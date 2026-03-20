A Lens fölényes győzelemmel állt vissza az élre
A Lens otthonában játszották a forduló nyitó mérkőzését, és a hazaiak esélyt kaptak arra, hogy visszatérjenek az élre.
Nem kellett sokat várni a vezető gólra, egy gyorsan elvégzett bedobás után nem tudtak felszabadítani a vendégek, és Florian Thauvin az ötös sarkáról jobbal a hosszú sarokba lőtt.
A 25. percben saját tizenhatosánál veszített labdát az Angers, Odsonne Édouard egy szép csel után pimaszul átemelte a kijövő kapust, majd a 39. percben Mamadou Sangaré 20 méteres lövése talált utat a bal sarokba.
Szünet után Édouard már négyre növelte a különbséget, és bár az Angers szépített, Matthieu Udol egy beadás után az ötösről akrobatikus mozdulattal a kapuba lőtt.
A Lens győzelmével az élre állt, előnye két pont a két meccsel kevesebbet játszó PSG előtt.
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
Lens–Angers 5–1 (Thauvin 13., Édouard 25., 48., M. Sangaré 39., Udol 72., ill. Machine 62.)
Március 21., szombat
17.00: Toulouse–Lorient
19.00: Auxerre–Brest
21.00: Nice–Paris SG
Március 22., vasárnap
15.00: Lyon–Monaco
17.15: Marseille–Lille
17.15: Paris FC–Le Havre
17.15: Rennes–Metz
20.45: Nantes–Strasbourg
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|27
|19
|2
|6
|54–24
|+30
|59
|2. Paris SG
|25
|18
|3
|4
|54–22
|+32
|57
|3. Marseille
|26
|15
|4
|7
|50–32
|+18
|49
|4. Lyon
|26
|14
|5
|7
|39–27
|+12
|47
|5. Lille
|26
|13
|5
|8
|40–33
|+7
|44
|6. Monaco
|26
|13
|4
|9
|45–37
|+8
|43
|7. Rennes
|26
|12
|7
|7
|43–37
|+6
|43
|8. Strasbourg
|26
|10
|7
|9
|40–31
|+9
|37
|9. Lorient
|26
|9
|10
|7
|37–40
|–3
|37
|10. Brest
|26
|10
|6
|10
|34–36
|–2
|36
|11. Toulouse
|26
|9
|7
|10
|37–32
|+5
|34
|12. Angers
|27
|9
|5
|13
|24–37
|–13
|32
|13. Paris FC
|26
|6
|10
|10
|28–38
|–10
|28
|14. Le Havre
|26
|6
|9
|11
|20–32
|–12
|27
|15. Nice
|26
|7
|6
|13
|32–47
|–15
|27
|16. Auxerre
|26
|4
|7
|15
|19–36
|–17
|19
|17. Nantes
|25
|4
|5
|16
|22–42
|–20
|17
|18. Metz
|26
|3
|4
|19
|25–60
|–35
|13