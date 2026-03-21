Ligue 1: a Toulouse lezárta a Lorient sorozatát, emberhátrányban nyert az Auxerre

K. Zs.
2026.03.21. 20:56
Emersonn (Toulouse) a győztes gólját ünnepli (Fotó: AFP)
Brest Ligue 1 PSG Lorient
A Toulouse véget vetett a Lorient veretlenségi sorozatának a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1): a „violák” hazai pályán 1–0-ra legyőzték a breton csapatot a 27. forduló szombati játéknapján. Az Auxerre úgy verte meg 3–0-ra a Brestet, hogy a hatodik perctől emberhátrányban játszott.

Toulouse–Lorient 1–0. A Lorient a megelőző kilenc idegenbeli tétmeccséből csak egyet vesztett el, a Toulouse házigazdaként nyolcból ötször nem szerzett gólt, szóval megfelelt az előzetes várakozásoknak a 82. percig kitartó gól nélküli állás. Akkor a hazaiak odacsaptak: Cristian Casseres nagyszerű indításával Emersonn megiramodott a jobb oldalon, a 16-oson belülre érve egy védőt kicselezett, majd éles szögből a léc alá bombázott. A brazilnak ez volt a negyedik gólja ebben a bajnoki kiírásban – csapata győzelmet köszönhet neki. Ha a két csapat egymás elleni mérlegét nézzük, a történtek nagyjából igazolják a papírformát: a legutóbbi kilenc élvonalbeli bajnokijukból négyet a TFC nyert meg, a további öt döntetlent hozott. A Lorient hatfordulónyi veretlenségtől vett kényszerű búcsút.

Auxerre–Brest 3–0. Ez az idény sok kellemetlen pillanatot tartogatott az Auxerre-nek, egy jutott a szombati meccs elejére is: Donovan Léon kapus piros lapot kapott a Rémy Labeau Lascary elleni szabálytalanságért! A folytatástól sok jót nem remélhettek az emberhátrányba kerülő hazaiak, aztán mégis minden úgy alakult, mintha visszaugrottunk volna az időben harminc évet a bajnoki címet hozó 1995–96-os idényéig... Az első félidő derekán Bryan Okoh fejjel megszerezte a vezetést, majd a fordulás után a nigériai származású, amerikai születésű, salzburgi nevelésű, svájci U-válogatott védő – aki januárban igazolt Auxerre-be – befejelte karrierje második Ligue 1-es gólját is. S hogy teljes legyen a csoda, Danny Namaso is rúgott egy szép gólt a tartaléksorból riadóztatott kapus, Théo De Percin előrevágott labdájából épülő támadás végén – nagyon fontos három pontot szerzett a bennmaradásért harcoló hazai csapat.

LIGUE 1
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Toulouse–Lorient 1–0 (Emersonn 82.)
Auxerre–Brest 3–0 (Okoh 24., 57., Namaso 69.)
Kiállítva: Léon (6., Auxerre)
Később
21.00: Nice–Paris SG

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg
Pénteken játszották
Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)

Francia labdarúgás
22 órája

A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre

A csapat előnye két pont a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Paris Saint-Germain előtt.
  1. Lens

27

19

2

6

54–24

+30 

59 

  2. Paris SG

25

18

3

4

54–22

+32 

57 

  3. Marseille

26

15

4

7

50–32

+18 

49 

  4. Lyon

26

14

5

7

39–27

+12 

47 

  5. Lille

26

13

5

8

40–33

+7 

44 

  6. Monaco

26

13

4

9

45–37

+8 

43 

  7. Rennes

26

12

7

7

43–37

+6 

43 

  8. Strasbourg

26

10

7

9

40–31

+9 

37 

  9. Toulouse

27

10

7

10

38–32

+6 

37 

10. Lorient

27

9

10

8

37–41

–4 

37 

11. Brest

27

10

6

11

34–39

–5 

36 

12. Angers

27

9

5

13

24–37

–13 

32 

13. Paris FC

26

6

10

10

28–38

–10 

28 

14. Le Havre

26

6

9

11

20–32

–12 

27 

15. Nice

26

7

6

13

32–47

–15 

27 

16. Auxerre

27

5

7

15

22–36

–14 

22 

17. Nantes

25

4

5

16

22–42

–20 

17 

18. Metz

26

3

4

19

25–60

–35 

13 

 

