Bombaerős csapat, két klasszisígérettel: a Ligue 1-ből megvásároltak álomcsapata

A KÖZÉPPÁLYA VÉDEKEZŐ SZEKCIÓJA. Aminek Habib Diarra a fő embere, a 21 éves, szenegáli felnőtt, de sokszoros francia U-válogatott, komplex középső középpályásért 31.5 milliót fizetett a Sunderland a Strasbourgnak! A nevelőegyesület a Mulhouse, innen 2018-ben került a Racing Clubhoz, a francia nemzeti csapatoknak az U16-os korosztálytól folyamatosan alaptagja, legutóbb az U21-esek között szerepelt, Thierry Henry keze alatt. Két éve a Dortmund és a Juventus is vitte volna, ám hosszabbítottak vele, most még 4 milliónyi bónuszt kaphatnak érte. Apja, Samba Diarra háromszoros válogatott, játszott a görög Kerkirában is.

A Sunderland megvette Diarra mellé az AS Romától Enzo Le Fée-t, az olaszok megvették Le Fée helyére a marokkói középpályást, Neil el-Ajnauit, 23.5 millió euróért – a játékjoga neki sem ér ennyit, ő nem válogatott. 24 éves, nevelőcsapatában, a Nancyban 62, az érte 600 ezer eurót fizető Lens-ban 56 bajnokit játszott, nagyon bíznak benne az olaszok megfigyelői.

A kispadon: Azor Matusiwa (Rennes – Ipswich Town, 11 500 000), Arthur Atta (Metz – Udinese, 8 000 000)



TÁMADÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK. A karmester a kétszeres válogatott Rayan Cherki, róla már rengeteget írtunk: maradjunk annyiban, jobb később, mint soha, csak elhagyta Lyont, és nagyon jól járt mind az eladó, mind a Manchester City, a 36.5 milliós vételár is kevesebb, mint a játékjog értéke. Új csapatában 137 perc alatt három kanadai pontot szerzett, a PL-ben csereként beszállva is góllal debütált… hamis 9-esként.

A jobbszélső a brazil Luis Henrique, érte az Inter pár hete 23 millió eurót fizetett az Olympique Marseille-nek, a franciák 8 millióért vették meg a Botafogo és a Tres Passos közös tulajdonú támadóját, majd másfél évre kölcsönadtak a Botafogónak. Az OM-ben 108 mérkőzésen 27 kanadai pontot szerzett, ebből az előző idényben 19-et! A játékjoga 17 millió euróval nőtt egy idény alatt, most 25 milliót ér.

A bal szél régi ismerősünké, Szaid Benrahmáé, akit kölcsönjátéka után a szaúdi NEOM 12+3 millióért vett meg a Lyontól, a kötelező opció miatt; az OL 20.4 milliót adott érte (és ott csak 37-szer játszott). A West Ham, a Brentford, az Angers, a GFC Ajaccio, a Chateauroux, a Colomiers és a Nice korábbi, most 31 esztendős játékosa 2027-ig írt alá új csapatához, a karrierje során 62 milliót fizettek érte.

A kispadon: Gabriel Gudmundsson (Lille – Leeds United, 11 600 000), Saimon Bouabré (Monaco – NEOM, 10 000 000), Zakaria Abuhlal (Toulouse – Torino, 8 000 000), Nordi Mukiele (PSG–Sunderland, 12 000 000)

A CSATÁRSOR. Annak egyik posztja Evann Guessandé, a 10-szeres elefántcsontparti válogatott támadóért 30+5 milliót fizetett a Nice-nek az Aston Villa. A Nice saját nevelésű játékosa nem istenáldotta őstehetség, de egyre több lehetőséget kapott, ezt egyre több góllal hálálta meg, az előző bajnokságot 12 találattal és 9 gólpasszal zárta. Nevelés, szakértelem, türelem… profit.

Tavaly foglalkoztunk bővebben a Rennes-nel, azt hittük, Arnaud Kalimuendo már akkor távozik: a PSG-től 20 millióért vett ék 30+3 millióért váltott klubot most, egy 18 gólos idényt követően. A Nottingham Forest jól járt a sokoldalú, 23 esztendős játékossal, aki a széleken és karmesterként is bevethető. Az üzlet érdekessége, hogy 2022-ben a csatár a Rennes-t választotta a Nottingham helyett, amikor elhagyta Párizst. Tavaly 20+3 milliót adott volna érte az Eintracht Frankfurt, de annyiért nem engedték el. Annak idején a PSG-nek volt egy ötmilliós bónuszkerete még, nem tudni, az abban megszabott feltételeket elérte-e a csatár.

