Ligue 1: a Toulouse lezárta a Lorient sorozatát, emberhátrányban nyert az Auxerre

Toulouse–Lorient 1–0. A Lorient a megelőző kilenc idegenbeli tétmeccséből csak egyet vesztett el, a Toulouse házigazdaként nyolcból ötször nem szerzett gólt, szóval megfelelt az előzetes várakozásoknak a 82. percig kitartó gól nélküli állás. Akkor a hazaiak odacsaptak: Cristian Casseres nagyszerű indításával Emersonn megiramodott a jobb oldalon, a 16-oson belülre érve egy védőt kicselezett, majd éles szögből a léc alá bombázott. A brazilnak ez volt a negyedik gólja ebben a bajnoki kiírásban – csapata győzelmet köszönhet neki. Ha a két csapat egymás elleni mérlegét nézzük, a történtek nagyjából igazolják a papírformát: a legutóbbi kilenc élvonalbeli bajnokijukból négyet a TFC nyert meg, a további öt döntetlent hozott. A Lorient hatfordulónyi veretlenségtől vett kényszerű búcsút.

Auxerre–Brest 3–0. Ez az idény sok kellemetlen pillanatot tartogatott az Auxerre-nek, egy jutott a szombati meccs elejére is: Donovan Léon kapus piros lapot kapott a Rémy Labeau Lascary elleni szabálytalanságért! A folytatástól sok jót nem remélhettek az emberhátrányba kerülő hazaiak, aztán mégis minden úgy alakult, mintha visszaugrottunk volna az időben harminc évet a bajnoki címet hozó 1995–96-os idényéig... Az első félidő derekán Bryan Okoh fejjel megszerezte a vezetést, majd a fordulás után a nigériai származású, amerikai születésű, salzburgi nevelésű, svájci U-válogatott védő – aki januárban igazolt Auxerre-be – befejelte karrierje második Ligue 1-es gólját is. S hogy teljes legyen a csoda, Danny Namaso is rúgott egy szép gólt a tartaléksorból riadóztatott kapus, Théo De Percin előrevágott labdájából épülő támadás végén – nagyon fontos három pontot szerzett a bennmaradásért harcoló hazai csapat.

LIGUE 1

27. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Kiállítva: Léon (6., Auxerre)

Később

21.00: Nice–Paris SG

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Vasárnap

15.00: Lyon–Monaco

17.15: Marseille–Lille

17.15: Paris FC–Le Havre

17.15: Rennes–Metz

20.45: Nantes–Strasbourg

Pénteken játszották

Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)