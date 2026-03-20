A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre

A Lens otthonában játszották a forduló nyitó mérkőzését, és a hazaiak esélyt kaptak arra, hogy visszatérjenek az élre.

Nem kellett sokat várni a vezető gólra, egy gyorsan elvégzett bedobás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, és Florian Thauvin az ötös sarkáról jobbal a hosszú sarokba lőtt.

A 25. percben saját tizenhatosánál veszített labdát az Angers, Odsonne Édouard egy szép csel után pimaszul átemelte a kijövő kapust, majd a 39. percben Mamadou Sangaré 20 méteres lövése talált utat a bal sarokba.

Szünet után Édouard már négyre növelte a különbséget, és bár az Angers szépített, Matthieu Udol egy beadás után az ötösről akrobatikus mozdulattal a kapuba lőtt.

A Lens győzelmével az élre állt, előnye két pont a két meccsel kevesebbet játszó PSG előtt.

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)

Március 21., szombat

17.00: Toulouse–Lorient

19.00: Auxerre–Brest

21.00: Nice–Paris SG

Március 22., vasárnap

15.00: Lyon–Monaco

17.15: Marseille–Lille

17.15: Paris FC–Le Havre

17.15: Rennes–Metz

20.45: Nantes–Strasbourg