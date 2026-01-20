Nemzeti Sportrádió

Mbappé és Vinícius vezérletével gálaelőadást tartott a Real Madrid

2026.01.20. 23:00
Kylian Mbappé második gólja (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája Real Madrid Monaco
A labdarúgó Bajnokok Ligája 7. fordulójában a Real Madrid gálaelőadást tartott a Monaco ellen, és 6–1-re győzött kedden.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Monaco (francia) 6–1 (2–0)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 73 599 néző. Vezette: Eskas (norvég)
Real Madrid: Courtois – Valverde (Mesonero, 83.), R. Asencio (Ceballos, a szünetben), Huijsen, Camavinga (Fran García, 77.) – Güler (Carvajal, 76.), Tchouaméni, Jude Bellingham – Mastantuono (Gonzalo, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Monaco: Köhn Vanderson (Ouattara, 61.), Kehrer, Dier, Caio Henrique – Zakaria (Bamba, 73.), Teze – Akliouche, Fati (M. Coulibaly, 61.), Golovin (Michal, 84.) – Balogun (Ilenikhena, 73.). Vezetőedző: Sebastien Pocognoli
Gólszerző: K. Mbappé (5., 26.), Mastantuono (51.), Kehrer (55. – öngól), Vinícius Júnior (63.), Jude Bellingham (80.), ill. Teze (72.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Harmadik mérkőzésére készült Álvaro Arbeloa a Real Madrid kispadján, a mérlege egy-egy vereség és győzelem volt eddig – kínos búcsú a kupában és nyögvenyelős siker a bajnokságban. A 43 éves spanyol edző a BL-meccs előtt kijelentette, amíg Vinícius Júnior egészséges, addig kezdőként számít rá, így aztán hiába fütyülték ki a brazil támadót a Levante elleni szombati összecsapáson, ezúttal is ott volt a pályán a találkozó elejétől kezdve. Ám nem ő, hanem Kylian Mbappé szerzett vezetést a királyi gárdának, a francia futballista 14 méterről lőtt a jobb alsóba az 5. percben.

Aztán Viníciusnak is volt helyzete, azonban a bal alsó mellé lőtt, míg a másik oldalon Ansu Fati rontott szemben a kapuval. Majd már úgy tűnt, kezd leülni a mérkőzés, amikor gyors támadást vezettek a blancók, Eduardo Camavinga sarkazása után Arda Güler ugratta ki Viníciust, aki százszázalékos helyzetbe hozta Mbappét, az előző évad aranycipőse pedig az üres kapuba pofozta a labdát – a hatodik Bajnokok Ligája-mérkőzésén a 11. gólját szerezte az idényben, ezzel beállította Cristiano Ronaldo rekordját, aki BL-alapszakaszban szintén ennyiszer talált be.

Öt perccel később Jordan Teze találta el a lécet, ezt leszámítva jól őrizte előnyét a spanyol csapat, amely a szünet után gálát rendezett. Előbb Franco Mastantuono lőtt hét méterről a jobb alsóba, amivel megszerezte pályafutása első gólját a Bajnokok Ligájában, majd Thilo Kehrer öngóljával nőtt a hazai előny, a német hátvéd Arda Güler elől próbált meg menteni, de a saját kapujába pattant a lábáról a labda.

Nem kellett sokat várni az ötödik gólra sem, a Real labdát szerzett a Monaco térfelén, majd Vinícius Júnior a bal felsőbe bombázott 12 méterről, így a három asszisztja mellett nem maradt gól nélkül sem. Aztán kicsit könnyelműek voltak hátul a madridiak, Dani Ceballos próbálta meg finom mozdulattal továbbítani a labdát, csakhogy az Jordan Tezéhez került, aki 11 méterről kilőtte a jobb alsót. Természetesen nem forgott veszélyben a Real Madrid győzelme, sőt, bőven nőhetett volna még a különbség, végül már csak egy gól esett, Jude Bellingham is beköszönt, Federico Valverde indításából került ziccerbe, amit nem puskázott el.

Simán nyert a királyi gárda, amely legutóbb 2023 áprilisában szerzett hat gólt, akkor a Real Valladolidot ütötte ki 6–0-ra a bajnokságban. Ennél viszont fontosabb, hogy a spanyol csapat nagy lépést tett afelé, hogy a legjobb nyolc között végezzen az alapszakaszban, de elképzelhető, hogy ennek bebiztosításához jövő szerdán még pont(ok)ra lesz szüksége a Benfica otthonában. 6–1

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

1. Arsenal

7

7

20–2

+18 

21 

2. Real Madrid

7

5

2

19–8

+11 

15 

3. Bayern München

6

5

1

18–7

+11 

15 

4. Tottenham

7

4

2

1

15–7

+8 

14 

5. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

6. Sporting

7

4

1

2

14–9

+5 

13 

7. Manchester City

7

4

1

2

13–9

+4 

13 

8. Atalanta

6

4

1

1

8–6

+2 

13 

9. Internazionale

7

4

3

13–7

+6 

12 

10. Atlético Madrid

6

4

2

15–12

+3 

12 

11. Liverpool

6

4

2

11–8

+3 

12 

12. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

13. Newcastle United

6

3

1

2

13–6

+7 

10 

14. Chelsea

6

3

1

2

13–8

+5 

10 

15. Barcelona

6

3

1

2

14–11

+3 

10 

16. Marseille

6

3

3

11–8

+3 

17. Juventus

6

2

3

1

12–10

+2 

18. Galatasaray

6

3

3

8–8

19. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

20. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

21. PSV Eindhoven

6

2

2

2

15–11

+4 

22. Olympiakosz Pireusz

7

2

2

3

8–13

–5 

23. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

24. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

25. Qarabag

6

2

1

3

10–13

–3 

26. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

27. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

28. Benfica

6

2

4

6–8

–2 

29. Pafosz

6

1

3

2

4–9

–5 

30. Royale Union Saint-Gilloise

6

2

4

7–15

–8 

31. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

32. Athletic Bilbao

6

1

2

3

4–9

–5 

33. Eintracht Frankfurt

6

1

1

4

8–16

–8 

34. Slavia Praha

6

3

3

2–11

–9 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

 

PERCRŐL PERCRE