A kispadon: Furuhahi Kjogo (Rennes – Birmingham City, 9 000 000), Gaëtan Laborde (Nice – Al-Diraija, 4 000 000), Amin Sarr (Lyon – Hellas Verona, 3 500 000)

AZ INGYEN KÜLFÖLDRE TÁVOZÓK ÁLOMCSAPATA: Marco Bizot (Brest – Aston Villa) – Gédéon Kalulu (Lorient – Aris Limassol), Luiz Felipe (Marseille – Rayo Vallecano), Jubal (Auxerre – FK Krasznodar), Gabriel Suazo (Toulouse – Sevilla) – Julien Ponceau (Lorient – Real Valladolid), Rémy Cabella (Lille – Olympiakosz), Mathias Pereira Lage (Brest – St. Pauli) – Jonathan David (Lille – Juventus), Alexandre Lacazette (Lyon – NEOM), Tino Kadewere (Nantes – Arisz)

A KLUBNÉLKÜLIEK ÁLOMCSAPATA: Steve Mandanda (Rennes) – Halid Sabanovic (Angers), Samuel Umtiti (Lille), Chancel Mbemba (Marseille), Jordan Amavi (Brest) – Daler Kuzjaev (Le Havre), Nemanja Matics (Lyon), Nampalys Mendy (Lens) – Zinedine Ferhat (Angers), André Ayew (Havre), Farid El Melali (Angers)

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ANGERS SCO

Érkezett: Louis Mouton (St.-Étienne, ingyen)

Kölcsönbe: Hervé Koffi (Lens)

Kölcsönből vissza: Lois Diony (Bandirmaspor)

Távozott: Farid El Melali (szerződése lejárt), Zinedin Ferhat (szerződése lejárt), Ibrahima Niane (szerződése lejárt), Jean-Eudes Aholou (szl.), Lois Diony (Manisa, ingyen), Cédric Hountondji (Bandirmaspor)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Lorient)

AJ AUXERRE

Érkezett: Francisco Sierralta (Watford, 1 800 000 euró), Marvin Senaya (Strasbourg, 1 500 000 euró), Josué Casimir (Le Havre, ingyen)

Kölcsönbe: Ibrahim Osman (Brighton), Usszama El-Azzuzi (Bologna), Danny Namaso (Porto, 1 000 000)

Távozott: Jubal (FK Krasznodar, i.), Gaëtan Perrin (FK Krasznodar, 5 000 000), Florian Ayé (Servette, 500 000)

Kölcsönből vissza: Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Han-Noah Massengo (Burnley)

STADE BREST 29

Érkezett: Ludovic Ajorque (Mainz, kölcsön után végleg, 2 000 000)

Kölcsönbe: Junior Diaz (Troyes), Radoslaw Majecki (Monaco)

Távozott: Lilian Brassier (Rennes, kölcsön után végleg, 12 000 000), Massadio Haidara (Kocaelispor, i.), Mathias Pereira Lage (St. Pauli, i.), Karamoko Dembélé (Queens Park, kölcsön után végleg, 2 000 000, Jordan Amavi (szerződése lejárt), Marco Bizot (Aston Villa), Mahdi Camara (Rennes, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Edimilson Fernandes (Mainz), Ibrahim Szalah (Rennes), Soumaila Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton), Abdoulaye Ndiaye (Troyes)

LOSC LILLE

Érkezett: Marius Broholm (Rosenborg, 6 000 000), Olivier Giroud (Los Angeles, i.), Arnaud Bodart (Metz, i.), Nathan Ngoy (Standard Liege, 4 500 000), Romain Perraud (Betis, 3 000 000), Berke Özer (Eyüpspor, 4 500 000)

Kölcsönből vissza: Tiago Morais (Rio Ave), Mohamed Bayo (Antwerpen), Rafael Fernandes (Rangers), Ugo Raghouber (Dunkerque), Alan Virginius (Young Boys)

Távozott: Andrej Ilics (Union Berlin, k. u. v., 5000 000), Rémy Cabella (Olympiakosz, i.), Angel Gomes (Marseille, i.), Jonathan David (Juventus, i.), Ismaily (szl.), Vito Mannone (szl.), Samuel Umtiti (szl.), Alan Virginius (Young Boys, 2 500 000), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, 11 600 000), Lucas Chevalier (PSG, 40 000 000), Bafodé Diakité (Bournemouth, 35 000 000)

Kölcsönbe: Tiago Morais (Casa Pia)

Kölcsönből vissza: Chuba Akpom (Ajax), Mitchel Bakker (Atalanta)

LE HAVRE AC

Érkezett: Ayumu Seko (Grasshoppers, i.), Younes Namli (PEC, i.)

