A gólvágója kidőlt, de nélküle is folytatta jó sorozatát a Strasbourg a francia bajnokságban
Strasbourg–Nice 3–1. Joaquín Panichelli súlyos térdsérülést szenvedett az argentin válogatott összetartásán, a Strasbourg ebben az idényben már nem számíthat a Ligue 1 góllövőlistájának 16 gólos első helyezettjére, de társai nem feledkeztek meg róla a Nice elleni szombati mérkőzésen: az őt helyettesítő paraguayi Julio Enciso, miután a kapust is kicselezve berúgta a Racing második gólját, azonnal a kispad felé robogott, és az ott kapott Panichelli-mezt magára öltve ünnepelt. Előtte fejelt már egy gólt Martial Godo, és a szünetig a 20 éves marokkói válogatott Szamir El-Murabet is betalált gyönyörű lövésből. A Strasbourg könnyedén nyújtotta hétmeccsesre bajnoki veretlenségi sorozatát, és öt sikertelen próbálkozás után újra győzött a nizzai csapat ellen, amely azért a hajrában szépített – Antoine Mendy megszerezte a karrierje első L1-es gólját.
Brest–Rennes 3–4. A hazaiak két vereség után futottak neki a breton derbinek, de nem nyert a Rennes sem az előző két fordulóban, ennek megfelelően két elszánt csapat sorakozott fel a játéktéren. Húsz perc elteltével itt is, ott is volt gól, és mire véget ért a tűzijáték, hétszer járt a labda a hálóban. A Rennes háromszor vezetett, és a harmadik előny – amely Esteban Lepaul második tizenegyesével alakult ki – már elég volt a három pont megszerzéséhez. Franck Haise csapata sorozatban a harmadik idegenbeli bajnoki meccsén szerzett legalább három gólt, és továbbra is versenyben van az európai kupaindulásért.
Lille–Lens 3–0. Szeptemberben a Lens 3–0-ra leiskolázta északi riválisát, és mivel pillanatnyilag – a tabellának ellentmondva – a Lille van jobb formában, adva voltak a feltételek az elégtételvételhez. Durva kórusok, tűzijáték, kényszerű játékmegszakítás egyaránt jutott a mindig forró hangulatú északi derbi első félidejére, és nem sokkal a szünet előtt Hákon Haraldsson berúgta a fölényben játszó hazaiak vezető gólját. A második játékrész elején Félix Correia egy védelmi megingást kihasználva növelte az előnyt, majd egy kezezés miatt megítélt büntetőből Matias Fernandez-Pardo számszakilag is teljessé tette a visszavágást. A gyenge napot kifogó Lens előnye így is tekintélyes a második helyen, de a bajnoki cím távolodni látszik.
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Strasbourg–Nice 3–1 (Godo 28., Enciso 36., El-Murabet 42., ill. An. Mendy 82.)
Brest–Rennes 3–4 (Dina Ebimbe 4., 57., Labeau Lascary 70., ill. Blas 20., Lepaul 35., 74. – mindkettőt 11-esből, Embolo 63.)
Lille–Lens 3–0 (Haraldsson 44., F. Correia 49., Fernandez-Pardo 58. – 11-esből)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Péntek
Paris SG–Toulouse 3–1 (O. Dembélé 23., 34., G. Ramos 90+2., ill. Nicolaisen 27.)
Vasárnap
15.00: Angers–Lyon
17.15: Le Havre–Auxerre
17.15: Lorient–Paris FC
17.15: Metz–Nantes
20.45: Monaco–Olympique Marseille
Dembélé „rugós focis” bombagóllal segítette győzelemhez a PSG-t
|1. Paris SG
27
20
3
4
61–23
+38
63
|2. Lens
28
19
2
7
54–27
+27
59
|3. Lille
28
15
5
8
45–34
+11
50
|4. Marseille
27
15
4
8
51–34
+17
49
|5. Lyon
27
14
5
8
40–29
+11
47
|6. Rennes
28
13
8
7
47–40
+7
47
|7. Monaco
27
14
4
9
47–38
+9
46
|8. Strasbourg
28
12
7
9
46–34
+12
43
|9. Toulouse
28
10
7
11
39–35
+4
37
|10. Lorient
27
9
10
8
37–41
–4
37
|11. Brest
28
10
6
12
37–43
–6
36
|12. Angers
27
9
5
13
24–37
–13
32
|13. Paris FC
27
7
10
10
31–40
–9
31
|14. Le Havre
27
6
9
12
22–35
–13
27
|15. Nice
28
7
6
15
33–54
–21
27
|16. Auxerre
27
5
7
15
22–36
–14
22
|17. Nantes
26
4
5
17
24–45
–21
17
|18. Metz
27
3
5
19
25–60
–35
14