Lyukas medencébe vizet tölteni: így megy tönkre egy BL-elődöntős futballcsapat

PEDIG… Kereskedelmi bevételekből nem volt hiány, rendre a PSG mögötti második legnagyobb summa ütötte a markukat a ligában, a csúcs a 2024-es 148 millió euró volt, ekkor futott ki a CVC-től a Ligue 1-be érkező, nagyrészt a klubok között szétosztott 1.5 milliárd euró utolsó részlete. Az amerikai cég 2022-ben megvette „a futballfejlesztés támogatására létrehozott kereskedelmi leányvállalat 13 %-át”, az akkor szétosztott pénzek közül nem meglepő módon a PSG kapta a legtöbbet, 200 millió eurót, de a második a Lyon, 90 millióval!

Ha az összbevételt elemezzük, akkor megállapíthatjuk, hogy ez nem lett kevesebb az évek során, csak éppen a világfutball elszáguldott a Lyon mellett. A PSG legutóbb 808 milliós bevétellel emelkedett ki a ligából, de a Marseille éppen csak megelőzte a Lyont az Olympique-ok különversenyében: 287 millió euró ott, 264 itt, és mindketten dobogósok.

Textorral előreléptek

KETTŐS VÁGÁS. Az igazi csapás a BL-szereplés és a TV-s pénzek elmaradása: 2019-ben még 122 millió eurót kaptak a közvetítésekért, legutóbb, 2024-ben 45 milliót, a Liga a MediaPro, a Canal+ és az Amazon Prime korszaka után a tervezettnél sokkal kisebb összeggel tudott megállapodni a DAZN-nal és a BeIN Sportsszal. Csak hogy érzékeltessük: éves szinten a PL-jogokért négymilliárd euróval többet fizetnek, mint amit a Ligue 1 kap! És a DAZN ebből a megállapodásból is ki szeretne szállni, a beIN Sports is elégedetlen a maga szombat délutáni mérkőzéseivel, amelyért évi 78.5 milliót áldozott (a kilencből nyolc bajnokit a DAZN adott, évi 375 millióért).

Ha már BL: abban a bizonyos 2019-es üzleti évben a BL-szereplésért 70 millió folyt be az UEFÁ-tól, a 2020-as BL-elődöntő 91 milliót ért, azóta a két El-kaland összesen 41 milliót hozott a konyhára – öt év alatt éppen ennyi folyt be az európai kupaszereplés közvetítéseiért.

A nagy ligák TV-bevételei, kékkel a legutóbbi, sárgával az előző összeg (Forrás: Swiss Rumble)

NEM JÓ MÁR A RÉGI RECEPT. Rosszul sültek el az igazolások is: az előző két idényben a PSG 694 millióért vásárolt, az OL 235 millióért... Moussa Niakhaté, Ernest Nuamah, Orel Mangala, Wilfried Zaha, Clinton Mata rossz befektetés volt, Benrahma, Mama Baldé és Gift Orban jelentős veszteséggel távozott. Karl Toko Ekambi tizenhárom, Amin Sarr tízmilliós, Jeffinho és Joachim Andersen ötmilliós veszteséget hozott az aláírási, ügynöki díjak és a fizetések nélkül is a főkönyvekben, Jeff Reine-Adélaide-et 25 millióért vették, ingyen engedték el, 27 évesen a játékjogának értéke 900 ezer euró, most a Heracles Almelóban játszik.

Thiago Mendes, Tino Kadewere, Moussa Dembélé, Youssouf Koné, sorolhatnák még a 10-20 millióért vett játékosokat, akik ingyen vagy a vételár töredékéért távoztak, mindeközben a bérkeret 162 millió euróra nőtt (a Covid alatt kaptak 43 millió eurónyi állami támogatást bérfizetésre!), 2025-re ez 198 millió euró lett, a mostani kudarcoknak tehát messzenyúló okai vannak.