Távozott: Josué Casimir (Auxerre, i.), Loic Nego (szl.), Fodé Ballo-Touré (szl.), André Ayew (szl.), Arthur Desmas (szl.), Daler Kuzjaev (szl.)

Kölcsönből vissza: Junior Mwanga (Strasbourg), Mahamadou Diawara (Lyon), Timothée Pembélé (Sunderland), Iljesz Huszni (PSG), Antoine Joujou (Parma)

RC LENS

Érkezett: Jeremy Agbonifo (Häcken, 6 500 000), Martín Satriano (Inter, k. u. v., 5 000 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, 4 500 000), Robin Risser (Strasbourg, 3 000 000), Félix Correia (Gil Vicente, 7 000 000), Samson Baidoo (Lens, 7 000 000), Matthieu Udol (Metz, 3 500 000), Florian Thauvin (Udinese, 6 000 000), Mamadou Sangaré (Rapid Wien, 8 000 000)

Kölcsönbe: Szaud Abdulhamid (Roma, 500 000)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Sunderland)

Távozott: Kevin Danso (Tottenham, k. u. v., 25 000 000), Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, k. u. v., 7 000 000), Óscar Cortés (Rangers, k. u. v., 5 250 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, k. u. v., 3 000 000), Nampalys Mendy (szl.), Mathew Ryan (szl.), Denis Petric (szl.), Neil El-Ajnaui (Roma, 23 500 000), Salis Abdul Samed (Nice, 2 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Marseille, 2 000 000), Goduine Koyalipou (Levante, 500 000), Anassz Zaruri (Panathinaikosz)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), M’Bala Nzola (Fiorentina), Jeremy Agbonifo (Häcken)

FC LORIENT

Érkezett: Noah Cadiou (Rodez, 1 000 000), Arsene Kouassi (AC Ajaccio, 1 200 000)

Kölcsönbe: Dermane Karim (Lommel), Abdoulaye Faye (Leverkusen)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Angers), Isaak Touré (Udinese), Théo Le Bris (Guingamp)

Távozott: Yoann Cathline (Utrecht, k. u. v., 2 800 000), Julien Laporte (Montpellier, i.), Yvon Mvogo (szl.), Julien Ponceau (Valladolid, i.), Gédéon Kalulu (Aris Limassol, i.)

Kölcsönből vissza: Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

OLYMPIQUE LYON

Érkezett: Ruben Kluivert (Casa Pia, 3 780 000), Afonso Moreira (Sporting CP B, 2 000 000), Tyler Morton (Liverpool, 10 000 000), Pavel Sulc (Viktoria Pilsen, 7 500 000), Matt Turner (Nottingham, 8 000 000), Dominik Greif (Mallorca, 4 000 000)

Kölcsönbe: Adam Karabec (Sparta Praha, 300 000)

Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Le Havre), Adryelson (Anderlecht), Orel Mangala (Everton)

Távozott: Rayan Cherki (Manchester City, 36 500 000), Szaid Benrahma (NEOM, k. u. v., 12 000 000), Amin Sarr (Hellas Verona, k. u. v., 3 500 000), Johann Lepenant (Nantes, k. u. v., 2 500 000), Alexandre Lacazette (NEOM, i.), Nicolás Tagliafico (szl.), Adryelson (Al-Vaszl, 2 000 000), Lucas Perri (Leeds United, 16 000 000), Jordan Veretout (Al-Arabi, 500 000), Nemanja Matics (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Matt Turner (New England Revolution), Duje Caleta-Car (Sociedad, 500 000)

Kölcsönből vissza: Thiago Almada (Botafogo), Warmed Omari (Rennes)

OLYMPIQUE MARSEILLE

Érkezett: Jonathan Rowe (Norwich City, 14 500 000), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham, kölcsön után végleg, 13 500 000), Neal Maupay (Everton, k. u. v., 4 000 000), CJ Egan-Riley (Burnley, i.), Angel Gomes (Lille, i.), Igor Paixao (Feyenoord, 30 000 000)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Lens, 2 000 000), Timothy Weah (Juventus, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Rennes), Bamo Meité (Montpellier), Azzedin Unahi (Panathinaikosz)

