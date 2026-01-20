Mbappé és Vinícius vezérletével gálaelőadást tartott a Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1 (2–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 73 599 néző. Vezette: Eskas (norvég)
Real Madrid: Courtois – Valverde (Mesonero, 83.), R. Asencio (Ceballos, a szünetben), Huijsen, Camavinga (Fran García, 77.) – Güler (Carvajal, 76.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono (Gonzalo, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Monaco: Köhn – Vanderson (Ouattara, 61.), Kehrer, Dier, Caio Henrique – Zakaria (Bamba, 73.), Teze – Akliouche, Fati (M. Coulibaly, 61.), Golovin (Michal, 84.) – Balogun (Ilenikhena, 73.). Vezetőedző: Sebastien Pocognoli
Gólszerző: K. Mbappé (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55. – öngól), Vinícius Júnior (63.), Jude Bellingham (80.), ill. Teze (72.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Harmadik mérkőzésére készült Álvaro Arbeloa a Real Madrid kispadján, a mérlege egy-egy vereség és győzelem volt eddig – kínos búcsú a kupában és nyögvenyelős siker a bajnokságban. A 43 éves spanyol edző a BL-meccs előtt kijelentette, amíg Vinícius Júnior egészséges, addig kezdőként számít rá, így aztán hiába fütyülték ki a brazil támadót a Levante elleni szombati összecsapáson, ezúttal is ott volt a pályán a találkozó elejétől kezdve. Ám nem ő, hanem Kylian Mbappé szerzett vezetést a királyi gárdának, a francia futballista 14 méterről lőtt a jobb alsóba az 5. percben.
Aztán Viníciusnak is volt helyzete, azonban a bal alsó mellé lőtt, míg a másik oldalon Ansu Fati rontott szemben a kapuval. Majd már úgy tűnt, kezd leülni a mérkőzés, amikor gyors támadást vezettek a blancók, Eduardo Camavinga sarkazása után Arda Güler ugratta ki Viníciust, aki százszázalékos helyzetbe hozta Mbappét, az előző évad aranycipőse pedig az üres kapuba pofozta a labdát – a hatodik Bajnokok Ligája-mérkőzésén a 11. gólját szerezte az idényben, ezzel beállította Cristiano Ronaldo rekordját, aki BL-alapszakaszban szintén ennyiszer talált be.
Öt perccel később Jordan Teze találta el a lécet, ezt leszámítva jól őrizte előnyét a spanyol csapat, amely a szünet után gálát rendezett. Előbb Franco Mastantuono lőtt hét méterről a jobb alsóba, amivel megszerezte pályafutása első gólját a Bajnokok Ligájában, majd Thilo Kehrer öngóljával nőtt a hazai előny, a német hátvéd Arda Güler elől próbált meg menteni, de a saját kapujába pattant a lábáról a labda.
Nem kellett sokat várni az ötödik gólra sem, a Real labdát szerzett a Monaco térfelén, majd Vinícius Júnior a bal felsőbe bombázott 12 méterről, így a három asszisztja mellett nem maradt gól nélkül sem. Aztán kicsit könnyelműek voltak hátul a madridiak, Dani Ceballos próbálta meg finom mozdulattal továbbítani a labdát, csakhogy az Jordan Tezéhez került, aki 11 méterről kilőtte a jobb alsót. Természetesen nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, bőven nőhetett volna még a különbség, végül már csak egy gól esett, Jude Bellingham is beköszönt, Federico Valverde indításából került ziccerbe, amit nem puskázott el.
Simán nyert a királyi gárda, amely legutóbb 2023 áprilisában szerzett hat gólt, akkor a Real Valladolidot ütötte ki 6–0-ra a bajnokságban. Ennél viszont fontosabb, hogy a spanyol csapat nagy lépést tett afelé, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban, de elképzelhető, hogy ennek bebiztosításához jövő szerdán még pont(ok)ra lesz szüksége a Benfica otthonában. 6–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Arsenal
7
7
–
–
20–2
+18
21
|2. Real Madrid
7
5
–
2
19–8
+11
15
|3. Bayern München
6
5
–
1
18–7
+11
15
|4. Tottenham
7
4
2
1
15–7
+8
14
|5. Paris SG
7
4
1
2
20–10
+10
13
|6. Sporting
7
4
1
2
14–9
+5
13
|7. Manchester City
7
4
1
2
13–9
+4
13
|8. Atalanta
6
4
1
1
8–6
+2
13
|9. Internazionale
7
4
–
3
13–7
+6
12
|10. Atlético Madrid
6
4
–
2
15–12
+3
12
|11. Liverpool
6
4
–
2
11–8
+3
12
|12. Borussia Dortmund
7
3
2
2
19–15
+4
11
|13. Newcastle United
6
3
1
2
13–6
+7
10
|14. Chelsea
6
3
1
2
13–8
+5
10
|15. Barcelona
6
3
1
2
14–11
+3
10
|16. Marseille
6
3
–
3
11–8
+3
9
|17. Juventus
6
2
3
1
12–10
+2
9
|18. Galatasaray
6
3
–
3
8–8
0
9
|19. Bayer Leverkusen
7
2
3
2
10–14
–4
9
|20. Monaco
7
2
3
2
8–14
–6
9
|21. PSV Eindhoven
6
2
2
2
15–11
+4
8
|22. Olympiakosz Pireusz
7
2
2
3
8–13
–5
8
|23. Napoli
7
2
2
3
7–12
–5
8
|24. Köbenhavn
7
2
2
3
11–17
–6
8
|25. Qarabag
6
2
1
3
10–13
–3
7
|26. FC Bruges
7
2
1
4
12–17
–5
7
|27. Bodö/Glimt
7
1
3
3
12–14
–2
6
|28. Benfica
6
2
–
4
6–8
–2
6
|29. Pafosz
6
1
3
2
4–9
–5
6
|30. Royale Union Saint-Gilloise
6
2
–
4
7–15
–8
6
|31. Ajax
7
2
–
5
7–19
–12
6
|32. Athletic Bilbao
6
1
2
3
4–9
–5
5
|33. Eintracht Frankfurt
6
1
1
4
8–16
–8
4
|34. Slavia Praha
6
–
3
3
2–11
–9
3
|35. Villarreal
7
–
1
6
5–15
–10
1
|36. Kajrat Almati
7
–
1
6
5–19
–14
1
