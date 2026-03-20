Nemzeti Sportrádió

A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.20. 22:49
Címkék
A Lens hazai pályán 5–1-re győzte le az Angers-t a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 27. fordulójának nyitó mérkőzésén.
Az Angers sima vereséget szenvedett (Fotó: Facebook, Angers SCO)

A Lens otthonában játszották a forduló nyitó mérkőzését, és a hazaiak esélyt kaptak arra, hogy visszatérjenek az élre.

Nem kellett sokat várni a vezető gólra, egy gyorsan elvégzett bedobás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, és Florian Thauvin az ötös sarkáról jobbal a hosszú sarokba lőtt.

A 25. percben saját tizenhatosánál veszített labdát az Angers, Odsonne Édouard egy szép csel után pimaszul átemelte a kijövő kapust, majd a 39. percben Mamadou Sangaré 20 méteres lövése talált utat a bal sarokba.

Szünet után Édouard már négyre növelte a különbséget, és bár az Angers szépített, Matthieu Udol egy beadás után az ötösről akrobatikus mozdulattal a kapuba lőtt.

A Lens győzelmével az élre állt, előnye két pont a két meccsel kevesebbet játszó PSG előtt.

27. FORDULÓ
Március 20., péntek
Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)
Március 21., szombat
17.00: Toulouse–Lorient
19.00: Auxerre–Brest
21.00: Nice–Paris SG
Március 22., vasárnap
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Lens27192654–24+30 59 
2. Paris SG25183454–22+32 57 
3. Marseille26154750–32+18 49 
4. Lyon26145739–27+12 47 
5. Lille26135840–33+7 44 
6. Monaco26134945–37+8 43 
7. Rennes26127743–37+6 43 
8. Strasbourg26107940–31+9 37 
9. Lorient26910737–40–3 37 
10. Brest261061034–36–2 36 
11. Toulouse26971037–32+5 34 
12. Angers27951324–37–13 32 
13. Paris FC266101028–38–10 28 
14. Le Havre26691120–32–12 27 
15. Nice26761332–47–15 27 
16. Auxerre26471519–36–17 19 
17. Nantes25451622–42–20 17 
18. Metz26341925–60–35 13 

 

 