A PSG üldözőinek éves bevétele (Forrás: Swiss Rumble)

NEGATÍV. Ha kivesszük a rendkívüli bevételeket, eladásokat, akkor kiderül: nincs annyi rendes bevétele a csapatnak, mint amennyit bérekre kifizet, sőt, a tiszta bevételek 120 százaléka megy a munkavállalóknak! A nagybevásárlás, mint azt rutinos olvasóink kitalálták, nagy amortizációval jár együtt, ez megterheli a költségvetés kiadási oldalát. Csak az arányok kedvéért: a PSG-nél az éves amortizáció 2024-ben 132 millió euró volt, a tervek szerint ez az OL-nél 2025-ben klubrekordot jelentő 65 millió euró, és van némi különbség a párizsi és lyoni vételárak és fizetések között…

Két év alatt 110-ről 150 millió euróra nőtt a kiadási oldal „egyéb” kategóriája, főként a szolgáltatások és közművek díjának emelkedése miatt, de idetartozik az értékcsökkenés és az egyéb céltartalékok képzése is. Az már csak hab a romlott tortán, hogy csak 30 millió folyik be a szponzoroktól, annyi, mint 2018-ban, amíg például a Nice 61 milliót zsebel be a támogatóitól ilyen címen!

A 43 700 fős átlagnézőszám magyar szemszögből értelmezhetetlen, de nemzetközi szinten csak aprópénz az innen befolyó 34 millió euró – ennél valamivel többet fizetnek éves kamatként az adósságra… Kellemetlen hír, hogy a stadion névadója a minap visszalépett a további szponzorálástól.

Az éves bevételek megoszlása, alulról: mérkőzésnapi, közvetítési, szponzori-kereskedelmi és egyéb bevételek (Forrás: Swiss Rumble)

Textor megígért fűt és fát, eladja a részét a Crystal Palace-ból, bevezeti a cégét a New Yorki-i tőzsdére, s ebből 100 milliót kap a klub, de az Eagle Football Holdings részvényesei egyébként is beszállnak a kiadásokba – ami azt illeti, Textor eddig sem volt szűkmarkú, a saját bevallása szerinti 575 milliós vételár (ebből 60 milliót a tartalékalapba kellett tenni) után 290 milliót adott az OL-nek tulajdonosként. Most kezdésként a szövetség asztalára 87 milliót kellett letenni készpénzben biztosítékként, plusz 37 millióról garanciát hozni, csak így indulhattak a bajnokságban.

Hogy még izgalmasabb legyen: a legújabb hírek szerint Textort a hitelezői megpróbálják kiszorítani az Eagle Football Holdingból, a Crystalból és a Botafogóból is. Utóbbi érdekessége az, hogy a mai napig tisztázatlan, hogy bár Textor az OL-en keresztül vette meg a Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus triót, 91.7 millió euróért, a mostani eladások után a vételárak a brazil klub kasszájában landoltak. Hogy még-még izgalmasabb legyen: az Atlético 21 millió eurót fizetett Almadáért, de ez pontosan a játékjognak azt az 50 százalékát érinti, amely papíron az OL tulajdona...

Pozitív (fekete szám) és negatív (piros szám) egyenlegek (Forrás: Swiss Rumble)

MEHETNEK MÉG. Ami azonnali segítség, az a további eladások: a kiváló szélső, Malick Fofana legújabb kérője a Bayern München, korábban a Marseille, a Nottingham és a Napoli is tárgyalt róla, a veterán Jordan Veretout-t vinné az Al-Arabi, Zsorzs Mikautadzét a Galatasaray, a Sunderland, a Nottingham Forest, az Eintracht Frankfurt, az AS Roma és a Fenerbahce, a harmincéves Corentin Tolissót a NEOM, a Manchester United és a Besiktas, a szélsőhátvéd Saël Kumbedit a Monaco és a Strasbourg, a védekező középpályás Tanner Tessmannt a Pisa, a szűrő Paul Akouokout a Getafe, a támadó mindenes Ernest Nuamah-t a Los Angeles Galaxy szemelte ki magának.

A brazil válogatott kerettag kapus Lucas Perri tíz-tizenkét milliót érhet meg a Leeds Unitednek, a Monacónak vagy a Galasaraynak, a lassan magára találó Tolisso játékjoga is ekkora, Akouokouért 800 ezer eurót kínáltak, Nuamah-ért 17 milliót, a veteránok pármillióért távozhatnak, eladó Nemanja Matics is. A nagy érték a Fofana, Mikautadze duó, 60 millió is befolyhat értük a kasszába. Segíthet a PSG is, amely részletekben vette meg Bradley Barcolát, de most egy összegben törleszthet, nem mellesleg vinné Fofanát is.