Távozott: Luis Henrique (Inter, 23 000 000), Pau López (Deportivo Toluca, kölcsön után végleg, 4 800 000), Samuel Gigot (Lazio, kölcsön után végleg, 500 000), Amar Dedic (RB Salzburg, 100 000), Chancel Mbemba (szl.), Luiz Felipe (Vallecano, i.), Valentin Rongier (Rennes, 5 500 000), Quentin Merlin (Rennes, 13 000 000)

Kölcsönbe: Ismaël Koné (Sassuolo, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Iszmael Bennaszer (Milan), Jonathan Rowe (Norwich City)

FC METZ

Érkezett: Michel Mboula (Sanliurfaspor, kölcsön után végleg, 150 000), Jessy Deminguet (Strasbourg, kölcsön után végleg), Jean-Philippe Gbamin (Zürich, i.), Otman Csraibi (Radzsa Casablanca, i.), Jonathan Fischer (Fredrikstad, 3 000 000)

Kölcsönbe: Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev), Boubacar Traoré (Wolverhampton)

Távozott: Arthur Atta (Udinese, k. v., 8 000 000), Fali Candé (Venezia, 1 900 000), Ablie Jallow 26 (Servette, i.), Arnaud Bodart (Lille, i.), Benjamin Tetteh (Maribor, k. u. v.), Matthieu Udol (Lens, 3 500 000), Papa Amadou Diallo (Norwich City, 5 000 000)

Kölcsönbe: Kevin Van Den Kerkhof (Charleroi)

AS MONACO

Érkezett: Eric Dier (Bayern München, i.), Paul Pogba (egyesület nélküli), Lukas Hradecky (Leverkusen, 3 000 000)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Bochum), Paris Brunner (Cercle Bruges)

Távozott: Ismail Jakobs (Galatasaray, k. u. v., 8 000 000), Chrislain Matsima (Augsburg, k. u. v., 5 000 000), Saimon Bouabré (NEOM, 10 000 000)

Kölcsönbe: Radoslaw Majecki (Brest)

Kölcsönből vissza: Moatasem Al-Musrati (Besiktas)

FC NANTES

Érkezett: Johann Lepenant (Lyon, k. u. v., 2 500 000), Kvon Hjok Kju (Nantes, 250 000), Chidozie Awaziem (Colorado Rapids, 850 000)

Kölcsönbe: Amady Camara (Sturm Graz), Hong Hjun Szok (Mainz, 400 000), Mayckel Lahdo (AZ)

Kölcsönből vissza: Jean-Kévin Duverne (Kortrijk), Ignatius Ganago (New England Revolution)

Távozott: Moses Simon (Paris FC, 7 000 000), Pedro Chirivella (Panathinaikosz, 2 000 000), Nicolas Pallois (Reims, i.), Marcus Coco (szl.), Florent Mollet (szl.), Douglas Augusto (FK Krasznodar, 6 500 000), Jean-Charles Castelletto (Al-Duhail, 4 000 000), Tino Kadewere (Arisz Szaloniki, i.)

Kölcsönbe: Alban Lafont (Panathinaikosz)

Kölcsönből vissza: Meschack Elia (Young Boys), Saidou Sow (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Sorba Thomas (Huddersfield)

OGC NICE

Érkezett: Yehvann Diouf (Reims, 6 500 000), Isak Jansson (Rapid Wien, 10 000 000), Kojo Peprah Oppong (Norrköping, 2 680 000), Kevin Carlos (Basel, 6 000 000), Salis Abdul Samed (Lens, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), Mattia Viti (Empoli), Ajub Amraui (Martigues), Billal Brahimi (St. Truiden), Rares Ilie (Catanzaro)

Távozott: Jean-Clair Todibo (West Ham, kölcsön után végleg, 40 000 000), Marcin Bulka (NEOM, 15 000 000), Gaëtan Laborde (Al-Diraija, 4 000 000), Evann Guessand (Aston Villa, 30 000 000)

Kölcsönbe: Mattia Viti (Fiorentina), Rares Ilie (Empoli)

Kölcsönből vissza: Baptiste Santamaria (Rennes)

