.20. 22:49
Ezek is érdekelhetik