Érkezők? Tagliaficónak új szerződést kínáltak, pár fiatalt felvittek a profik közé, hárommillióért jöhet Patrick Kluivert fia, Ruben a Casa Piától a védelembe, kevesebbet ajánlottak a Sporting CP-nek a szélsőért, Afonso Moreiráért, jöhet még a Brest 32 éves szűrője, Pierre Lees-Melou.

A cikk írása közben a szerző éppen azon gondolkodott, milyen frappáns hasonlattal zárja a cikket, amikor észrevette, hogy az udvaron felállított műanyag medence csak nem akar megtelni, hiába megy régóta bele a víz: ha egy medence kilukadt, az idők végezetéig lehet folyatni bele a vizet, nem a vízszint fog nőni, csak a vízdíj és a vérnyomás.

A LIGUE 1 ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ANGERS SCO

Érkezett: Louis Mouton (St.-Étienne, ingyen)

Kölcsönbe: Hervé Koffi (Lens)

Kölcsönből vissza: Lois Diony (Bandirmaspor)

Távozott: Farid El Melali (szerződése lejárt), Zinedin Ferhat (szerződése lejárt), Ibrahima Niane (szerződése lejárt), Jean-Eudes Aholou (szl.), Lois Diony (szl.), Cédric Hountondji (Bandirmaspor)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Lorient)

AJ AUXERRE

Érkezett: Francisco Sierralta (Watford, 1 800 000 euró), Marvin Senaya (Strasbourg, 1 500 000 euró), Josué Casimir (Le Havre, ingyen)

Kölcsönbe: Ibrahim Osman (Brighton)

Távozott: Jubal (FK Krasznodar, i.)

Kölcsönből vissza: Ki-Jana Hoever (Wolverhampton), Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Han-Noah Massengo (Burnley)

STADE BREST 29

Érkezett: Ludovic Ajorque (Mainz, kölcsön után végleg, 2 000 000)

Kölcsönbe: Junior Diaz (Troyes)

Távozott: Lilian Brassier (Rennes, kölcsön után végleg, 12 000 000), Massadio Haidara (Kocaelispor, i.), Mathias Pereira Lage (St. Pauli, i.), Karamoko Dembélé (Queens Park, kölcsön után végleg, 2 000 000, Jordan Amavi (szerződése lejárt), Marco Bizot (Aston Villa)

Kölcsönből vissza: Edimilson Fernandes (Mainz), Ibrahim Szalah (Rennes), Soumaila Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton), Abdoulaye Ndiaye (Troyes)

LOSC LILLE

Érkezett: Marius Broholm (Rosenborg, 6 000 000), Olivier Giroud (Los Angeles, i.), Arnaud Bodart (Metz, i.)

Kölcsönből vissza: Tiago Morais (Rio Ave), Mohamed Bayo (Antwerpen), Rafael Fernandes (Rangers), Ugo Raghouber (Dunkerque), Alan Virginius (Young Boys)

Távozott: Andrej Ilics (Union Berlin, k. u. v., 5000 000), Rémy Cabella (Olympiakosz, i.), Angel Gomes (Marseille, i.), Jonathan David (Juventus, i.), Ismaily (szl.), Vito Mannone (szl.), Samuel Umtiti (szl.), Alan Virginius (Young Boys, 2 500 000), Gabriel Gudmundsson (Leeds United, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Chuba Akpom (Ajax), Mitchel Bakker (Atalanta)

LE HAVRE AC

Érkezett:

Távozott: Josué Casimir (Auxerre, i.), Loic Nego (szl.), Fodé Ballo-Touré (szl.), André Ayew (szl.), Arthur Desmas (szl.), Daler Kuzjaev (szl.)