PARIS FC

Érkezett: Nhoa Sangui (Reims, 9 500 000), Moses Simon (Nantes, 7 000 000), Thibault De Smet (Reims, k. u. v., 1 500 000), Otávio (FC Porto, 17 000 000), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 1 000 000), Willem Geubbels (St. Gallen, 9 000 000)

Távozott: Timothée Kolodziejczak (szl.)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

Érkezett: Lucas Chevalier (Lille, 40 000 000), Ilja Zabarnij (Bournemouth, 63 000 000)

Kölcsönből vissza: Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Iljesz Huszni (Le Havre), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham), Milan Skriniar (Fenerbahce), Marco Asensio (Aston Villa)

Távozott: Milan Skriniar (Fenerbahce, 7 000 000), Nordi Mukiele (Sunderland, 12 000 000)

Kölcsönbe: Yoram Zague (Köbenhavn), Gabriel Moscardo (Braga)

FC STADE RENNES

Érkezett: Lilian Brassier (Brest, k. u. v., 12 000 000), Valentin Rongier (Marseille, 5 500 000), Quentin Merlin (Marseille, 13 000 000), Mahdi Camara (Brest, 8 000 000)

Kölcsönbe: Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, 2 750 000)

Kölcsönből vissza: Glen Kamara (Al-Sabab), Leo Östigard (Hoffenheim), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Baptiste Santamaria (Nice), Albert Grönbaek (Southampton), Warmed Omari (Lyon), Ibrahim Szalah (Brest), Bertug Yildirim (Getafe)

Távozott: Adrien Truffert (Bournemouth, 13 500 000), Lorenz Assignon (VfB Stuttgart, 12 000 000), Steve Mandanda (szl.), Furuhasi Kjogo (Birmingham City, 9 000 000), Azor Matusiwa (Ipswich, 11 500 000), Henrik Meister (Pisa, k. u. v., 4 000 000), Baptiste Santamaria (Valencia, 2 000 000), Kazeem Olaigbe (Trabzonspor, 5 000 000), Arnaud Kalimuendo (Nottingham, 30 000 000)

Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Genoa), Warmed Omari (Hamburg), Leo Östigard (Genoa), Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Marseille), Naouirou Ahamada (Crystal Palace)

RC STRASBOURG ALSACE

Érkezett: Andrew Omobamidele (Nottingham, 10 500 000), Valentín Barco (Brighton, k. u. v., 10 000 000), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, 7 500 000), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton, k. u. v., 7 000 000), Maxi Oyedele (Legia Warszawa, 6 000 000), Mathis Amougou (Chelsea, 14 500 000), Soumaila Coulibaly (Dortmund, 7 500 000), Joaquín Panichelli (Alavés, 16 500 000), Lucas Högsberg (Nordsjaelland, 15 000 000), Ishé Samuels-Smith (Chelsea U21, 7 500 000)

Kölcsönbe: Mike Penders (Chelsea), Mamadou Sarr (Chelsea), Kendry Páez (Chelsea), Rafael Luís (Benfica B)

Kölcsönből vissza: Jessy Deminguet (Metz), Rabby Nzingoula (Montpellier), Robin Risser (Red Star), Milos Lukovics (Heerenveen), Marvin Senaya (Lausanne), Junior Mwanga (Le Havre), Saidou Sow (Nantes)

Távozott: Habib Diarra (Sunderland, 31 500 000), Mamadou Sarr (Chelsea, 14 000 000), Robin Risser (Lens, 3 000 000), Marvin Senaya (Auxerre, 1 500 000), Jessy Deminguet (Metz), Steven Baseya (Alverca, 400 000), Moise Sahi Dion (Dender, i.)

Kölcsönbe: Milos Lukovics (Las Palmas)

Kölcsönből vissza: Andrew Omobamidele (Nottingham), Djordje Petrovics (Chelsea)

FC TOULOUSE

Érkezett: Mario Sauer (Zsolna, 850 000), Abu Francis (Cercle Bruges, 2 100 000), Julián Vignolo (CA Racing, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday)

Távozott: César Gelabert (Gijón, k. u. v., 2 000 000), Gabriel Suazo (Sevilla, i.), Joshua King (Al-Halidzs, i.), Shavy Babicka (Crvena zvezda, 4 000 000), Zakaria Abuhlal (Torino, 8 000 000), Vincent Sierro (Al-Sabab, 3 000 000)

Kölcsönbe: Ibrahim Cissoko (Bolton)

Kölcsönből vissza: Miha Zajc (Fenerbahce)

Lezárva pénteken reggel.