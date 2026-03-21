Ligue 1: a Toulouse lezárta a Lorient sorozatát, emberhátrányban nyert az Auxerre
Toulouse–Lorient 1–0. A Lorient a megelőző kilenc idegenbeli tétmeccséből csak egyet vesztett el, a Toulouse házigazdaként nyolcból ötször nem szerzett gólt, szóval megfelelt az előzetes várakozásoknak a 82. percig kitartó gól nélküli állás. Akkor a hazaiak odacsaptak: Cristian Casseres nagyszerű indításával Emersonn megiramodott a jobb oldalon, a 16-oson belülre érve egy védőt kicselezett, majd éles szögből a léc alá bombázott. A brazilnak ez volt a negyedik gólja ebben a bajnoki kiírásban – csapata győzelmet köszönhet neki. Ha a két csapat egymás elleni mérlegét nézzük, a történtek nagyjából igazolják a papírformát: a legutóbbi kilenc élvonalbeli bajnokijukból négyet a TFC nyert meg, a további öt döntetlent hozott. A Lorient hatfordulónyi veretlenségtől vett kényszerű búcsút.
Auxerre–Brest 3–0. Ez az idény sok kellemetlen pillanatot tartogatott az Auxerre-nek, egy jutott a szombati meccs elejére is: Donovan Léon kapus piros lapot kapott a Rémy Labeau Lascary elleni szabálytalanságért! A folytatástól sok jót nem remélhettek az emberhátrányba kerülő hazaiak, aztán mégis minden úgy alakult, mintha visszaugrottunk volna az időben harminc évet a bajnoki címet hozó 1995–96-os idényéig... Az első félidő derekán Bryan Okoh fejjel megszerezte a vezetést, majd a fordulás után a nigériai származású, amerikai születésű, salzburgi nevelésű, svájci U-válogatott védő – aki januárban igazolt Auxerre-be – befejelte karrierje második Ligue 1-es gólját is. S hogy teljes legyen a csoda, Danny Namaso is rúgott egy szép gólt a tartaléksorból riadóztatott kapus, Théo De Percin előrevágott labdájából épülő támadás végén – nagyon fontos három pontot szerzett a bennmaradásért harcoló hazai csapat.
LIGUE 1
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Toulouse–Lorient 1–0 (Emersonn 82.)
Auxerre–Brest 3–0 (Okoh 24., 57., Namaso 69.)
Kiállítva: Léon (6., Auxerre)
Később
21.00: Nice–Paris SG
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Vasárnap
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg
Pénteken játszották
Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)
A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre
|1. Lens
27
19
2
6
54–24
+30
59
|2. Paris SG
25
18
3
4
54–22
+32
57
|3. Marseille
26
15
4
7
50–32
+18
49
|4. Lyon
26
14
5
7
39–27
+12
47
|5. Lille
26
13
5
8
40–33
+7
44
|6. Monaco
26
13
4
9
45–37
+8
43
|7. Rennes
26
12
7
7
43–37
+6
43
|8. Strasbourg
26
10
7
9
40–31
+9
37
|9. Toulouse
27
10
7
10
38–32
+6
37
|10. Lorient
27
9
10
8
37–41
–4
37
|11. Brest
27
10
6
11
34–39
–5
36
|12. Angers
27
9
5
13
24–37
–13
32
|13. Paris FC
26
6
10
10
28–38
–10
28
|14. Le Havre
26
6
9
11
20–32
–12
27
|15. Nice
26
7
6
13
32–47
–15
27
|16. Auxerre
27
5
7
15
22–36
–14
22
|17. Nantes
25
4
5
16
22–42
–20
17
|18. Metz
26
3
4
19
25–60
–35
13