Kölcsönből vissza: Junior Mwanga (Strasbourg), Mahamadou Diawara (Lyon), Timothée Pembélé (Sunderland), Iljesz Huszni (PSG), Antoine Joujou (Parma)

RC LENS

Érkezett: Jeremy Agbonifo (Häcken, 6 500 000), Martín Satriano (Inter, k. u. v., 5 000 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, 4 500 000), Robin Risser (Strasbourg, 3 000 000), Félix Correia (Gil Vicente, 7 000 000), Samson Baidoo (Lens, 7 000 000), Matthieu Udol (Metz, 3 500 000)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Sunderland)

Távozott: Kevin Danso (Tottenham, k. u. v., 25 000 000), Przemyslaw Frankowski (Galatasaray, k. u. v., 7 000 000), Óscar Cortés (Rangers, k. u. v., 5 250 000), Morgan Guilavogui (St. Pauli, k. u. v., 3 000 000), Nampalys Mendy (szl.), Mathew Ryan (szl.), Denis Petric (szl.), Neil El-Ajnaui (Roma, 23 500 000)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Marseille, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), M’Bala Nzola (Fiorentina), Jeremy Agbonifo (Häcken)

FC LORIENT

Érkezett: Noah Cadiou (Rodez, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Bamba Dieng (Angers), Isaak Touré (Udinese), Théo Le Bris (Guingamp)

Távozott: Yoann Cathline (Utrecht, k. u. v., 2 800 000), Julien Laporte (Montpellier, i.), Yvon Mvogo (szl.), Julien Ponceau (Valladolid, i.)

Kölcsönből vissza: Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

OLYMPIQUE LYON

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Mahamadou Diawara (Le Havre), Adryelson (Anderlecht), Orel Mangala (Everton)

Távozott: Rayan Cherki (Manchester City, 36 500 000), Szaid Benrahma (NEOM, k. u. v., 12 000 000), Amin Sarr (Hellas Verona, k. u. v., 3 500 000), Johann Lepenant (Nantes, k. u. v., 2 500 000), Alexandre Lacazette (NEOM, i.), Nicolás Tagliafico (szl.), Adryelson (Al-Vaszl, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Thiago Almada (Botafogo), Warmed Omari (Rennes)

FC METZ

Érkezett: Michel Mboula (Sanliurfaspor, kölcsön után végleg, 150 000), Jessy Deminguet (Strasbourg, kölcsön után végleg), Jean-Philippe Gbamin (Zürich, i.)

Kölcsönbe: Giorgi Citaisvili (Dinamo Kijev)

Távozott: Arthur Atta (Udinese, k. v., 8 000 000), , Fali Candé (Venezia, 1 900 000), Ablie Jallow 26 (Servette, i.), Arnaud Bodart (Lille, i.), Benjamin Tetteh (Maribor, k. u. v.), Matthieu Udol (Lens, 3 500 000)

AS MONACO

Érkezett: Eric Dier (Bayern München, i.), Paul Pogba (egyesület nélküli)

Kölcsönbe: Ansu Fati (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Myron Boadu (Bochum), Paris Brunner (Cercle Bruges)

Távozott: Ismail Jakobs (Galatasaray, k. u. v., 8 000 000), Chrislain Matsima (Augsburg, k. u. v., 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Moatasem Al-Musrati (Besiktas)

FC NANTES

Érkezett: Johann Lepenant (Lyon, k. u. v., 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Jean-Kévin Duverne (Kortrijk), Ignatius Ganago (New England Revolution)

Távozott: Moses Simon (Paris FC, 7 000 000), Pedro Chirivella (Panathinaikosz, 2 000 000), Nicolas Pallois (Reims, i.), Marcus Coco (szl.), Florent Mollet (szl.), Douglas Augusto (FK Krasznodar, 6 500 000)

Kölcsönbe: Alban Lafont (Panathinaikosz)

Kölcsönből vissza: Meschack Elia (Young Boys), Saidou Sow (Strasbourg), Nicolas Cozza (Wolfsburg), Sorba Thomas (Huddersfield)

OGC NICE

Érkezett: Yehvann Diouf (Reims, 6 500 000), Isak Jansson (Rapid Wien, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Juma Bah (Manchester City), Mattia Viti (Empoli), Ajub Amraui (Martigues), Billal Brahimi (St. Truiden), Rares Ilie (Catanzaro)

Távozott: Jean-Clair Todibo (West Ham, kölcsön után végleg, 40 000 000), Marcin Bulka (NEOM, 15 000 000), Gaëtan Laborde (Al-Diraija, 4 000 000)

Kölcsönbe: Mattia Viti (Fiorentina), Rares Ilie (Empoli)

Kölcsönből vissza: Baptiste Santamaria (Rennes)

OLYMPIQUE MARSEILLE

Érkezett: Jonathan Rowe (Norwich City, 14 500 000), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham, kölcsön után végleg, 13 500 000), Neal Maupay (Everton, k. u. v., 4 000 000), CJ Egan-Riley (Burnley, i.), Angel Gomes (Lille, i.)

