Nem ment bele a halasztásba a Lens, így nem pihenhet a PSG a Liverpool elleni meccsek között

2026.03.24. 10:12
Bajnokok Ligája Liverpool Lens Paris Saint-Germain PSG RC Lens
A francia élvonalban (Ligue 1) érdekelt RC Lens a hivatalos X-oldalán kiadott közleményben jelezte, hogy nem egyezett bele a közvetlen rivális Paris Saint-Germain halasztási kérelmébe. A fővárosi klub így szerette volna pihentetni labdarúgóit a Liverpool elleni BL-negyeddöntő két mérkőzése között.

Az észak-franciaországi klub közlése szerint már március hatodikán elkezdődtek a tárgyalások, s a Lens a kezdetektől fogva jelezte, hogy nem járul hozzá az április 11-re kiírt mérkőzés átütemezéséhez. A bajnoki címért folytatott harcban a PSG riválisának számító klub többek között arra hivatkozott, hogy szerintük „a Ligue 1 bizonyos felek európai kupákkal kapcsolatos rigolyái mentén ide-oda tologatható tényezővé lett lezüllesztve”, s mindez sérti a sportbéli esélyegyenlőség elvét. A Lens hozzáteszi, számukra az sem korrekt, hogy egy 15 napos szünet után háromnaponta játsszanak az elmaradt meccs miatt.

A sárga-vörös klub terjedelmes közleményében azt is nehezményezi, hogy a bajnokság (úgy játékoskeret, mint költségvetés terén) messze legerősebb klubja úgy várja el a liga 10. költségvetésével dolgozó egyesülettől az együttműködést, hogy az elmúlt években több, a francia labdarúgás egészét érintő döntést (a Ligue 1 létszámának csökkentése, a Francia Ligakupa megszüntetése – a szerk.) is a PSG mérkőzésszámra vonatkozó panaszai mentén hoztak meg. A Lens elvi kérdésnek tekinti a mostani ügyet, így az ellenfelek és a bajnokság iránti tiszteletre hivatkozva utasítja el a párizsiak halasztási kérelmét. 

Mint ismert, a PSG a Bajnokok Ligája előző körében is hasonló módon járt el – akkor a Chelsea elleni nyolcaddöntő két meccse közé eső, Nantes elleni bajnokit el tudták halasztani, így a párizsiak egy hetet pihentek a két találkozó között, míg az angol ellenfél a Newcastle ellen bajnokit (0–1) játszott a szóban forgó hétvégén.

 

 

Bajnokok Ligája Liverpool Lens Paris Saint-Germain PSG RC Lens
