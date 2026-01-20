Mbappé és Vinícius vezérletével gálaelőadást tartott a Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1 (2–0)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 73 599 néző. Vezette: Eskas (norvég)

Real Madrid: Courtois – Valverde (Mesonero, 83.), R. Asencio (Ceballos, a szünetben), Huijsen, Camavinga (Fran García, 77.) – Güler (Carvajal, 76.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono (Gonzalo, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Monaco: Köhn – Vanderson (Ouattara, 61.), Kehrer, Dier, Caio Henrique – Zakaria (Bamba, 73.), Teze – Akliouche, Fati (M. Coulibaly, 61.), Golovin (Michal, 84.) – Balogun (Ilenikhena, 73.). Vezetőedző: Sebastien Pocognoli

Gólszerző: K. Mbappé (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55. – öngól), Vinícius Júnior (63.), Jude Bellingham (80.), ill. Teze (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Harmadik mérkőzésére készült Álvaro Arbeloa a Real Madrid kispadján, a mérlege egy-egy vereség és győzelem volt eddig – kínos búcsú a kupában és nyögvenyelős siker a bajnokságban. A 43 éves spanyol edző a BL-meccs előtt kijelentette, amíg Vinícius Júnior egészséges, addig kezdőként számít rá, így aztán hiába fütyülték ki a brazil támadót a Levante elleni szombati összecsapáson, ezúttal is ott volt a pályán a találkozó elejétől kezdve. Ám nem ő, hanem Kylian Mbappé szerzett vezetést a királyi gárdának, a francia futballista 14 méterről lőtt a jobb alsóba az 5. percben.

Aztán Viníciusnak is volt helyzete, azonban a bal alsó mellé lőtt, míg a másik oldalon Ansu Fati rontott szemben a kapuval. Majd már úgy tűnt, kezd leülni a mérkőzés, amikor gyors támadást vezettek a blancók, Eduardo Camavinga sarkazása után Arda Güler ugratta ki Viníciust, aki százszázalékos helyzetbe hozta Mbappét, az előző évad aranycipőse pedig az üres kapuba pofozta a labdát – a hatodik Bajnokok Ligája-mérkőzésén a 11. gólját szerezte az idényben, ezzel beállította Cristiano Ronaldo rekordját, aki BL-alapszakaszban szintén ennyiszer talált be.

Öt perccel később Jordan Teze találta el a lécet, ezt leszámítva jól őrizte előnyét a spanyol csapat, amely a szünet után gálát rendezett. Előbb Franco Mastantuono lőtt hét méterről a jobb alsóba, amivel megszerezte pályafutása első gólját a Bajnokok Ligájában, majd Thilo Kehrer öngóljával nőtt a hazai előny, a német hátvéd Arda Güler elől próbált meg menteni, de a saját kapujába pattant a lábáról a labda.

Nem kellett sokat várni az ötödik gólra sem, a Real labdát szerzett a Monaco térfelén, majd Vinícius Júnior a bal felsőbe bombázott 12 méterről, így a három asszisztja mellett nem maradt gól nélkül sem. Aztán kicsit könnyelműek voltak hátul a madridiak, Dani Ceballos próbálta meg finom mozdulattal továbbítani a labdát, csakhogy az Jordan Tezéhez került, aki 11 méterről kilőtte a jobb alsót. Természetesen nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, bőven nőhetett volna még a különbség, végül már csak egy gól esett, Jude Bellingham is beköszönt, Federico Valverde indításából került ziccerbe, amit nem puskázott el.

Simán nyert a királyi gárda, amely legutóbb 2023 áprilisában szerzett hat gólt, akkor a Real Valladolidot ütötte ki 6–0-ra a bajnokságban. Ennél viszont fontosabb, hogy a spanyol csapat nagy lépést tett afelé, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban, de elképzelhető, hogy ennek bebiztosításához jövő szerdán még pont(ok)ra lesz szüksége a Benfica otthonában. 6–1