Kölcsönbe: Facundo Medina (Lens, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Rennes), Bamo Meité (Montpellier), Azzedin Unahi (Panathinaikosz)

Távozott: Luis Henrique (Inter, 23 000 000), Pau López (Deportivo Toluca, kölcsön után végleg, 4 800 000), Samuel Gigot (Lazio, kölcsön után végleg, 500 000), Amar Dedic (RB Salzburg, 100 000), Chancel Mbemba (szl.), Luiz Felipe (Vallecano, i.), Valentin Rongier (Rennes, 5 500 000)

Kölcsönből vissza: Iszmael Bennaszer (Milan), Jonathan Rowe (Norwich City)

PARIS FC

Érkezett: Nhoa Sangui (Reims, 9 500 000), Moses Simon (Nantes, 7 000 000), Thibault De Smet (Reims, k. u. v., 1 500 000)

Távozott: Timothée Kolodziejczak (szl.)

FC PARIS SAINT-GERMAIN

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Iljesz Huszni (Le Havre), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham), Milan Skriniar (Fenerbahce), Marco Asensio (Aston Villa)

Távozott:

Kölcsönbe: Yoram Zague (Köbenhavn), Gabriel Moscardo (Braga)

FC STADE RENNES

Érkezett: Lilian Brassier (Brest, k. u. v., 12 000 000), Valentin Rongier (Marseille, 5 500 000)

Kölcsönből vissza: Glen Kamara (Al-Sabab), Leo Östigard (Hoffenheim), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Baptiste Santamaria (Nice), Albert Grönbaek (Southampton), Warmed Omari (Lyon), Ibrahim Szalah (Brest), Bertug Yildirim (Getafe)

Távozott: Adrien Truffert (Bournemouth, 13 500 000), Lorenz Assignon (VfB Stuttgart, 12 000 000), Steve Mandanda (szl.), Furuhasi Kjogo (Birmingham City, 9 000 000), Azor Matusiwa (Ipswich, 11 500 000)

Kölcsönből vissza: Ismaël Koné (Marseille), Naouirou Ahamada (Crystal Palace)

Kölcsönbe: Albert Grönbaek (Genoa)

RC STRASBOURG ALSACE

Érkezett: Andrew Omobamidele (Nottingham, 10 500 000), Valentín Barco (Brighton, k. u. v., 10 000 000), Pape Demba Diop (Zulte Waregem, 7 500 000), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton, k. u. v., 7 000 000), Maxi Oyedele (Legia Warszawa, 6 000 000), Mathis Amougou (Chelsea), Soumaila Coulibaly (Dortmund, 7 500 000)

Kölcsönből vissza: Jessy Deminguet (Metz), Rabby Nzingoula (Montpellier), Robin Risser (Red Star), Milos Lukovics (Heerenveen), Marvin Senaya (Lausanne), Junior Mwanga (Le Havre), Saidou Sow (Nantes)

Távozott: Habib Diarra (Sunderland, 31 500 000), Mamadou Sarr (Chelsea, 14 000 000), Robin Risser (Lens, 3 000 000), Marvin Senaya (Auxerre, 1 500 000), Jessy Deminguet (Metz), Steven Baseya (Alverca, 400 000)

Kölcsönből vissza: Andrew Omobamidele (Nottingham), Djordje Petrovics (Chelsea)

FC TOULOUSE

Érkezett: Mario Sauer (Zsolna, 850 000)

Kölcsönből vissza: Ibrahim Cissoko (Sheffield Wednesday)

Távozott: César Gelabert (Gijón, k. u. v., 2 000 000), Gabriel Suazo (Sevilla, i.), Joshua King (Al-Halidzs, i.)

Kölcsönből vissza: Miha Zajc (Fenerbahce)

Lezárva kedd reggel.